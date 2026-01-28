Πετρέλαιο: Σε υψηλό τεσσάρων μηνών λόγω «αδύναμου» δολαρίου και πολικού ψύχους στις ΗΠΑ

Οι τιμές του πετρελαίου παραμένουν την Τετάρτη 28/1 γύρω από υψηλό τεσσάρων μηνών, στηριζόμενες από το αδύναμο δολάριο και το πολικό ψύχος που πλήττει τις ΗΠΑ τις τελευταίες ημέρες.

Οι τιμές του πετρελαίου έφτασαν στα υψηλότερα επίπεδα από τα τέλη Σεπτεμβρίου την Τετάρτη, μετά από μια χειμερινή καταιγίδα που διέκοψε την παραγωγή αργού στις ΗΠΑ, ενώ ένα αδύναμο αμερικανικό δολάριο και οι συνεχιζόμενες διακοπές στην παραγωγή στο Καζακστάν προσέφεραν περαιτέρω στήριξη.

Πιο αναλυτικά, το μεσημέρι της Τετάρτης, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης Brent είχαν υποχωρήσει ελαφρώς κατά 0,20%, στα 66,46 δολάρια το βαρέλι. Το αμερικανικό αργό WTI εμφανίζεται αμετάβλητο στα 62,40 δολάρια.

Το αμερικανικό δολάριο διατηρείται κοντά σε τετραετή χαμηλά έναντι ενός καλαθιού άλλων νομισμάτων, αντανακλώντας αδυναμία που καθιστά τα εμπορεύματα τιμολογούμενα σε δολάρια, όπως το πετρέλαιο, φθηνότερα για όσους κατέχουν άλλα νομίσματα.

Από πλευράς προσφοράς, οι εξαγωγές αργού από τα λιμάνια της Παραλίας του Κόλπου των ΗΠΑ κατέρρευσαν στο μηδέν την Κυριακή, πριν ανακάμψουν τη Δευτέρα, μετά από μια τεράστια χειμερινή καταιγίδα που σάρωσε τη χώρα, σύμφωνα με την υπηρεσία παρακολούθησης πλοίων Vortexa.

Σταδιακή επανεκκίνηση της παραγωγής στο Καζακστάν

Η χαμένη παραγωγή στο Καζακστάν στηρίζει επίσης την άνοδο των τιμών, αν και το μέλος της OPEC+ ελπίζει ότι η παραγωγή στο κοίτασμα Tengiz θα επανέλθει σταδιακά μέσα σε περίπου μία εβδομάδα. Πηγές, ωστόσο, έχουν δηλώσει ότι αυτό μπορεί να διαρκέσει περισσότερο.

Εν τω μεταξύ, ο διαχειριστής του αγωγού CPC, που χειρίζεται περίπου το 80% των εξαγωγών πετρελαίου του Καζακστάν, έχει αποκαταστήσει πλήρως την ικανότητα φόρτωσης στο τερματικό του στη Μαύρη Θάλασσα μετά από εργασίες συντήρησης σε ένα σημείο πρόσδεσης που είχε πληγεί από drones.

Η ομάδα OPEC+, που περιλαμβάνει τον Οργανισμό Πετρελαιοεξαγωγικών Χωρών, τη Ρωσία και άλλους συμμάχους, προτίθεται να διατηρήσει την παύση στις αυξήσεις παραγωγής για τον Μάρτιο, στη συνεδρίαση της 1ης Φεβρουαρίου, σύμφωνα με εκπροσώπους της ομάδας.

Παράλληλα, Αμερικανοί αξιωματούχοι εργάζονται για την έκδοση γενικής άδειας που θα άρει ορισμένες κυρώσεις στον ενεργειακό τομέα της Βενεζουέλας, κάτι που θα μπορούσε να επηρεάσει τις τιμές.

Γεωπολιτικές εντάσεις και αποθέματα

Ένας αμερικανικό αεροπλανοφόρο και συνοδευτικά πολεμικά πλοία έχουν φτάσει στη Μέση Ανατολή, σύμφωνα με Αμερικανούς αξιωματούχους, ενισχύοντας τις δυνατότητες υπεράσπισης των αμερικανικών δυνάμεων ή ενδεχόμενης στρατιωτικής δράσης κατά του Ιράν, γεγονός που αυξάνει τις ανησυχίες για διαταραχές στην προσφορά από τον τέταρτο μεγαλύτερο παραγωγό αργού της OPEC.

Από την πλευρά της ζήτησης, τα αποθέματα αργού και βενζίνης στις ΗΠΑ αναμένεται να έχουν αυξηθεί την εβδομάδα που έληξε στις 23 Ιανουαρίου, ενώ τα αποθέματα αποσταγμάτων πιθανότατα μειώθηκαν, σύμφωνα με δημοσκόπηση του Reuters.

Τα επίσημα κυβερνητικά στοιχεία αναμένονται αργότερα σήμερα.

Συνεχίζεται το ράλι ανόδου των μετάλλων - Σε χαμηλό τετραετίας το δολάριο παρά τις δηλώσεις Τραμπ

Το φυσικό αέριο μετά από αρκετές ημέρες ανόδου, σημειώνει σήμερα σημαντική πτώση με τα ολλανδικά συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης να εμφανίζονται αποδυναμωμένα κατά 3,821% και την τιμή της μεγαβατώρα στα 37,280 δολάρια

Παράλληλα, το ράλι στα μέταλλα συνεχίζεται και την Τετάρτη με τις τιμές τους να κινούνται σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα. Πιο συγκεκριμένα λοιπόν, ο χρυσός με άνοδο 3,33% κινείται στα 5,291.59 δολάρια η ουγγιά. Ταυτόχρονα, το ασήμι σημειώνει άνοδο 5,49% στα 111,735 δολάρια η ουγγιά, ενώ και ο χαλκός με άνοδο 0,93% κινείται στα 5,9168 δολάρια η ουγγιά.

Το δολάριο παρέμεινε κοντά σε χαμηλά τετραετίας μετά τις δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος υποβάθμισε τη σημασία της πρόσφατης πτώσης του αμερικανικού νομίσματος. Η στάση αυτή ενίσχυσε το κύμα πωλήσεων στο δολάριο, δίνοντας ώθηση στο ιαπωνικό γεν, το ευρώ και τη στερλίνα.

Οι αγορές συναλλάγματος αφομοίωναν το έντονο sell-off της προηγούμενης συνεδρίασης, που οδήγησε το ευρώ πάνω από το επίπεδο των 1,20 δολαρίων για πρώτη φορά από το 2021. Το ενιαίο νόμισμα διαπραγματευόταν στα 1,1968 δολάρια, ελαφρώς χαμηλότερα σε ημερήσια βάση κατά 0,61%.

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Τρίτη ότι «η αξία του δολαρίου είναι εξαιρετική», σχόλιο που οι traders εξέλαβαν ως ένδειξη ανοχής ή και ενθάρρυνσης για περαιτέρω αποδυνάμωση του νομίσματος.

«Υπάρχει σαφής κρίση εμπιστοσύνης στο αμερικανικό δολάριο», σημείωσε ο Κάιλ Ρόντα, αναλυτής της Capital.com, προσθέτοντας ότι η αβεβαιότητα γύρω από την εμπορική και εξωτερική πολιτική των ΗΠΑ ενδέχεται να διατηρήσει την πίεση στο νόμισμα.

Παράλληλα, το δολάριο εμφανίζεται, σήμερα, ενισχυμένο έναντι της λίρας κατά 0,56% με την ισοτιμία στα 1,3771 δολάρια ανά λίρα. Τέλος, η λίρα χάνει ελαφρώς έναντι του ευρώ κατά 0,09% με την ισοτιμία στη 0,8689 βρετανική λίρα ανά ευρώ.