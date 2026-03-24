ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Reuters: Ινδικός όμιλος αγόρασε 5 εκατ. βαρέλια ιρανικού πετρελαίου - Σε νευρικότητα οι αγορές
Εμπορεύματα
12:51 - 24 Μαρ 2026

Reuters: Ινδικός όμιλος αγόρασε 5 εκατ. βαρέλια ιρανικού πετρελαίου - Σε νευρικότητα οι αγορές

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Η ανασφάλεια στις τιμές του πετρελαίου ενισχύεται καθώς η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή συνεχίζεται, ενώ το πρακτορείο Reuters μεταδίδει ότι ο ινδικός ενεργειακός κολοσσός Reliance Industries απέκτησε 5 εκατ. βαρέλια ιρανικού αργού πετρελαίου, μετά την προσωρινή αναστολή των αμερικανικών κυρώσεων για τα τάνκερ που είχαν ήδη φορτωθεί.

Η κίνηση αυτή ακολουθεί την πρόθεση των ινδικών διυλιστηρίων να επαναλάβουν τις εισαγωγές ιρανικού πετρελαίου, αναδεικνύοντας την προσπάθεια της Νέας Δελχί να εξασφαλίσει φθηνότερες προμήθειες amid διεθνείς εντάσεις.

Στην αγορά, η τιμή του Brent κατέγραψε νέα άνοδο, ξεπερνώντας τα 100 δολάρια ανά βαρέλι, παρά τη χθεσινή προσωρινή πτώση που ακολούθησε τις δηλώσεις Τραμπ για πιθανή διπλωματική συμφωνία με το Ιράν. Η νευρικότητα και η μεταβλητότητα στις διεθνείς αγορές παραμένουν υψηλές, ενδεικτικές των αβεβαιοτήτων που προκαλεί η συνεχιζόμενη σύγκρουση.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Θεοδωρικάκος: Ελλάδα και Ινδία ενισχύουν τη συνεργασία τους σε επενδύσεις, εμπόριο και βιομηχανία
Πολιτική

Θεοδωρικάκος: Ελλάδα και Ινδία ενισχύουν τη συνεργασία τους σε επενδύσεις, εμπόριο και βιομηχανία

Γιατί ο χρυσός διαψεύδει τις προσδοκίες – Πού οφείλεται η παρατεταμένη πτώση του
Εμπορεύματα

Γιατί ο χρυσός διαψεύδει τις προσδοκίες – Πού οφείλεται η παρατεταμένη πτώση του

«Ούτε μία σταγόνα»: Η απειλή που φέρνει δύο πυρηνικά κράτη πιο κοντά σε νέα κρίση
Ειδήσεις

«Ούτε μία σταγόνα»: Η απειλή που φέρνει δύο πυρηνικά κράτη πιο κοντά σε νέα κρίση

Γιατί τα παραδοσιακά επενδυτικά «καταφύγια» δεν άντεξαν τον πόλεμο ΗΠΑ – Ιράν
Χρηματιστήρια

Γιατί τα παραδοσιακά επενδυτικά «καταφύγια» δεν άντεξαν τον πόλεμο ΗΠΑ – Ιράν

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Πολιτική
29/06/2026 - 14:47

Ξενογιαννακοπούλου: Αποχωρεί από ΣΥΡΙΖΑ – Δεν νοείται ψηφοδέλτιο του κόμματος απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα

Πολιτική
29/06/2026 - 14:33

ΕΛ.Α.Σ: Το success story της κυβέρνησης δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα της κοινωνίας

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
29/06/2026 - 14:20

ΟΤΕ: Πιλοτική εφαρμογή ευέλικτων μορφών απασχόλησης για καλύτερη ισορροπία επαγγελματικής και προσωπικής ζωής

Ναυτιλία
29/06/2026 - 14:19

Στενά του Ορμούζ: Παραμένει υποτονική η κίνηση – Παρουσία και ελληνικών πλοίων

Ναυτιλία
29/06/2026 - 14:15

ΟΛΠ Α.Ε.: Επίσκεψη αντιπροσωπείας του ΣΕΛΠΕ στον Οργανισμό Λιμένος Πειραιώς

Εμπορεύματα
29/06/2026 - 14:08

Πετρέλαιο: Κέρδη μετά την αποκλιμάκωση στη Μέση Ανατολή, αλλά οι ανησυχίες παραμένουν

Επιχειρήσεις
29/06/2026 - 13:57

Invel Real Estate: Ψήφος εμπιστοσύνης στην από Έλληνες και ξένους επενδυτές

Οικονομία
29/06/2026 - 13:52

ΤτΕ: «Άλμα» €5,3 δισ. στις καταθέσεις τον Μάιο – Αύξηση κατά €1,6 δισ. στα δάνεια

Οικονομία
29/06/2026 - 13:48

Alpha Bank: Ελλάδα και Νότια Ευρώπη οδηγούν την ανάπτυξη στην Ευρωζώνη – Eυκαιρίες και κίνδυνοι

Πολιτική
29/06/2026 - 13:29

Μαξίμου: Ολοκληρώθηκε η σύσκεψη για την ακρίβεια και τη «συμφωνία κυρίων» – Έρχονται ανακοινώσεις

Πολιτική
29/06/2026 - 13:28

Τσουκαλάς για συνταξιούχους: Η κυβέρνηση υποσχέθηκε κατάργηση του νόμου Κατρούγκαλου, αλλά τον εφάρμοσε πιστά

Πολιτική
29/06/2026 - 13:21

Μαρινάκης: Η εντιμότητα Τσίπρα είναι το πιο σύντομο πολιτικό ανέκδοτο

Ειδήσεις
29/06/2026 - 13:09

Πεζεσκιάν: ΗΠΑ και Ιράν ανοίγουν δίαυλο αποκλιμάκωσης – Αποδεσμεύονται $6 δισ. από το Κατάρ

Πολιτική
29/06/2026 - 13:00

Νέα Αριστερά: Μήνυση κατά του Κυριάκου Βελόπουλου για υποκίνηση βίας

Ακίνητα
29/06/2026 - 12:50

Ανεβάζει ταχύτητα η οικοδομή – Ισχυρή επιτάχυνση τον Μάρτιο με άνοδο 22,3% στις νέες άδειες

Ανεμοδείκτης
29/06/2026 - 12:45

Το «κράτος» και οι... κύριοι

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
29/06/2026 - 12:30

Σαλακάς: Από τραπεζικός όμιλος σε πρωταγωνιστή ανάπτυξης - Ο ρόλος της Alpha Bank στην αγορά M&A

Ανεμοδείκτης
29/06/2026 - 12:29

Η μάχη της Μιλένας Αποστολάκη για τους δανειολήπτες

Πολιτική
29/06/2026 - 12:20

Γεωργιάδης: Η Τζάκρη τα έχει βρει με το ΠΑΣΟΚ, έψαχνε λόγο να φύγει

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
29/06/2026 - 12:14

ΟΤΕ: Διανομή καθαρού μερίσματος 0,857033 ευρώ ανά μετοχή από 7 Ιουλίου

Αναλύσεις
29/06/2026 - 12:02

Moody's: Διαχειρίσιμο το κόστος του νόμου Κατσέλη για τις τράπεζες – Δεν αλλάζουν οι αξιολογήσεις

Πολιτική
29/06/2026 - 11:58

Θεοδωρικάκος: Ελλάδα και Ινδία ενισχύουν τη συνεργασία τους σε επενδύσεις, εμπόριο και βιομηχανία

Πολιτική
29/06/2026 - 11:46

Αποστολάκη: Η κυβέρνηση δεν σπάει τον φαύλο κύκλο του ιδιωτικού χρέους

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
29/06/2026 - 11:45

Ενεργειακός συναγερμός στην Ευρώπη: Τα χαμηλότερα αποθέματα των τελευταίων 15 ετών

Αναλύσεις
29/06/2026 - 11:37

Επέστρεψαν οι αγοραστές στο Χρηματιστήριο Αθηνών μετά το τετραήμερο πτωτικό σερί

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
29/06/2026 - 11:25

ΔΕΔΔΗΕ: Ολοκληρώνει το μεγαλύτερο πρόγραμμα ενίσχυσης ισχύος υποσταθμών 150/20kV στην Ελλάδα

Χρηματιστήρια
29/06/2026 - 11:13

Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Στάση αναμονής μετά την εκεχειρία ΗΠΑ - Ιράν

Ειδήσεις
29/06/2026 - 10:52

Ισπανία: Στο 3,6% ο πληθωρισμός, πάνω από τον στόχο της ΕΚΤ

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
29/06/2026 - 10:48

RWE και ΔΕΗ: Σε πλήρη λειτουργία φωτοβολταϊκά σχεδόν 1 GW στη Δυτική Μακεδονία

Υγεία
29/06/2026 - 10:41

Εγκρίθηκε η προκήρυξη για 441 μόνιμες θέσεις γιατρών στο ΕΣΥ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ