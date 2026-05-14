Νευρικότητα στις αγορές πετρελαίου: Κλειστό το Ορμούζ, στο επίκεντρο οι σχέσεις ΗΠΑ–Κίνας
Εμπορεύματα
13:37 - 14 Μάι 2026

Νευρικότητα στις αγορές πετρελαίου: Κλειστό το Ορμούζ, στο επίκεντρο οι σχέσεις ΗΠΑ–Κίνας

Reporter.gr Newsroom
Οι τιμές του πετρελαίου κινούνται πτωτικά, καθώς οι αγορές αξιολογούν τη συνάντηση του Αμερικανού προέδρου Donald Trump με τον Κινέζο πρόεδρο Xi Jinping, αναζητώντας ενδείξεις προόδου για μια πιθανή διευθέτηση της κρίσης γύρω από τον πόλεμο με το Ιράν.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Λευκού Οίκου μετά τη σύνοδο κορυφής της Πέμπτης, οι δύο ηγέτες συμφώνησαν ότι τα Στενά του Ορμούζ πρέπει να παραμείνουν ανοιχτά ώστε να διασφαλίζεται η ελεύθερη ροή ενέργειας.

Σε αυτό το πλαίσιο, το μεσημέρι της Πέμπτης (14/5), τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης για το Brent υποχωρούν κατά 0,27%, φτάνοντας τα 105,41 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό West Texas Intermediate (WTI) σημειώνει πτώση 0,49% στα 100,53 δολάρια.

Υπενθυμίζεται ότι και τα δύο συμβόλαια είχαν υποχωρήσει την Τετάρτη (13/5), καθώς οι επενδυτές ανησυχούσαν για πιθανές αυξήσεις επιτοκίων στις ΗΠΑ, λόγω των πληθωριστικών πιέσεων που προκαλεί η άνοδος των τιμών των καυσίμων. Το Brent έχασε πάνω από 2 δολάρια το βαρέλι, ενώ το WTI υποχώρησε περισσότερο από 1 δολάριο.

Ο Σι δήλωσε στον Τραμπ κατά την έναρξη της διήμερης συνόδου, ότι οι εμπορικές συνομιλίες προχωρούν, προειδοποίησε όμως ότι οι διαφωνίες γύρω από την Ταϊβάν θα μπορούσαν να οδηγήσουν τις σχέσεις των δύο χωρών σε επικίνδυνη τροχιά.

«Οι τιμές του πετρελαίου βρίσκονται σε στάση αναμονής», ανέφεραν αναλυτές της ING σε σημείωμά τους την Πέμπτη, προσθέτοντας ότι η αγορά ίσως επενδύει υπερβολικές ελπίδες στο ενδεχόμενο οι συνομιλίες ΗΠΑ–Κίνας να αποφέρουν θετικά αποτελέσματα σχετικά με τον αμερικανοϊσραηλινό πόλεμο κατά του Ιράν.

Τα Στενά του Ορμούζ, μία από τις σημαντικότερες ενεργειακές διόδους παγκοσμίως, παραμένουν σε μεγάλο βαθμό κλειστά από την έναρξη του πολέμου στα τέλη Φεβρουαρίου.

«Αν δεν υπάρξει ουσιαστική πρόοδος στην επαναλειτουργία των στενών, οι ΗΠΑ ίσως να έχουν ελάχιστες επιλογές πέρα από νέα στρατιωτική δράση», ανέφερε σε ανάλυσή του ο Tony Sycamore της IG.

Την ίδια στιγμή, το Ιράν φαίνεται να έχει ενισχύσει τον έλεγχό του στα Στενά, συνάπτοντας συμφωνίες με το Ιράκ και το Πακιστάν για τη μεταφορά πετρελαίου και υγροποιημένου φυσικού αερίου από την περιοχή.

Ένα κινεζικό υπερδεξαμενόπλοιο που μετέφερε 2 εκατομμύρια βαρέλια ιρακινού αργού διέσχισε τα Στενά την Τετάρτη, αφού είχε παραμείνει εγκλωβισμένο στον Κόλπο για περισσότερο από δύο μήνες.

Παράλληλα, δεξαμενόπλοιο υπό σημαία Παναμά, το οποίο διαχειρίζεται ο ιαπωνικός όμιλος διύλισης Eneos, πέρασε επίσης από τα Στενά, σύμφωνα με στοιχεία παρακολούθησης πλοίων της LSEG. Πρόκειται για τη δεύτερη περίπτωση πλοίου συνδεδεμένου με την Ιαπωνία που καταφέρνει να περάσει από την περιοχή.

Επιπλέον, ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας (IEA) ανακοίνωσε την Τετάρτη ότι η παγκόσμια προσφορά πετρελαίου θα υπολείπεται της συνολικής ζήτησης μέσα στη χρονιά, καθώς τα αποθέματα μειώνονται με πρωτοφανή ρυθμό.

Στις ΗΠΑ, τα αποθέματα αργού μειώθηκαν κατά 4,3 εκατομμύρια βαρέλια, στα 452,9 εκατομμύρια βαρέλια, για την εβδομάδα που ολοκληρώθηκε στις 8 Μαΐου, λόγω αύξησης των εξαγωγών, σύμφωνα με την Υπηρεσία Πληροφοριών Ενέργειας (EIA). Ωστόσο, τα αποθέματα αποσταγμάτων αυξήθηκαν, αντίθετα με τις προβλέψεις που ανέμεναν μείωση.

Πτώση για φυσικό αέριο και χρυσό

Την ίδια στιγμή, το μεσημέρι της Πέμπτης (14/5) τα ολλανδικά futures του φυσικού αερίου υποχωρούν κατά 0,25% στα 46,8 δολάρια ανά μεγαβατώρα.

Παράλληλα, όσον αφορά τα πολύτιμα μέταλλα ο χρυσός αποδυναμώνεται ελαφρώς κατά 0,07% στα 4,703.75 δολάρια η ουγγιά, το ασήμι υποχωρεί κατά 2,1% στα 87,47 δολάρια η ουγγιά και ο χαλκός παρουσιάζει πτώση 0,75% στα 6,6285 δολάρια η ουγγιά.

Τέλος, όσον αφορά τα νομίσματα, το δολάριο υποχωρεί κατά 0,03% έναντι του ευρώ με την ισοτιμία να διαμορφώνεται στα 1,171 δολάρια προς ευρώ, ενώ αποδυναμωμένο εμφανίζεται και έναντι της βρετανικής λίρας κατά 0,02% με την ισοτιμία στα 1,3518 δολάρια ανά λίρα. Με τη σειρά της, η λίρα παραμένει σχεδόν αμετάβλητη έναντι του ευρώ με την ισοτιμία στη 0,8663 λίρα ανά ευρώ.

