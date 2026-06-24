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Πετρέλαιο: Πρωτοφανής «βουτιά» του Brent κάτω από τα προπολεμικά επίπεδα, κοντά στα $76
Εμπορεύματα
12:35 - 24 Ιουν 2026

Πετρέλαιο: Πρωτοφανής «βουτιά» του Brent κάτω από τα προπολεμικά επίπεδα, κοντά στα $76

Reporter.gr Newsroom
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Πτωτικά συνεχίζουν οι τιμές του πετρελαίου και σήμερα, Τετάρτη (24/6), καθώς οι ανησυχίες για πιθανές διαταραχές στον εφοδιασμό αποκλιμακώνονται χάρη στις θετικές διπλωματικές εξελίξεις που αφορούν, μεταξύ άλλων, τα Στενά του Ορμούζ και τις οποίες παρακολουθούν με ενδιαφέρον οι επενδυτές.  

Έτσι, το πρωί της Τετάρτης, το Brent κάνει «βουτιά» της τάξης του 1,59% στα 75,58 δολάρια και το αμερικανικό αργό πέφτει στα 72 δολάρια το βαρέλι με απώλειες γύρω στο 1,7%.

Η αποκλιμάκωση των τιμών αντανακλά τη βελτίωση των προσδοκιών σχετικά με την ομαλοποίηση των θαλάσσιων μεταφορών, καθώς ενισχύονται τα σημάδια πως η κυκλοφορία των πλοίων στο κρίσιμο θαλάσσιο πέρασμα του Ορμούζ μπορεί να επιστρέψει σύντομα στα φυσιολογικά επίπεδα.

Παρότι, όπως σημειώνουν οι αναλυτές και γεωπολιτικοί παρατηρητές, η επιστροφή στα προπολεμικά επίπεδα θα χρειαστεί χρόνο, η επενδυτική ψυχολογία έχει ανέβει μετά τις τελευταίες θετικές εξελίξεις.

Σύμφωνα με τον International Maritime Organization, περισσότεροι από 11.000 ναυτικοί που παραμένουν εγκλωβισμένοι στον Περσικό Κόλπο θα αρχίσουν να διέρχονται εκ νέου από τα Στενά του Ορμούζ, μετά την παροχή εγγυήσεων ασφαλείας.

Ο γενικός γραμματέας του IMO, Αρσένιο Ντομίνγκεζ, δήλωσε ότι έχουν εξασφαλιστεί οι αναγκαίες προϋποθέσεις για ασφαλή ναυσιπλοΐα, ύστερα από συντονισμό με το Ιράν, το Ομάν, τις υπόλοιπες παράκτιες χώρες της περιοχής, τις Ηνωμένες Πολιτείες και τη ναυτιλιακή βιομηχανία.

Ορατά τα προβλήματα στην εφοδιαστική αλυσίδα

Ωστόσο, παρά την αισιοδοξία, τα προβλήματα στην εφοδιαστική αλυσίδα παραμένουν ορατά.

Η διευθύνουσα σύμβουλος της DHL Global Forwarding Greater China ανέφερε ότι οι καθυστερήσεις στις θαλάσσιες μεταφορές και οι περιορισμοί στην αεροπορική μεταφορά φορτίων έχουν αυξήσει τις πιέσεις στην παγκόσμια εφοδιαστική αλυσίδα.

Όπως σημείωσε η ίδια – επαναλαμβάνοντας κάτι στο οποίο συμφωνούν όλοι σχεδόν οι αναλυτές – η πλήρης επαναλειτουργία του Ορμούζ θα μπορούσε να περιορίσει αυτές τις δυσκολίες, όμως θα χρειαστεί χρόνος μέχρι να αποκατασταθούν πλήρως οι ροές.

«Πυρά» Τραμπ κατά των πετρελαϊκών

Εν τω μεταξύ, στις ΗΠΑ ο Ντόναλντ Τραμπ εξαπέλυσε νέα επίθεση κατά τον πετρελαϊκών εταιρειών, καταλογίζοντάς τους ότι η μείωση στην τιμή της βενζίνης δεν έχει μεταφερθεί ακόμη στην αντλία.

«Οι τιμές του πετρελαίου πέφτουν σαν πέτρα, αλλά οι μεγάλες πετρελαϊκές δεν μειώνουν αντίστοιχα τις τιμές στην αντλία. Με άλλα λόγια, οι καταναλωτές πληρώνουν υπερβολικά», έγραψε ο Τραμπ στο Truth Social, σημειώνοντας πως έδωσε εντολή στο υπουργείο Δικαιοσύνης να εξετάσει το ζήτημα.

Παρότι φαίνεται πως προσπαθεί να περάσει ένα μήνυμα προς τις εταιρείες, οι αναλυτές εκτιμούν ότι οι δηλώσεις του αυτές έχουν κυρίως επικοινωνιακό χαρακτήρα για το πολιτικό του ακροατήριο εντός της χώρας. Όπως σημειώνει η Κάρεν Γιανγκ, ερευνήτρια στο Κέντρο Παγκόσμιας Ενεργειακής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Κολούμπια, πρόκειται για «πολιτικό θέατρο», αφού η τιμή της βενζίνης στις ΗΠΑ δεν εξαρτάται αποκλειστικά από το κόστος του αργού.

Η ίδια εξήγησε ότι μέχρι η βενζίνη να φτάσει στον καταναλωτή μεσολαβούν πολιτειακοί και τοπικοί φόροι, ενώ απαιτούνται συνήθως αρκετές εβδομάδες μέχρι η πτώση της τιμής του πετρελαίου να περάσει στα διυλιστήρια και τελικά στον καταναλωτή.

Πτωτικά φυσικό αέριο και πολύτιμα μέταλλα

Με απώλειες κινείται σήμερα (24/6) και το φυσικό αέριο, με τα ολλανδικά futures Ιουλίου να υποχωρούν κατά 0,664% στα 41,735 δολάρια.

Παράλληλα, ο χρυσός διαπραγματεύεται κατά 1,35% χαμηλότερα αγγίζοντας τα 4.093,82 δολάρια, ενώ το ασήμι υποχωρεί κατά 1,2% στα 61,325 δολάρια και ο χαλκός χάνει 0,31% στα 6,1285 δολάρια.

Τέλος, στα νομίσματα, το δολάριο κερδίζει 0,26% έναντι του ευρώ με την ισοτιμία να διαμορφώνεται στο 1,1353 δολάριο προς ευρώ. Την ίδια ώρα, το ευρώ υποχωρεί κατά 0,22% σε σχέση με τη λίρα Αγγλίας με την ισοτιμία στο 0,8606 λίρα προς ευρώ, ενώ η λίρα υποχωρεί με τη σειρά της κατά 0,04% προς το δολάριο με την ισοτιμία να διαμορφώνεται στο 1,319 δολάριο προς λίρα.

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