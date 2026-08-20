ΣΥΡΙΖΑ: Ποιοι είναι οι νέοι Τομεάρχες – Δείτε τα ονόματα

Τα πρόσωπα που αναλαμβάνουν νέοι Τομεάρχες του κόμματος ανακοίνωσε ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, με την επικεφαλής της ΚΟ, Ρένα Δούρου, να αναλαμβάνει τους τομείς Εξωτερικών και Εθνικής Άμυνας, τον Νίκο Παππά στους Τομείς Οικονομικών & Ανάπτυξης και Ναυτιλίας και τον Παύλο Πολάκη να ορίζεται Τομεάρχης Υγείας και Διαφάνειας.

Ειδικότερα, κατά τη συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία, αποφασίστηκε η κατανομή αρμοδιοτήτων στους νέους-ες τομεάρχες ως εξής: Τομεάρχης Εξωτερικών: Δούρου Ρένα Τομεάρχης Εθνικής Άμυνας: Δούρου Ρένα Τομεάρχης Εσωτερικών: Ξανθόπουλος Θεόφιλος Τομεάρχης Διαφάνειας: Πολάκης Παύλος Τομεάρχης Οικονομικών και Ανάπτυξης: Παππάς Νίκος Τομεάρχης Υγείας: Πολάκης Παύλος Τομεάρχες Παιδείας και Αθλητισμού: Αμανατίδης Γιάννης Τομεάρχης Πολιτισμού: Ακριώτου Θεοδώρα Τομεάρχης Προστασίας του Πολίτη: Παπαηλιού Γιώργος Τομεάρχης Μεταφορών και Υποδομών: Γιαννούλης Χρήστος Τομεάρχης Δικαιοσύνης: Παπαηλιού Γιώργος Τομεάρχης Δικαιωμάτων και Ισότητας: Ακρίτα Έλενα Τομεάρχης Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων: Ξανθόπουλος Θεόφιλος Τομεάρχης Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης: Παπαηλιού Γιώργος Τομεάρχης Ψηφιακής Πολιτικής: Ακρίτα Έλενα Τομεάρχης Ενέργειας και Περιβάλλοντος: Γιαννούλης Χρήστος Τομεάρχης Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας: Καριπίδης Γιάννης Τομεάρχης Πρόνοιας και Κοινωνικής Συνοχής: Ακρίτα Έλενα Τομεάρχης Τουρισμού: Καριπίδης Γιάννης Τομεάρχης Μετανάστευσης και Ασύλου: Ακριώτου Θεοδώρα Τομεάρχης Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής: Παππάς Νίκος Γραμματέας ΚΟ: Αμανατίδης Γιάννης Διευθύντρια ΚΟ: Γκαρά Νατάσα Κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι: Γιαννούλης Χρήστος (αρμόδιος για Διαρκείς επιτροπές Οικονομικών, Κοινωνικών, Παραγωγής και Εμπορίου)

Ξανθόπουλος Θεόφιλος (αρμόδιος για Διαρκείς επιτροπές Μορφωτικών, Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης, Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών)