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Goldman Sachs: Σε ιστορικά ύψη η τιμή του Brent, αν συνεχιστεί ο πόλεμος ΗΠΑ-Ιράν
Εμπορεύματα
18:50 - 20 Μαρ 2026

Goldman Sachs: Σε ιστορικά ύψη η τιμή του Brent, αν συνεχιστεί ο πόλεμος ΗΠΑ-Ιράν

Reporter.gr Newsroom
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Η τιμή του πετρελαίου Brent θα μπορούσε να εκτοξευτεί πάνω από τα ιστορικά επίπεδα του 2008 αν οι μειωμένες ροές αργού συνεχιστούν για παρατεταμένο χρονικό διάστημα, προειδοποιούν αναλυτές της Goldman Sachs.

Σε σημείωμα προς πελάτες την Πέμπτη, ο Ντάαν Στρούιβεν, επικεφαλής έρευνας πετρελαίου της τράπεζας, ανέφερε ότι «το Brent είναι πιθανό να ξεπεράσει το ιστορικό υψηλό του 2008, εάν οι μειωμένες ροές κρατήσουν την αγορά επικεντρωμένη στον κίνδυνο παρατεταμένων διαταραχών». Το ενδοσυνεδριακό ρεκόρ του Brent είχε φτάσει στα 147,5 δολάρια ανά βαρέλι κατά τη διάρκεια της χρηματοοικονομικής κρίσης του 2008.

Σύμφωνα με την Goldman Sachs, η τιμή του Brent θα μπορούσε να αυξηθεί κατά 42 δολάρια ανά βαρέλι έως το τέλος του 2027, σε περίπτωση που οι ροές πετρελαίου μέσω των Στενών του Ορμούζ παραμείνουν πολύ χαμηλές για 60 ημέρες και η παραγωγή στη Μέση Ανατολή μειωθεί κατά 2 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως για μεγάλο χρονικό διάστημα μετά το άνοιγμα των Στενών.

Την Παρασκευή, το Brent διαπραγματευόταν γύρω στα 108 δολάρια ανά βαρέλι, καταγράφοντας αύξηση περίπου 49% από την έναρξη του πολέμου. Παρά τις πρόσφατες ανησυχίες, η Goldman εκτιμά ότι η τιμή θα υποχωρήσει στα 70 δολάρια έως το τέλος του 2026, καθώς οι ροές πετρελαίου αναμένεται να ανακάμψουν σταδιακά από τον Απρίλιο.

Ωστόσο, οι πρόσφατες επιθέσεις Ισραήλ και Ιράν σε ενεργειακές υποδομές ενισχύουν τον κίνδυνο περιορισμένης προσφοράς. Η Goldman προειδοποιεί ότι προηγούμενα σοκ στην προσφορά έχουν δείξει πως η αγορά μπορεί να διατηρήσει τιμές πάνω από 100 δολάρια για παρατεταμένο χρονικό διάστημα σε σενάρια με επίμονες απώλειες παραγωγής. Σύμφωνα με τους αναλυτές, κατά μέσο όρο η παραγωγή είχε μειωθεί κατά 42% μέσα σε τέσσερα χρόνια κατά τη διάρκεια των πέντε μεγαλύτερων προηγούμενων σοκ προσφοράς.

Η εκτίμηση αυτή θέτει το Brent στο επίκεντρο των επενδυτικών ανησυχιών, καθώς η αστάθεια στη Μέση Ανατολή συνεχίζει να απειλεί την παγκόσμια αγορά ενέργειας.

Τελευταία τροποποίηση στις 20/03/2026 - 19:27
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