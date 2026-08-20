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ΣΥΡΙΖΑ: Ποιοι είναι οι νέοι Τομεάρχες – Δείτε τα ονόματα
Πολιτική
13:22 - 20 Αυγ 2026

ΣΥΡΙΖΑ: Ποιοι είναι οι νέοι Τομεάρχες – Δείτε τα ονόματα

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Τα πρόσωπα που αναλαμβάνουν νέοι Τομεάρχες του κόμματος ανακοίνωσε ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, με την επικεφαλής της ΚΟ, Ρένα Δούρου, να αναλαμβάνει τους τομείς Εξωτερικών και Εθνικής Άμυνας, τον Νίκο Παππά στους Τομείς Οικονομικών & Ανάπτυξης και Ναυτιλίας και τον Παύλο Πολάκη να ορίζεται Τομεάρχης Υγείας και Διαφάνειας.  

Ειδικότερα, κατά τη συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία, αποφασίστηκε η κατανομή αρμοδιοτήτων στους νέους-ες τομεάρχες ως εξής:

Τομεάρχης Εξωτερικών: Δούρου Ρένα

Τομεάρχης Εθνικής Άμυνας: Δούρου Ρένα

Τομεάρχης Εσωτερικών: Ξανθόπουλος Θεόφιλος

Τομεάρχης Διαφάνειας: Πολάκης Παύλος

Τομεάρχης Οικονομικών και Ανάπτυξης: Παππάς Νίκος

Τομεάρχης Υγείας: Πολάκης Παύλος

Τομεάρχες Παιδείας και Αθλητισμού: Αμανατίδης Γιάννης

Τομεάρχης Πολιτισμού: Ακριώτου Θεοδώρα

Τομεάρχης Προστασίας του Πολίτη: Παπαηλιού Γιώργος

Τομεάρχης Μεταφορών και Υποδομών: Γιαννούλης Χρήστος

Τομεάρχης Δικαιοσύνης: Παπαηλιού Γιώργος

Τομεάρχης Δικαιωμάτων και Ισότητας: Ακρίτα Έλενα

Τομεάρχης Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων: Ξανθόπουλος Θεόφιλος

Τομεάρχης Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης: Παπαηλιού Γιώργος

Τομεάρχης Ψηφιακής Πολιτικής: Ακρίτα Έλενα

Τομεάρχης Ενέργειας και Περιβάλλοντος: Γιαννούλης Χρήστος

Τομεάρχης Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας: Καριπίδης Γιάννης

Τομεάρχης Πρόνοιας και Κοινωνικής Συνοχής: Ακρίτα Έλενα

Τομεάρχης Τουρισμού: Καριπίδης Γιάννης

Τομεάρχης Μετανάστευσης και Ασύλου: Ακριώτου Θεοδώρα

Τομεάρχης Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής: Παππάς Νίκος

Γραμματέας ΚΟ: Αμανατίδης Γιάννης

Διευθύντρια ΚΟ: Γκαρά Νατάσα

Κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι:

  • Γιαννούλης Χρήστος (αρμόδιος για Διαρκείς επιτροπές Οικονομικών, Κοινωνικών, Παραγωγής και Εμπορίου)
  • Ξανθόπουλος Θεόφιλος (αρμόδιος για Διαρκείς επιτροπές Μορφωτικών, Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης, Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών)
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