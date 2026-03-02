Ο ενεργειακός «χάρτης» της Ασίας – Ποιος κινδυνεύει περισσότερο από την κλιμάκωση στο Ιράν

Η Ασία εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο της Μέσης Ανατολής, γεγονός που την καθιστά ιδιαίτερα ευάλωτη σε περίπτωση παρατεταμένης διακοπής της προσφοράς, εάν η διευρυνόμενη σύγκρουση μετά τις επιθέσεις του Ισραήλ και των ΗΠΑ κατά του Ιράν οδηγήσει σε σοβαρές αναταράξεις στην τροφοδοσία.

Ακολουθεί μια επισκόπηση των εισαγγών και των αποθεμάτων για τους βασικούς ασιατικούς αγοραστές πετρελαίου και φυσικού αερίου από τη Μέση Ανατολή, όπως τις παρουσιάζει το Reuters.

ΚΙΝΑ

Η Κίνα είναι ο μεγαλύτερος εισαγωγέας αργού πετρελαίου παγκοσμίως και ο σημαντικότερος αγοραστής ιρανικού πετρελαίου. Ωστόσο, τα αποθέματα-ρεκόρ σε πλωτή αποθήκευση και τα στρατηγικά της αποθέματα περιορίζουν τον άμεσο κίνδυνο ελλείψεων.

Περίπου το ήμισυ των εισαγωγών πετρελαίου της Κίνας προέρχεται από τη Μέση Ανατολή.

Πέρυσι, η χώρα αγόρασε κατά μέσο όρο 1,38 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως ιρανικού πετρελαίου, σύμφωνα με την Kpler — ποσότητα που αντιστοιχεί περίπου στο 13% των συνολικών θαλάσσιων εισαγωγών της. Επιπλέον, στα τέλη Ιανουαρίου βρίσκονταν αποθηκευμένα σε δεξαμενόπλοια στην Ασία άλλα 42 εκατομμύρια βαρέλια ιρανικού αργού.

Η Κίνα έχει επίσης επενδύσει επί σειρά ετών στην ενίσχυση των στρατηγικών της αποθεμάτων, κατασκευάζοντας νέες εγκαταστάσεις αποθήκευσης και αγοράζοντας αργό σε περιόδους πλεονάσματος στη διεθνή αγορά. Το Πεκίνο δεν δημοσιοποιεί επίσημα το ύψος των αποθεμάτων, ωστόσο αναλυτές τα εκτιμούν σε περίπου 900 εκατομμύρια βαρέλια — ποσότητα που αντιστοιχεί σε λίγο λιγότερο από τρεις μήνες εισαγωγών.

Η Κίνα είναι επίσης ο μεγαλύτερος εισαγωγέας υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) παγκοσμίως, με περίπου το ένα τρίτο των προμηθειών της να προέρχεται από τη Μέση Ανατολή.

ΙΑΠΩΝΙΑ

Η Ιαπωνία προμηθεύεται περίπου το 95% των εισαγωγών πετρελαίου της από τη Μέση Ανατολή, εκ των οποίων περίπου το 70% διέρχεται από τα Στενά του Ορμούζ.

Τον Ιανουάριο εισήγαγε 2,8 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου ημερησίως, εκ των οποίων 1,6 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα προέρχονταν από τη Σαουδική Αραβία, ενώ προμήθειες υπήρχαν επίσης από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, το Κουβέιτ και το Κατάρ.

Η χώρα διατηρεί στρατηγικά αποθέματα πετρελαίου που αντιστοιχούν σε 254 ημέρες κατανάλωσης.

Ως ο δεύτερος μεγαλύτερος εισαγωγέας LNG παγκοσμίως, η Ιαπωνία προμηθεύεται το 40% των αναγκών της από την Αυστραλία (25,8 εκατ. μετρικοί τόνοι πέρυσι). Οι εισαγωγές LNG από τη Μέση Ανατολή — κυρίως από το Κατάρ, το Ομάν και τα ΗΑΕ — αντιστοιχούν στο 11% των συνολικών εισαγωγών της.

Οι ιαπωνικές εταιρείες διαθέτουν αποθέματα LNG που επαρκούν για περίπου τρεις εβδομάδες κατανάλωσης, σύμφωνα με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο Μινόρου Κιχάρα.

Επιπλέον, η Ιαπωνία εμπορεύεται περίπου 40 εκατομμύρια τόνους LNG ετησίως και θα μπορούσε, σε περίπτωση ανάγκης, να ανακατευθύνει μέρος αυτών των ποσοτήτων στην εγχώρια αγορά.

ΝΟΤΙΑ ΚΟΡΕΑ

Η Νότια Κορέα, η οποία εξαρτάται σχεδόν πλήρως από εισαγωγές για την κάλυψη των ενεργειακών της αναγκών, προμηθεύεται περίπου το 70% του πετρελαίου της και το 20% του LNG από τη Μέση Ανατολή, σύμφωνα με στοιχεία της Korea International Trade Association.

Το υπουργείο Βιομηχανίας της χώρας ανακοίνωσε τον Δεκέμβριο ότι τα κρατικά στρατηγικά αποθέματα πετρελαίου ανέρχονται σε 100 εκατομμύρια βαρέλια. Ο ιδιωτικός τομέας διατηρεί επιπλέον 95 εκατομμύρια βαρέλια.

Σύμφωνα με κυβερνητικό αξιωματούχο, τα συνολικά αποθέματα επαρκούν για περίπου 208 ημέρες κατανάλωσης.

Την Κυριακή, το υπουργείο δήλωσε ότι η χώρα θα επιδιώξει να εξασφαλίσει πρόσθετες ποσότητες εκτός Μέσης Ανατολής εάν οι διαταραχές στον εφοδιασμό παραταθούν.

ΙΝΔΙΑ

Το μερίδιο του πετρελαίου της Μέσης Ανατολής στις εισαγωγές αργού της Ινδίας αυξήθηκε τον Ιανουάριο στο υψηλότερο επίπεδο από τα τέλη του 2022, φτάνοντας το 55% ή περίπου 2,74 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως, καθώς τα διυλιστήρια μείωσαν τις αγορές ρωσικού πετρελαίου.

Η Ινδία διαθέτει δυνατότητα αποθήκευσης αργού και διυλισμένων καυσίμων — συμπεριλαμβανομένων των αποθεμάτων εταιρειών και των στρατηγικών αποθεμάτων — που επαρκεί για περίπου 74 ημέρες κατανάλωσης, σύμφωνα με τον υπουργό Πετρελαίου Χαρντίπ Σινγκ Πούρι σε πρόσφατη ενημέρωση προς το κοινοβούλιο.

Ωστόσο, πηγές της διυλιστικής βιομηχανίας ανέφεραν στο Reuters ότι τα τρέχοντα αποθέματα αργού και καυσίμων ενδέχεται να καλύπτουν μόλις 20–25 ημέρες.

Η Ινδία, ο τέταρτος μεγαλύτερος εισαγωγέας LNG παγκοσμίως, προμηθεύεται περίπου τα δύο τρίτα των ποσοτήτων της από το Κατάρ, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και το Ομάν, σύμφωνα με στοιχεία της Kpler.