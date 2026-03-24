Reuters: Ινδικός όμιλος αγόρασε 5 εκατ. βαρέλια ιρανικού πετρελαίου - Σε νευρικότητα οι αγορές

Η κίνηση αυτή ακολουθεί την πρόθεση των ινδικών διυλιστηρίων να επαναλάβουν τις εισαγωγές ιρανικού πετρελαίου, αναδεικνύοντας την προσπάθεια της Νέας Δελχί να εξασφαλίσει φθηνότερες προμήθειες amid διεθνείς εντάσεις.
BREAKING: Indian conglomerate Reliance Industries has bought 5 million barrels of Iranian oil after the suspension of US sanctions, Reuters reports. pic.twitter.com/U2TvIl0v9f— Al Jazeera Breaking News (@AJENews) March 24, 2026
Στην αγορά, η τιμή του Brent κατέγραψε νέα άνοδο, ξεπερνώντας τα 100 δολάρια ανά βαρέλι, παρά τη χθεσινή προσωρινή πτώση που ακολούθησε τις δηλώσεις Τραμπ για πιθανή διπλωματική συμφωνία με το Ιράν. Η νευρικότητα και η μεταβλητότητα στις διεθνείς αγορές παραμένουν υψηλές, ενδεικτικές των αβεβαιοτήτων που προκαλεί η συνεχιζόμενη σύγκρουση.