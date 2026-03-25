ΔΟΕ: Σε ετοιμότητα για νέα αποδέσμευση πετρελαίου λόγω της κρίσης στη Μέση Ανατολή

Σε κατάσταση επιφυλακής βρίσκεται ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας (ΔΟΕ), αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο νέας αποδέσμευσης στρατηγικών αποθεμάτων πετρελαίου, καθώς ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή συνεχίζει να προκαλεί έντονες αναταράξεις στις διεθνείς αγορές ενέργειας.

Ο επικεφαλής του Οργανισμού, Φατίχ Μπιρόλ, ξεκαθάρισε ότι ο ΔΟΕ είναι «έτοιμος να δράσει εάν και όταν χρειαστεί», υπογραμμίζοντας ότι η ενεργειακή ασφάλεια βρίσκεται υπό σοβαρή πίεση. Οι δηλώσεις του έγιναν στο Τόκιο, στο πλαίσιο συνάντησής του με την πρωθυπουργό της Ιαπωνίας, Σανάε Τακαΐτσι, η οποία ζήτησε να υπάρξει προετοιμασία για μια ενδεχόμενη νέα συντονισμένη παρέμβαση.

Υπενθυμίζεται ότι στις αρχές του μήνα, τα κράτη-μέλη του ΔΟΕ προχώρησαν σε μια ιστορική κίνηση, αποφασίζοντας την αποδέσμευση 400 εκατομμυρίων βαρελιών πετρελαίου από τα στρατηγικά τους αποθέματα, προκειμένου να περιορίσουν τις επιπτώσεις από την άνοδο των τιμών των υδρογονανθράκων.

Παρά την κίνηση αυτή, ο Μπιρόλ σημείωσε ότι τα διαθέσιμα αποθέματα παραμένουν σε υψηλά επίπεδα, καθώς το 80% εξακολουθεί να μην έχει χρησιμοποιηθεί. «Τα 400 εκατομμύρια βαρέλια αντιστοιχούν μόλις στο 20% των συνολικών αποθεμάτων μας», τόνισε, επισημαίνοντας ότι υπάρχει επαρκές περιθώριο για περαιτέρω παρεμβάσεις.

Παράλληλα, εξέφρασε την ελπίδα να μην χρειαστεί νέα ενεργοποίηση των αποθεμάτων, σημειώνοντας ωστόσο ότι ο οργανισμός είναι έτοιμος να αναλάβει δράση για τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της παγκόσμιας αγοράς ενέργειας, εφόσον οι συνθήκες το απαιτήσουν.