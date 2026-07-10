IEA: Πρώτη ετήσια πτώση της παγκόσμιας ζήτησης πετρελαίου από το 2020

Αρνητική τροχιά αναμένεται να πάρει η παγκόσμια αγορά πετρελαίου το 2026, καθώς ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας (IEA) προβλέπει για πρώτη φορά μετά την πανδημία του Covid-19 ετήσια υποχώρηση της ζήτησης, με φόντο την κλιμάκωση της κρίσης στη Μέση Ανατολή και τις σοβαρές αναταράξεις στην παραγωγή και τις εξαγωγές αργού πετρελαίου.

Στην τελευταία μηνιαία έκθεσή του για την αγορά πετρελαίου, ο IEA εκτιμά ότι η παγκόσμια ζήτηση θα μειωθεί το 2026 κατά περίπου 1 εκατομμύριο βαρέλια ημερησίως σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος. Εφόσον επιβεβαιωθεί, θα πρόκειται για την πρώτη ετήσια πτώση της κατανάλωσης πετρελαίου από το 2020, όταν η πανδημία είχε προκαλέσει πρωτοφανή κατάρρευση της παγκόσμιας οικονομικής δραστηριότητας.

Ο Οργανισμός επισημαίνει ότι η βασική του πρόβλεψη στηρίζεται στην παραδοχή πως θα υπάρξει εκεχειρία στην περιοχή και σταδιακή αποκατάσταση της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ, έναν από τους σημαντικότερους ενεργειακούς διαδρόμους του πλανήτη.

Ωστόσο, ο IEA προειδοποιεί ότι το συγκεκριμένο σενάριο γίνεται ολοένα και πιο αβέβαιο, καθώς οι εχθροπραξίες μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν έχουν αναζωπυρωθεί τις τελευταίες ημέρες, αυξάνοντας σημαντικά τους γεωπολιτικούς κινδύνους.

Η νέα ένταση έχει ήδη επηρεάσει τη θαλάσσια κυκλοφορία στην περιοχή, καθώς έχουν καταγραφεί επιθέσεις εναντίον εμπορικών πλοίων, ενώ η διέλευση δεξαμενόπλοιων από τα Στενά του Ορμούζ παρουσιάζει εκ νέου επιβράδυνση. Οι εξελίξεις αυτές εντείνουν την αβεβαιότητα για την ομαλή τροφοδοσία της διεθνούς αγοράς και δυσκολεύουν τις προβλέψεις για την πορεία της παγκόσμιας ενεργειακής ζήτησης.

Ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας επισημαίνει ότι η πορεία της αγοράς τους επόμενους μήνες θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από τις γεωπολιτικές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, καθώς οποιαδήποτε περαιτέρω κλιμάκωση της κρίσης θα μπορούσε να μεταβάλει δραστικά τόσο τις ισορροπίες στην προσφορά όσο και τη δυναμική της παγκόσμιας κατανάλωσης πετρελαίου.