Reuters: Ινδικός όμιλος αγόρασε 5 εκατ. βαρέλια ιρανικού πετρελαίου - Σε νευρικότητα οι αγορές

Η ανασφάλεια στις τιμές του πετρελαίου ενισχύεται καθώς η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή συνεχίζεται, ενώ το πρακτορείο Reuters μεταδίδει ότι ο ινδικός ενεργειακός κολοσσός Reliance Industries απέκτησε 5 εκατ. βαρέλια ιρανικού αργού πετρελαίου, μετά την προσωρινή αναστολή των αμερικανικών κυρώσεων για τα τάνκερ που είχαν ήδη φορτωθεί.

Η κίνηση αυτή ακολουθεί την πρόθεση των ινδικών διυλιστηρίων να επαναλάβουν τις εισαγωγές ιρανικού πετρελαίου, αναδεικνύοντας την προσπάθεια της Νέας Δελχί να εξασφαλίσει φθηνότερες προμήθειες amid διεθνείς εντάσεις.

BREAKING: Indian conglomerate Reliance Industries has bought 5 million barrels of Iranian oil after the suspension of US sanctions, Reuters reports. pic.twitter.com/U2TvIl0v9f March 24, 2026

Στην αγορά, η τιμή του Brent κατέγραψε νέα άνοδο, ξεπερνώντας τα 100 δολάρια ανά βαρέλι, παρά τη χθεσινή προσωρινή πτώση που ακολούθησε τις δηλώσεις Τραμπ για πιθανή διπλωματική συμφωνία με το Ιράν. Η νευρικότητα και η μεταβλητότητα στις διεθνείς αγορές παραμένουν υψηλές, ενδεικτικές των αβεβαιοτήτων που προκαλεί η συνεχιζόμενη σύγκρουση.