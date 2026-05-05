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Ανοίγουν οι αιτήσεις εγγραφών στους σταθμούς του Δημοτικού Βρεφοκομείου Αθηνών
Αυτοδιοίκηση
13:05 - 05 Μάι 2026

Ανοίγουν οι αιτήσεις εγγραφών στους σταθμούς του Δημοτικού Βρεφοκομείου Αθηνών

Reporter.gr Newsroom
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Σύμφωνα με ανακοίνωση του Δήμου Αθηναίων, οι ηλεκτρονικές αιτήσεις εγγραφών για την περίοδο 2026 - 2027, στους Βρεφικούς, Βρεφονηπιακούς και Παιδικούς Σταθμούς του Δημοτικού Βρεφοκομείου Αθηνών, ξεκινούν την Κυριακή 10 Μαΐου και ώρα 00:01.

Πιο αναλυτικά, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση:

Οι αιτήσεις εγγραφής παιδιών και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του Δ.Β.Α. (https://www.dbda.gr/) έως και 31/05/2026 και ώρα 23:59. Αφορούν:

  • Νήπια, γεννημένα το έτος 2023 και έως την 31/03/2024
  • Βρέφη, γεννημένα από την 01/04/2024 έως και την 31/03/2026

Απαραίτητη προϋπόθεση για την οριστική υποβολή και εγκυρότητα της αίτησης εγγραφής είναι η επισύναψη όλων των απαραίτητων δικαιολογητικών που θα σας ζητηθούν βάσει των κριτηρίων που θα επιλέξετε στην πλατφόρμα.


Η περίοδος υποβολής αιτήσεων αφορά όλες τις κατηγορίες εγγραφών και πιο συγκεκριμένα:

1. Αίτηση νέας εγγραφής

2. Αίτηση εγγραφής ήδη φιλοξενούμενου παιδιού

3. Αίτηση εγγραφής αδελφού/ής ήδη φιλοξενούμενου παιδιού

Το Δημοτικό Βρεφοκομείο Αθηνών εφαρμόζει όλα τα αναγκαία και κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για την ασφαλή λήψη, επεξεργασία και αποθήκευση των προσωπικών και ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων που λαμβάνονται μέσω των δικαιολογητικών εγγραφής.

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση μπορείτε να επικοινωνείτε με το Τμήμα Επιλογής αιτήσεων & Παρακολούθησης εγγραφών στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. , καθώς και στα τηλέφωνα: 2105102484 - 2105102485 - 2105129341.

Πληροφορίες για τις εγγραφές:
https://www.dbda.gr/index.php/component/content/article/214-simantiko/2117-regs2026

Οδηγίες για την υποβολή της αίτησης:

https://www.dbda.gr/index.php/component/content/article/81-d-v-a/2119-odigies-aitiseon-eggrafis-periodou-2026-2027

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