Πετρέλαιο: «Βουτιά» 6% μετά τις δηλώσεις Τραμπ και «πάγωμα» OPEC+ - Γκρεμίζεται το φυσικό αέριο

Ισχυρές πιέσεις δέχονται σήμερα, Δευτέρα 2/2, οι τιμές του πετρελαίου, καθώς οι αγορές περιορίζουν τους φόβους για διαταραχές στην προσφορά. Οι δηλώσεις του πρώην Προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, για συνεχιζόμενες συνομιλίες με το Ιράν, σε συνδυασμό με την απόφαση του OPEC+ να διατηρήσει αμετάβλητη την παραγωγή, ενίσχυσαν την καθοδική τάση.

Στην έναρξη της ημέρας, το Brent διαπραγματευόταν στα 65,64 δολάρια το βαρέλι, υποχωρώντας σχεδόν 6% από το προηγούμενο κλείσιμο των 69,73 δολαρίων. Αντίστοιχα, το αμερικανικό WTI σημείωνε πτώση κοντά στο 6%, στα 61,50 δολάρια το βαρέλι. Το μεσημέρι της Δευτέρας, το Brent παρουσιάζει απώλειες 4,72% στα 66,05 δολάρια και το WTI με απώλειες 5,08% βρίσκεται στα 61,90 δολάρια.

Οι αγορές «απομάκρυναν» μέρος του γεωπολιτικού risk premium που είχε ενσωματωθεί τις προηγούμενες ημέρες λόγω ανησυχιών για πιθανή στρατιωτική σύγκρουση μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης. Παράλληλα, καταγράφηκε και κατοχύρωση κερδών μετά το πρόσφατο ράλι.

Ο Τραμπ, σε συνέντευξή του στο Fox News, επιβεβαίωσε ότι βρίσκονται σε εξέλιξη διαπραγματεύσεις με το Ιράν για το πυρηνικό πρόγραμμα, χωρίς να δείχνει αισιοδοξία για άμεση συμφωνία. Ενίσχυσε, ωστόσο, την εικόνα στρατιωτικής ισχύος των ΗΠΑ στην περιοχή, αναφερόμενος σε «μεγάλο στόλο» σε κίνηση προς το Ιράν. Παράλληλα, άφησε ανοικτό το ενδεχόμενο η Ινδία και ενδεχομένως η Κίνα να προμηθεύονται πετρέλαιο από τη Βενεζουέλα αντί από το Ιράν.

Οι δηλώσεις αυτές ακολούθησαν αντίστοιχες τοποθετήσεις Ιρανών αξιωματούχων, οι οποίοι επιβεβαίωσαν προετοιμασίες για συνομιλίες με τις ΗΠΑ.

Η Capital Economics, σε σημείωμά της, σημειώνει ότι οι γεωπολιτικοί κίνδυνοι κρύβουν μια θεμελιωδώς πτωτική αγορά πετρελαίου. Σύμφωνα με την εταιρεία, το παράδειγμα του περσινού 12ήμερου πολέμου Ισραήλ-Ιράν, σε συνδυασμό με μια καλά εφοδιασμένη αγορά, αναμένεται να ασκήσει καθοδικές πιέσεις στις τιμές του Brent έως τα τέλη του 2026.

Καθοδική επίδραση στις τιμές ασκεί και η στάση του OPEC+. Οκτώ χώρες-μέλη (Σαουδική Αραβία, Ρωσία, Ιράκ, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, Κουβέιτ, Καζακστάν, Αλγερία και Ομάν) αποφάσισαν να «παγώσουν» την παραγωγή τον Μάρτιο, επικαλούμενες τις «υγιείς συνθήκες της αγοράς». Η παραγωγή των 1,65 εκατ. βαρελιών ημερησίως θα μπορούσε να επανέλθει σταδιακά, ανάλογα με τις συνθήκες, ενώ η συμμόρφωση με τις εθελοντικές περικοπές θα αξιολογείται μηνιαίως. Η επόμενη συνεδρίαση του OPEC+ προγραμματίζεται για την 1η Μαρτίου.

Ρεκόρ απωλειών για το φυσικό αέριο – Προσπάθεια ανάκαμψης για τα μέταλλα

Το φυσικό αέριο σημειώνει μεγάλη πτώση σήμερα 2/2 με τα ολλανδικά συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης να υποχωρούν κατά 10,920% και την τιμή της μεγαβατώρας υποχωρεί στα 34,995 δολάρια.

Παράλληλα, πτώση παρατηρείται στον τομέα των μετάλλων, μετά το ασταμάτητο ράλι των τελευταίων ημερών, με το ασήμι να δείχνει σημάδια «ανάκαμψης». Πιο συγκεκριμένα λοιπόν, ο χρυσός υποχωρεί αυτή τη στιγμή 0,19% στα 4.737,50 δολάρια η ουγγιά. Την ίδια στιγμή, το ασήμι σημειώνει σημαντική άνοδο 4,48% στα 82,022 δολάρια η ουγγιά, ενώ και ο χαλκός υποχωρεί κατά 1,86% στα 5,8153 δολάρια η ουγγιά.

Κλείνοντας, στο πεδίο των ισοτιμιών, το δολάριο εμφανίζεται με απώλειες 0,14% έναντι του ευρώ με την ισοτιμία να διαμορφώνεται στα 1,1866 δολάρια ανά ευρώ. Παράλληλα, το δολάριο είναι αποδυναμωμένο και έναντι της λίρας κατά 0,07% με την ισοτιμία στα 1,37 δολάρια ανά λίρα. Τέλος, η λίρα εμφανίζει απώλειες συγκριτικά με το ευρώ κατά 0,06% με την ισοτιμία στη 0,8662 βρετανική λίρα ανά ευρώ.