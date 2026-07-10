Ανδρουλάκης σε Μητσοτάκη: Συγκρίνεστε με την Ελλάδα των μνημονίων για να κρύψετε την αποτυχία σας

Στη δευτερολογία του στη συζήτηση στη Βουλή με τον Πρωθυπουργό για την ακρίβεια ο Νίκος Ανδρουλάκης παρατήρησε ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης επιλέγει να συγκρίνει διαρκώς τα οικονομικά στοιχεία με την περίοδο των μνημονίων, ενώ κυβερνά ήδη 7 χρόνια.

Η συζήτηση των δύο αρχηγών στη Βουλή κινήθηκε σε υψηλούς τόνους, με τον Νίκο Ανδρουλάκη, να κατηγορεί τον Πρωθυπουργό ότι κρύβεται πίσω από τα νούμερα του 2019.

Συγκεκριμένα ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ είπε στη δευτερολογία του: «Ο Πρωθυπουργός απέδειξε και σήμερα ότι είναι «συνεπής». Είναι ο ίδιος Πρωθυπουργός που σήμερα είναι ο μεγάλος οπαδός του φυσικού αερίου αλλά πριν από μερικά χρόνια έλεγε από το βήμα του Οργανισμού των Ηνωμένων Εθνών ότι «τα ορυκτά καύσιμα ανήκουν στο παρελθόν. Δεν αξίζουν οι εξορύξεις».

Σήμερα χρειαζόμαστε φυσικό αέριο… αλλά ποιο φυσικό αέριο; Όχι το δικό μας. Διότι επτά χρόνια δεν έκαναν τίποτα. Όταν είχαν ξεκινήσει προσπάθειες επί ΠΑΣΟΚ 13 χρόνια πριν. Άρα, τι μας λένε; Η λύση «δεν είναι το δικό μας φυσικό αέριο, αλλά το εισαγόμενο, το πανάκριβο, το ευάλωτο» στις γεωπολιτικές εξελίξεις. Και αφού είναι η λύση, γιατί την ίδια ώρα ο κ. Μαρινάκης λέει ότι είναι και το πρόβλημα της ακρίβειας; Συνεννοηθείτε μεταξύ σας, συνεννοηθείτε παρακαλώ.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος λέει ότι είναι κεντρικός πυλώνας δημιουργίας της ακρίβειας το εισαγόμενο φυσικό αέριο και η εξάρτηση, και ο Πρωθυπουργός ότι είναι η λύση για τα ενεργειακά ζητήματα της χώρας. Απίθανα πράγματα!

Κατανομή ενεργειακού χώρου: Κάναμε, λέτε, βήματα της πράσινης μετάβασης. Ούτε πράσινη είναι, ούτε δίκαιη είναι. Δώστε στοιχεία. Τι ενεργειακό χώρο πήραν οι συνεταιρισμοί, οι παραγωγοί και τα νοικοκυριά; Και τι ενεργειακό χώρο πήραν οι ολιγάρχες, για να καταλάβει ο ελληνικός λαός ποιες ήταν οι προτεραιότητες της δικής σας κυβέρνησης;

Κύριε Μητσοτάκη,

Γνωρίζετε καλά ποιους καλείτε στο Μαξίμου και με ποιους συνομιλείτε. Αυτούς εννοώ. Τους στρατηγικούς σας συνομιλητές.

Τώρα λέτε για την ακρίβεια, ότι κάνατε πολλά. Ωραία. Δώστε στοιχεία. Πόσους ελέγχους κάνατε στην αγορά, σε κάθε κρίκο της εφοδιαστικής αλυσίδας, στα καρτέλ και τι πρόστιμα εισπράξατε.

Αφού, λοιπόν, συμφωνούμε. Έχουμε μια επίμονη ακρίβεια. Πώς την πολεμήσατε; Μα, οι κανόνες στην αγορά όταν δεν τηρούνται, έρχεται το κράτος και βάζει πρόστιμα. Πείτε, λοιπόν, στη δευτερολογία σας, πόσους ελέγχους και ποιο είναι το ακριβές ποσό που έχετε εισπράξει από τα πρόστιμα.

Έχετε μια συνήθεια να συγκρίνετε την Ελλάδα των μνημονίων με την Ελλάδα του σήμερα. Για να δείχνετε τα αποτελέσματά σας.

Λέτε για την απασχόληση: Μέσα στον πυρήνα του μνημονίου το ποσοστό απασχόλησης ήταν 55%, και τώρα 71%… τα καταφέραμε. Όχι, να συγκρίνετε την Ελλάδα του σήμερα με την Ευρώπη του σήμερα. Κοιτάμε μπροστά, δεν κοιτάμε πίσω. Αυτά είναι συνδικαλισμοί. Η Ευρώπη του σήμερα, όχι η ευρωζώνη, η Ευρώπη, το σύνολο των «27» έχει ποσοστό απασχόλησης 76% κι εμείς έχουμε 71%.

Είπατε για το πραγματικό κατά κεφαλήν εισόδημα Ποια είναι τα στοιχεία; Υπάρχει αύξηση. Καταγράψαμε άνοδο σε σχέση με τα μνημόνια. Από τις 19.100 μονάδες αγοραστικής δύναμης του 2015, φτάσαμε στις 28.000 το 2025. Πού όμως είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση; Στις 41.600 μονάδες αγοραστικής δύναμης. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και αυτή είναι και η έντιμη σύγκριση για την Ελλάδα του σήμερα.

Εδώ είναι τα στοιχεία, τα καταθέτω στα πρακτικά.

Είπατε για τον πληθωρισμό. Ωραίο το κόλπο αυτό. Τη συγκρίνουμε με την ευρωζώνη, την άλλη με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουμε ευρώ, έχουμε ευρώ. Άρα, όταν μιλάμε για πληθωρισμό, συγκρίνουμε τις χώρες με ευρώ.

Πάμε λοιπόν. Χώρες με ευρώ. Μέσος όρος (Ιούλιος 2019-Μάϊος 2026), ευρωζώνη 26,6%, Ελλάδα 26%. Είμαστε στον μέσο όρο.

Πάμε στα τρόφιμα που είναι και το μεγάλο ζήτημα. Ευρωζώνη 35,8%, Ελλάδα 41,3%. Είμαστε 6% πάνω στην ακρίβεια στα τρόφιμα σε σχέση με τον μέσο όρο της ευρωζώνης.

Θέλετε να μιλήσουμε για τη στέγαση; Πού έχουμε φτάσει σήμερα; Πήρατε, όπως λέτε,πρωτοβουλίες «Σπίτι I», «Σπίτι II». Το αποτέλεσμα ποιο είναι; Τα δύο ενοίκια τα ενσωμάτωσε η αγορά. Το αποτέλεσμα; Ρωτήστε τους φοιτητές που θα πάνε σε λίγο να νοικιάσουν σπίτια στο Ηράκλειο, στα Χανιά, στη Ρόδο, στην Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη και την Πάτρα. Δεν μπορούν να σπουδάσουν τα νέα παιδιά. Κάνουν επιλογές βάσει της δυνατότητας της οικογένειας να νοικιάσει μια μικρή γκαρσονιέρα. Τεράστια ζημιά έχετε κάνει στα θέματα της στέγασης.

Είπατε, επίσης, για το χρέος. Μα, το χρέος το βοηθά ο πληθωρισμός. Και το ξέρετε πάρα πολύ καλά. Έπαιξε πολύ σημαντικό ρόλο η αύξηση του πληθωρισμού για να έχουμε καλύτερη εικόνα για το χρέος.

Οι προτάσεις μας ποιες είναι;

Μείωση του ΦΠΑ στα βασικά αγαθά. Λέτε ότι δεν γίνεται, εμείς αποδεικνύουμε ότι γίνεται μέσω της κυπριακής εμπειρίας. Σηκώστε το τηλέφωνο, μόλις φύγετε από εδώ, πάρτε τον αγαπητό Νίκο Χριστοδουλίδη και ρωτήστε τον πώς τα κατάφερε η Κύπρος και μηδένισε τον ΦΠΑ στα βασικά αγαθά, διατήρησε το μέτρο και το ψήφισε και η αντιπολίτευση. Ελέγχους άμεσα και πέρασμα στις τιμές, όσοι δεν το πέρασαν, πρόστιμο.

Μηχανισμοί. Είπα, πείτε τα πρόστιμα. Εμείς λέμε ενίσχυση ΔΙΜΕΑ, Ενιαία Αρχή Καταναλωτών, ενίσχυση της Επιτροπής Ανταγωνισμού. Οι κανόνες δεν θα γίνουν μέσα από συζητήσεις σε σκοτεινά δωμάτια. Οι κανόνες θα γίνουν από έλεγχο από τα θεσμικά εργαλεία του κράτους, που έχετε αποδυναμώσει.

Και δικαιότερη φορολόγηση. Τιμαριθμοποίηση. Σε πολλά ευρωπαϊκά κράτη έχει γίνει τιμαριθμοποίηση. Εδώ δεν έγινε, με αποτέλεσμα να ανακοινώνεται αύξηση ονομαστικών μισθών αλλά οι πραγματικοί μισθοί να είναι αυτοί εδώ, κύριε Μητσοτάκη (σημ.δείχνει γραφήματα). Αυτοί εδώ είναι οι πραγματικοί μισθοί. Όπως και οι πραγματικές ανισότητες που είμαστε από τις χώρες με τις μεγαλύτερες ανισότητες».