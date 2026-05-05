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Οι τιμές του πετρελαίου υποχωρούν, με το Brent ωστόσο να παραμένει πάνω από τα $113
Εμπορεύματα
13:39 - 05 Μάι 2026

Οι τιμές του πετρελαίου υποχωρούν, με το Brent ωστόσο να παραμένει πάνω από τα $113

Reporter.gr Newsroom
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Οι τιμές του πετρελαίου υποχωρούν την Τρίτη (5/5), παραμένοντας ωστόσο σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα, με τους επενδυτές να παρακολουθούν τις εξελίξεις στη σύγκρουση ΗΠΑ-Ισραήλ με το Ιράν.      

Πιο συγκεκριμένα λοιπόν, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Brent υποχωρούν αυτή την ώρα κατά 1,30% στα 113.00 δολάρια το βαρέλι. Την ίδια στιγμή, τα συμβόλαια του αμερικανικού αργού (WTI) σημειώνουν πτώση 2,06% στα 104,25 δολάρια ανά βαρέλι.

Υπενθυμίζεται ότι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν εξαπέλυσαν νέες επιθέσεις στον Περσικό Κόλπο τη Δευτέρα (4/5), καθώς διεκδικούν τον έλεγχο του Στενού του Ορμούζ μέσω αμοιβαίων ναυτικών αποκλεισμών, προκαλώντας αναταραχή σε μια ήδη εύθραυστη εκεχειρία.

«Οι τιμές συνεχίζουν να κινούνται σε ένα εξαιρετικά ευμετάβλητο εύρος, το οποίο καθορίζεται κυρίως από τις συνεχιζόμενες εντάσεις στο Στενό του Ορμούζ», δήλωσε η ανώτερη αναλύτρια αγοράς της Phillip Nova, Πριγιάνκα Σαχδεβά.

«Παρότι οι τιμές έχουν υποχωρήσει ελαφρώς τις τελευταίες συνεδριάσεις, αυτό δεν οφείλεται σε πραγματική βελτίωση των θεμελιωδών μεγεθών, αλλά σε μια προσωρινή ανακούφιση μετά την έναρξη της επιχείρησης “Σχέδιο Ελευθερία ” από τις ΗΠΑ», υπογράμμισε στο ίδιο πλαίσιο.

Οι ΗΠΑ ξεκίνησαν τη Δευτέρα μια νέα επιχείρηση με στόχο το άνοιγμα του στενού για τη ναυσιπλοΐα. Η Maersk (MAERSKb.CO) ανέφερε στη συνέχεια ότι το πλοίο Alliance Fairfax, όχημα μεταφοράς με σημαία ΗΠΑ, πέρασε έξω από τον Κόλπο μέσω του στενού, συνοδευόμενο από τον αμερικανικό στρατό.

«Αυτό δείχνει ότι η περιορισμένη ασφαλής διέλευση είναι δυνατή υπό τις τρέχουσες συνθήκες και συμβάλλει στη μείωση ορισμένων από τους φόβους για τα χειρότερα σενάρια διακοπής της προσφοράς», δήλωσε ο Τιμ Γουότερ, επικεφαλής αναλυτής αγοράς στην KCM Trade, σε email.

«Ωστόσο, πρόκειται για ένα ακόμη μεμονωμένο περιστατικό και όχι για πλήρες άνοιγμα», πρόσθεσε.

Παρά ταύτα, το Ιράν εξαπέλυσε επιθέσεις στον Κόλπο τη Δευτέρα για να απαντήσει στις κινήσεις των ΗΠΑ για τον έλεγχο του Στενού του Ορμούζ, το οποίο συνδέει τον Περσικό Κόλπο με τις ευρύτερες αγορές.

Αρκετά εμπορικά πλοία φέρεται να επλήγησαν στην περιοχή, ενώ ένα βασικό πετρελαϊκό λιμάνι στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα τυλίχθηκε στις φλόγες μετά από ιρανικό πλήγμα.

Να σημειωθεί εδώ ότι η προσπάθεια του Τραμπ να χρησιμοποιήσει το αμερικανικό ναυτικό για την αποκατάσταση της ναυσιπλοΐας αποτελεί τη μεγαλύτερη κλιμάκωση του πολέμου από την ανακοίνωση εκεχειρίας πριν από τέσσερις εβδομάδες.

«Οι αγορές ενδέχεται να βρουν κάποια ανακούφιση σήμερα μετά τις νυχτερινές δηλώσεις του προέδρου Τραμπ ότι η σύγκρουση μπορεί να συνεχιστεί για ακόμη δύο έως τρεις εβδομάδες», ανέφεραν αναλυτές της ING σε σημείωμά τους προς πελάτες.

Παρ'όλα αυτά, υπάρχει σημαντικός σκεπτικισμός στην αγορά σχετικά με αυτή την εκτίμηση, δεδομένης της πρόσφατης κλιμάκωσης και των επανειλημμένων παρατάσεων στα χρονοδιαγράμματα για τον τερματισμό των εχθροπραξιών από την έναρξη της σύγκρουσης, πρόσθεσαν.

Σταθερό το φυσικό αέριο - «Rebound» στα μέταλλα

Την ίδια στιγμή, τα ολλανδικά futures του φυσικού αερίου παραμένου σταθερά την Τρίτη με την τιμή της μεγαβατώρας στα 48,14 δολάρια.

Παράλληλα, ανάκαμψη καταγράφεται στον τομέα των πολύτιμων μετάλλων. Ειδικότερα, ο χρυσός ενισχύεται 0,65% στα 4,562.60 δολάρια η ουγγιά, ενώ το ασήμι κερδίζει 0,76% στα 74,06 δολάρια η ουγγιά. Στο ίδιο πλαίσιο, ο χαλκός σημειώνει άνοδο 2,09% στα 5,9688 δολάρια η ουγγιά.

Κλείνοντας, όσον αφορά τα νομίσματα, τα δολάριο παραμένει αμετάβλητο έναντι του ευρώ με την ισοτιμία στα 1,1693 δολάρια προς ευρώ, ενώ παρουσιάζει μικρή μείωση κατά 0,1% έναντι της βρετανικής λίρας με την ισοτιμία στα 1,3546 δολάρια ανά λίρα. Με τη σειρά της, η λίρα κερδίζει 0,08% έναντι του ευρώ με την ισοτιμία στη 0,8631 λίρα ανά ευρώ.

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