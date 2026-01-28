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Γιατί οι τιμές χρυσού και ασημιού εκτοξεύονται: Θεμελιώδες ράλι, που σχετίζεται με την αποδολαριοποίηση
Χρηματιστήρια
08:25 - 28 Ιαν 2026

Γιατί οι τιμές χρυσού και ασημιού εκτοξεύονται: Θεμελιώδες ράλι, που σχετίζεται με την αποδολαριοποίηση

Reporter.gr Newsroom
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Τα πολύτιμα μέταλλα εκτινάχθηκαν τη Δευτέρα — με τον χρυσό να επεκτείνει το ιστορικό του ράλι ξεπερνώντας τα 5.100 δολάρια ανά ουγγιά και το ασήμι να σκαρφαλώνει σε νέα υψηλά — καθώς οι επενδυτές συνέχισαν να στρέφονται μαζικά σε απτά περιουσιακά στοιχεία ως αντιστάθμισμα απέναντι στις γεωπολιτικές εντάσεις και την οικονομική αβεβαιότητα.

Ο χρυσός σημείωσε άνοδο 2,4% στο χρηματιστήριο εμπορευμάτων COMEX της Νέας Υόρκης πριν υποχωρήσει· έχοντας ξεπεράσει το όριο των 5.000 δολαρίων για πρώτη φορά μία ημέρα νωρίτερα. Το ασήμι, το οποίο τείνει να είναι πιο ευμετάβλητο, εκτοξεύθηκε κατά 14,6% τη Δευτέρα, φτάνοντας πάνω από τα 116 δολάρια ανά ουγγιά πριν περιορίσει τα κέρδη του. Το «λευκό μέταλλο» έχει υπερτριπλασιάσει την αξία του τον τελευταίο χρόνο.

Οι αναλυτές, όπως επισημαίνει η Washington Post, λένε ότι η άνοδος και των δύο μετάλλων αντανακλά μια ευρύτερη στροφή μακριά από περιουσιακά στοιχεία που βασίζονται στο δολάριο, ένα φαινόμενο γνωστό ως «εμπόριο αποδυνάμωσης» (debasement trade).

«Αυτό δεν είναι ένα ράλι τύπου meme. … Πρόκειται για ένα θεμελιώδες ράλι, που σχετίζεται με την αποδολαριοποίηση του κόσμου, καθώς οι κεντρικές τράπεζες προστατεύονται από την πολιτική των ΗΠΑ και ίσως από την απρόβλεπτη φύση των αμερικανικών ενεργειών», δήλωσε ο Bob Gottlieb, πρώην trader μετάλλων που εργάστηκε στη JPMorgan και σε άλλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα.

Πολλές κεντρικές τράπεζες αύξησαν τις αγορές χρυσού το 2022, με την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία, και οι αγορές επιταχύνθηκαν στις αρχές του 2025, καθώς οι εμπορικοί πόλεμοι του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ αναστάτωσαν τις παγκόσμιες αγορές. Οι ανησυχίες αυτές αναζωπυρώθηκαν τις τελευταίες εβδομάδες, καθώς η κυβέρνηση Τραμπ υιοθέτησε πιο επιθετική στάση στην εξωτερική πολιτική, συμπεριλαμβανομένης της σύλληψης του Βενεζουελάνου ηγέτη Νικολάς Μαδούρο σε στρατιωτική επιχείρηση και των απειλών προς Ευρωπαίους ηγέτες σχετικά με τις αμερικανικές απαιτήσεις για προσάρτηση της Γροιλανδίας. Οι μετοχές στις ΗΠΑ και παγκοσμίως υποχώρησαν και στη συνέχεια σταθεροποιήθηκαν, καθώς οι γεωπολιτικές εντάσεις αποκλιμακώθηκαν.

Το Σαββατοκύριακο, ο Τραμπ απείλησε τον Καναδά με δασμό 100%, λέγοντας ότι θα εφαρμοστεί «άμεσα» εάν η Οτάβα συνάψει εμπορική συμφωνία με την Κίνα. Ωστόσο, ο Καναδός πρωθυπουργός Μαρκ Κάρνεϊ είχε ανακοινώσει τη συμφωνία μία εβδομάδα νωρίτερα, γεγονός που αρχικά είχε αποσπάσει επαίνους από τον Τραμπ.

«Το σημερινό περιβάλλον γεωπολιτικών συγκρούσεων συνεχίζει να στηρίζει ένα ασφάλιστρο κινδύνου στον χρυσό», δήλωσε ο Adam Turnquist, επικεφαλής τεχνικός στρατηγικός αναλυτής της LPL Financial.

Και άλλα μέταλλα έχουν αυξηθεί σε αξία. Ο χαλκός ενισχύθηκε λόγω του δασμού 50% στα τελικά προϊόντα που επέβαλε η κυβέρνηση Τραμπ τον Ιούλιο. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης που συνδέονται με την πλατίνα και το παλλάδιο —και τα δύο χρησιμοποιούνται σε καταλύτες αυτοκινήτων και άλλα βιομηχανικά προϊόντα— έχουν αυξηθεί πάνω από 25% από την αρχή του έτους.

Ο Turnquist ανέφερε ότι τα μέταλλα ωθούνται υψηλότερα και από την πτώση του δολαρίου ΗΠΑ, το οποίο υποχώρησε ξανά τη Δευτέρα το πρωί στο χαμηλότερο επίπεδο από τον Σεπτέμβριο. Ένα ασθενέστερο δολάριο σημαίνει ότι τα ξένα νομίσματα είναι ισχυρότερα συγκριτικά, ενισχύοντας τις αγορές μη δολαριακών επενδύσεων από ξένους επενδυτές.

Οι τιμές του ασημιού έχουν ενισχυθεί τα τελευταία χρόνια και λόγω της αυξανόμενης βιομηχανικής χρήσης του, συμπεριλαμβανομένων των ηλιακών πάνελ και των έργων κέντρων δεδομένων. Τα αποθέματα ασημιού στο Χρηματιστήριο Μετάλλων του Σικάγο έχουν μειωθεί πρόσφατα, καθώς αποστολές εγκαταλείπουν τις ΗΠΑ για άλλες αγορές, σύμφωνα με τον Gottlieb.

Ποσό-ρεκόρ

Ο χρυσός και το ασήμι έχουν επίσης γνωρίσει αύξηση του ενδιαφέροντος από ιδιώτες επενδυτές που επιδιώκουν να επωφεληθούν από την άνοδο των τιμών, με τα επενδυτικά κεφάλαια που υποστηρίζονται από χρυσό στη Βόρεια Αμερική να προσθέτουν ποσό-ρεκόρ περίπου 51 δισ. δολαρίων το 2025, σύμφωνα με το Παγκόσμιο Συμβούλιο Χρυσού (World Gold Council).

Τα κεφάλαια αυτά πρόσθεσαν ακόμη 5 δισ. δολάρια τις πρώτες εβδομάδες του 2026, γεγονός που δείχνει ότι η τάση συνεχίστηκε και στο νέο έτος, δήλωσε ο Joe Cavatoni, επικεφαλής στρατηγικής αγορών του οργανισμού. «Αυτό που βλέπουμε και ακούμε είναι ότι η λιανική ζήτηση [για χρυσό] στις ΗΠΑ είναι υψηλότερη και αυξάνεται», είπε.

Η αυξανόμενη δημοτικότητα του χρυσού και του ασημιού προκαλεί ανησυχία σε ορισμένους ειδικούς προσωπικών οικονομικών. Οι τιμές βρίσκονται σε ιστορικά υψηλά επίπεδα, πράγμα που σημαίνει ότι όσοι αγοράσουν αργά μπορεί να διατρέχουν κίνδυνο σε περίπτωση μελλοντικής πτώσης, δήλωσε η Amy Arnott, στρατηγικός αναλυτής χαρτοφυλακίου της Morningstar.

«Παρότι ο χρυσός έχει τη φήμη ασφαλούς καταφυγίου, σε περιόδους αναταραχής των αγορών μπορεί στην πραγματικότητα να είναι αρκετά ευμετάβλητος», κατέληξε η Arnott.

Τελευταία τροποποίηση στις 28/01/2026 - 08:47
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