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Υποχωρεί το πετρέλαιο: Οι αγορές «ζυγίζουν» τις διαπραγματεύσεις ΗΠΑ – Ιράν και τα αποθέματα των ΗΠΑ
Εμπορεύματα
14:51 - 01 Ιουλ 2026

Υποχωρεί το πετρέλαιο: Οι αγορές «ζυγίζουν» τις διαπραγματεύσεις ΗΠΑ – Ιράν και τα αποθέματα των ΗΠΑ

Reporter.gr Newsroom
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Οι τιμές του πετρελαίου υποχωρούν περισσότερο από 1% την Τετάρτη 1 Ιουλίου, καθώς οι συνομιλίες μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ με στόχο την επίτευξη οριστικής συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου συνεχίζονταν, ενώ η αγορά ανέμενε στοιχεία από τις Ηνωμένες Πολιτείες σχετικά με τα αποθέματα πετρελαίου.

Στο πλαίσιο αυτό το μεσημέρι της Τετάρτης, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Brent υποχωρούν κατά 1,03%, στα 72,20 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό West Texas Intermediate (WTI) σημειώνει πτώση 0,73%, στα 69,03 δολάρια το βαρέλι.

«Οι ασταθείς συνομιλίες μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν αυξάνουν τις ανησυχίες για νέες διαταραχές στην προσφορά. Από την άλλη πλευρά, οι επενδυτές εμφανίζονται αισιόδοξοι ότι τα ζητήματα που καθυστερούν τις διαπραγματεύσεις θα επιλυθούν σύντομα», δήλωσε ο αναλυτής της PVM Associates, Tamas Varga.

«Συνολικά, η καθοδική τάση παραμένει, ενώ τα σκληρά δεδομένα, όπως η μείωση των αποθεμάτων ή ένα πιθανό εκ νέου κλείσιμο του Στενού, θα μπορούσαν να αλλάξουν το κλίμα», πρόσθεσε.

Οι έμμεσες τεχνικές συνομιλίες μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν βρίσκονται σε εξέλιξη στη Ντόχα, με το Κατάρ και το Πακιστάν να λειτουργούν ως διαμεσολαβητές, σύμφωνα με πηγή με άμεση γνώση των συζητήσεων.

Ο γαμπρός του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ, και ο ειδικός απεσταλμένος Στιβ Γουίτκοφ έφτασαν στη Ντόχα για «υψηλού επιπέδου» συνομιλίες, όπως τις χαρακτήρισε ο Λευκός Οίκος. Ωστόσο, τόσο το Ιράν όσο και το Κατάρ ανέφεραν ότι οι συναντήσεις θα γίνουν με διαμεσολαβητές και όχι απευθείας με ιρανική αντιπροσωπεία.

Το Brent έχει χάσει περίπου 45 δολάρια το βαρέλι στο δεύτερο τρίμηνο του έτους, καταγράφοντας τη μεγαλύτερη τριμηνιαία πτώση του από την παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση του 2008. Το αμερικανικό αργό υποχώρησε κατά περίπου 31 δολάρια, σημειώνοντας τη μεγαλύτερη τριμηνιαία πτώση από το 2020, όταν η πανδημία COVID-19 κατέρρευσε τη ζήτηση.

Οι πτώσεις αυτές ακολούθησαν την πρόοδο προς τον τερματισμό της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή, μετά από ισχυρά κέρδη τον Μάρτιο λόγω της έναρξης των εχθροπραξιών.

Μετά από πέντε συνεχόμενους μήνες ανόδου, οι αναλυτές έχουν μειώσει για πρώτη φορά από την έναρξη του πολέμου με το Ιράν τις προβλέψεις τους για τις τιμές του πετρελαίου το 2026, καθώς το άνοιγμα του Στενού του Ορμούζ μείωσε τις ανησυχίες για παρατεταμένες διαταραχές στην προσφορά, σύμφωνα με δημοσκόπηση του Reuters.

Η κυκλοφορία δεξαμενόπλοιων στο κρίσιμο αυτό πέρασμα έχει αρχίσει να ανακάμπτει, με τον αντιπρόεδρο των ΗΠΑ Τζ. Ντ. Βανς να υποστηρίζει ότι οι ροές πετρελαίου έχουν επιστρέψει στα προπολεμικά επίπεδα.

Παράλληλα, οι αγορές αναμένουν τα επίσημα στοιχεία αποθεμάτων πετρελαίου των ΗΠΑ από την Υπηρεσία Ενέργειας (EIA), τα οποία θα δημοσιευθούν στις 10:30 π.μ. EDT (14:30 GMT). Τα αποθέματα αργού στις ΗΠΑ μειώθηκαν ξανά την προηγούμενη εβδομάδα, σύμφωνα με πηγές της αγοράς που επικαλούνται στοιχεία του American Petroleum Institute.

Goldman Sachs: Επιστρέφει στην υπερπροσφορά η αγορά πετρελαίου

Η παγκόσμια αγορά πετρελαίου αναμένεται να επιστρέψει σε συνθήκες υπερπροσφοράς, καθώς εξομαλύνεται η κατάσταση στη Μέση Ανατολή και αποκαθίσταται η ομαλή διέλευση των δεξαμενόπλοιων από τα Στενά του Ορμούζ, σύμφωνα με εκτιμήσεις της Goldman Sachs.

Η συνεπικεφαλής της παγκόσμιας έρευνας εμπορευμάτων της επενδυτικής τράπεζας, Samantha Dart, ανέφερε στο Bloomberg Television ότι, παρά τη σημαντική ζήτηση που θα δημιουργήσει η αναπλήρωση των στρατηγικών αποθεμάτων πετρελαίου (SPR), η αγορά θα συνεχίσει να εμφανίζει πλεόνασμα.

Όπως εκτίμησε, η αναπλήρωση των στρατηγικών αποθεμάτων θα απορροφήσει λίγο περισσότερο από 1 εκατ. βαρέλια ημερησίως, ωστόσο η συνολική υπερπροσφορά αναμένεται να διαμορφωθεί κοντά στα 2 εκατ. βαρέλια ημερησίως το επόμενο έτος.

Ενισχύεται το φυσικό αέριο – Απώλειες για τα μέταλλα

Την ίδια ώρα, τα ολλανδικά futures του φυσικού αερίου ενισχύονται το μεσημέρι της Τετάρτης κατά 0,635% στα 43,720 δολάρια ανά μεγαβατώρα.

Όσον αφορά τα πολύτιμα μέταλλα, ο χρυσός παραμένει αμετάβλητος αυτή την ώρα στα 4.039,40 δολάρια η ουγγιά. Παράλληλα, το ασήμι εμφανίζει απώλειες της τάξης του 0,87% στα 59,41 δολάρια η ουγγιά, ενώ και ο χαλκός χάνει κατά 1,48% στα 6,1638 δολάρια ανά ουγγιά.

Κλείνοντας, όσον αφορά τα νομίσματα, το δολάριο κερδίζει 0,24% έναντι του ευρώ με την ισοτιμία στα 1,1394 δολάρια προς ευρώ, ενώ άνοδο 0,13% καταγράφει και έναντι της βρετανικής λίρας με την ισοτιμία στα 1,3244 δολάρια ανά λίρα. Με τη σειρά της, η λίρα κερδίζει 0,14% έναντι του ευρώ με την ισοτιμία στη 0,8601 λίρα ανά ευρώ.

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