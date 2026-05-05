Μέση Ανατολή: Οι αγορές μετρούν τον κίνδυνο πολέμου και ενεργειακής ασφυξίας

Μέχρι το Σαββατοκύριακο, οι παγκόσμιες αγορές πόνταραν στο ότι μια εύθραυστη εκεχειρία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν θα μπορούσε να εξελιχθεί σε μια πιο μακροπρόθεσμη συμφωνία ειρήνης.

Ωστόσο, η κλιμάκωση της ρητορικής, οι εξελίξεις γύρω από τα Στενά του Ορμούζ και οι νέες ιρανικές επιθέσεις στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα τις τελευταίες 48 ώρες έχουν οδηγήσει ειδικούς να προειδοποιούν ότι ο πόλεμος ενδέχεται να επιστρέψει.

Αναλυτές των αγορών δήλωσαν στο CNBC ότι οι τελευταίες εξελίξεις θα μπορούσαν να σηματοδοτήσουν ένα σημείο καμπής στη σύγκρουση και μια κρίσιμη στιγμή για τις χρηματοπιστωτικές αγορές και τις παγκόσμιες ενεργειακές προμήθειες, οι οποίες μειώνονται καθώς τα Στενά του Ορμούζ παραμένουν σε μεγάλο βαθμό κλειστά.

«Είναι μια εξαιρετικά λεπτή στιγμή», δήλωσε ο Ben Powell, επικεφαλής επενδυτικής στρατηγικής για την περιοχή Ασίας-Ειρηνικού στη BlackRock, στο CNBC.

«Είναι πολύ ανησυχητικό να έχουμε τις πρώτες προειδοποιήσεις πυραύλων εδώ στο Άμπου Ντάμπι μετά από αρκετές εβδομάδες. Ελπίζαμε όλοι ότι αυτό ανήκε στο παρελθόν», πρόσθεσε ο στρατηγικός αναλυτής με έδρα τα ΗΑΕ.

«Κοιτάζοντας μπροστά, υπάρχει πραγματική πολυπλοκότητα ως προς το αν η χθεσινή κλιμάκωση ήταν απλώς μέρος της διαπραγμάτευσης — με το Ιράν να δείχνει ότι εξακολουθεί να έχει “χαρτιά να παίξει”, ίσως στέλνοντας μήνυμα στα ΗΑΕ ότι μπορούν να αποχωρήσουν από τον OPEC, αλλά η ενεργειακή ροή από την περιοχή εξακολουθεί να εξαρτάται από την εύνοια του Ιράν — ή αν πρόκειται για την αρχή μιας πιο δύσκολης φάσης», είπε στο CNBC και την εκπομπή «Access Middle East».

Τόνισε ότι η ενέργεια και άλλοι βασικοί τομείς της παγκόσμιας οικονομίας δεν ρέουν κανονικά, προσθέτοντας ότι φαίνεται να πλησιάζουμε σε μια «κρίσιμη στιγμή», όπου τα αποθέματα έχουν μειωθεί και οι καθυστερημένες επιπτώσεις του ενεργειακού σοκ αρχίζουν να γίνονται πιο εμφανείς.

Πόλεμος και ειρήνη

Οι παγκόσμιες αγορές ήταν νευρικές το πρωί της Τρίτης (5/5) μετά τις τελευταίες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή το Σαββατοκύριακο, όταν οι ΗΠΑ επιχείρησαν να σπάσουν το αδιέξοδο στα αποκλεισμένα Στενά του Ορμούζ, ξεκινώντας την επιχείρηση «Project Freedom», δηλαδή μια προσπάθεια να «απελευθερώσουν» τα πλοία που είχαν εγκλωβιστεί και να τα συνοδεύσουν με ασφάλεια έξω από τη θαλάσσια οδό, η οποία έχει αποκλειστεί τόσο από το Ιράν όσο και από τις ΗΠΑ.

Οι προσπάθειες αυτές συνάντησαν ιρανική αντίσταση, με τις ΗΠΑ να δηλώνουν ότι βύθισαν αρκετά ιρανικά σκάφη κατά τη διάρκεια συμπλοκών στο πέρασμα, κάτι που η Τεχεράνη διέψευσε.

Στη συνέχεια, το Ιράν επιτέθηκε σε ενεργειακές υποδομές στα ΗΑΕ με πυραύλους και drones, επαναλαμβάνοντας φαινομενικά μια στρατηγική πίεσης προς τους περιφερειακούς συμμάχους των ΗΠΑ ώστε να ασκήσουν επιρροή στην Ουάσινγκτον για τον τερματισμό της σύγκρουσης.

Οι χρηματοπιστωτικές αγορές παρουσίασαν μεικτή εικόνα, με τις αγορές της Ασίας να κινούνται πτωτικά, τις ευρωπαϊκές να ψάχνουν κατεύθυνση, ενώ τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης στις ΗΠΑ κατέγραφαν άνοδο ενόψει της συνεδρίασης στη Wall Street.

Αυτή η φαινομενική ανάκαμψη στις ΗΠΑ ακολουθεί τις απώλειες της Δευτέρας (4/5) και την άνοδο των τιμών πετρελαίου, καθώς εντείνονται οι ανησυχίες ότι η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή μπορεί να αναζωπυρωθεί δυναμικά.

Ειδικότερα, το πετρέλαιο - παρότι καταγράφει απώλειες σήμερα - συνεχίζει να παραμένει σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα, με το Brent και το αργό να «παίζουν» ακόμη πάνω απο τα 100 δολάρια το βαρέλι.

Τα ερωτήματα στις αγορές εν μέσω αυξημένης πίεσης

Οι αγορές αναμένεται να παραμείνουν σε κατάσταση έντασης, περιμένοντας τις επόμενες εξελίξεις, με τους γεωπολιτικούς αναλυτές να προειδοποιούν ότι η ήδη εύθραυστη εκεχειρία ΗΠΑ-Ιράν κινδυνεύει σοβαρά να καταρρεύσει πλήρως.

«Το βασικό ερώτημα της εβδομάδας είναι αν οι γεωπολιτικοί κίνδυνοι θα παραμείνουν χαοτικοί αλλά περιορισμένοι ή αν θα επηρεάσουν ουσιαστικά τις αγορές και τα εταιρικά κέρδη», σχολίασε η Tina Fordham, ιδρύτρια της Fordham Global Foresight.

«Με βάση τη φαινομενική επανέναρξη των ιρανικών επιθέσεων σε στόχους στα ΗΑΕ και σε πλοία που προσπαθούν να διασχίσουν τα Στενά του Ορμούζ, τείνω προς το δεύτερο σενάριο», προειδοποίησε.

Χαρακτηρίζοντας την επανέναρξη των επιθέσεων με drones και πυραύλους ως «τη μεγαλύτερη κλιμάκωση των τελευταίων εβδομάδων», σημείωσε ότι η Τεχεράνη δείχνει στις ΗΠΑ ότι διατηρεί ακόμη σημαντική ισχύ, ανεξαρτήτως ειρηνευτικής συμφωνίας.

«Το Ιράν στέλνει το μήνυμα ότι έχει ακόμη τη δυνατότητα να προκαλεί ζημιά και δεν πρόκειται να εξαναγκαστεί σε παράδοση. Οι ΗΠΑ βρίσκονται όλο και περισσότερο μπροστά σε ένα δίλημμα: έναν μακροχρόνιο πόλεμο που δεν θέλουν να πολεμήσουν ή μια κακή και ταπεινωτική συμφωνία», σημείωσε.

«Project Deadlock»

Η τελευταία εξέλιξη στη σύγκρουση φαίνεται να προκλήθηκε από τη στρατηγική «Project Freedom» των ΗΠΑ, που ανακοινώθηκε την Κυριακή (3/5) και αποσκοπεί στο άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ.

Η κίνηση αυτή ήρθε μετά από εμφανή απογοήτευση του Λευκού Οίκου λόγω του αδιεξόδου στις διαπραγματεύσεις με το Ιράν, οι οποίες με τη διαμεσολάβηση του Πακιστάν έχουν «παγώσει» τις τελευταίες εβδομάδες.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε τη Δευτέρα (4/5) στο Fox News ότι το Ιράν θα «εξαφανιστεί από προσώπου γης» αν στοχεύσει αμερικανικά πλοία που προστατεύουν εμπορικά σκάφη στα Στενά.

Από την πλευρά της, η Τεχεράνη δήλωσε ότι εξακολουθεί να ενδιαφέρεται για τις διαπραγματεύσεις μέσω Πακιστάν και προειδοποίησε ότι μόνο μια πολιτική λύση μπορεί να τερματίσει το αδιέξοδο.

«Καθώς οι συνομιλίες προχωρούν με την ευγενική διαμεσολάβηση του Πακιστάν, οι ΗΠΑ θα πρέπει να προσέξουν να μην παρασυρθούν ξανά σε ένα τέλμα από κακόβουλους παράγοντες. Το ίδιο ισχύει και για τα ΗΑΕ. Το Project Freedom είναι Project Deadlock», ανέφερε ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών, Αμπάς Αραγτσί.

Τόνισε επίσης ότι οι πρόσφατες εξελίξεις «καθιστούν σαφές ότι δεν υπάρχει στρατιωτική λύση σε μια πολιτική κρίση».