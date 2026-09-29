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Ανάσα στις αγορές πετρελαίου: Επανεκκινούν οι φορτώσεις από το σαουδαραβικό Γιανμπού
Εμπορεύματα
11:13 - 29 Σεπ 2026

Ανάσα στις αγορές πετρελαίου: Επανεκκινούν οι φορτώσεις από το σαουδαραβικό Γιανμπού

Reporter.gr Newsroom

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Η Σαουδική Αραβία επανεκκίνησε τις φορτώσεις πετρελαίου από το λιμάνι Γιανμπού στην Ερυθρά Θάλασσα, μετά την επαναλειτουργία του αγωγού East-West, σύμφωνα με πηγές της αγοράς και στοιχεία ναυτιλιακής παρακολούθησης, βελτιώνοντας τις προοπτικές για τις εξαγωγές πετρελαίου από τη Μέση Ανατολή, αναφέρει σε δημοσίευμα του το Reuters.

Επιθέσεις με drones, για τις οποίες η Σαουδική Αραβία κατηγόρησε ιρακινές πολιτοφυλακές, ανάγκασαν το βασίλειο να διακόψει τη λειτουργία του αγωγού στις 11 Σεπτεμβρίου, με αποτέλεσμα να ανασταλούν οι εξαγωγές αργού από το Γιανμπού. Η λειτουργία του αγωγού επανεκκίνησε την περασμένη Τρίτη.

Η κρατική πετρελαϊκή εταιρεία Saudi Aramco ενημέρωσε το βράδυ της Δευτέρας τους πελάτες της για το πρόγραμμα φορτώσεων από το Γιανμπού τον Οκτώβριο, σύμφωνα με πηγή από τον ασιατικό κλάδο διύλισης. Η ίδια πηγή ανέφερε ότι διυλιστήριο παρέλαβε φορτίο από το Γιανμπού στα τέλη της περασμένης εβδομάδας.

Η Aramco δεν απάντησε άμεσα σε αίτημα για σχόλιο.

Ενισχύονται οι εξαγωγές από τη Μέση Ανατολή

Η επανέναρξη των φορτώσεων στο Γιανμπού αναμένεται να ενισχύσει τις εξαγωγές αργού από τη Μέση Ανατολή, σε μια περίοδο κατά την οποία ο πόλεμος των ΗΠΑ με το Ιράν έχει περιορίσει σημαντικά τις μεταφορές μέσω των Στενών του Ορμούζ, από όπου διερχόταν πριν από τη σύγκρουση περίπου το ένα πέμπτο της παγκόσμιας προσφοράς πετρελαίου.

«Δορυφορικές εικόνες της Ευρωπαϊκής Διαστημικής Υπηρεσίας (ESA), που καταγράφηκαν πάνω από την Ερυθρά Θάλασσα στις 27 Σεπτεμβρίου, δείχνουν ότι η Σαουδική Αραβία φόρτωσε σχεδόν 10 εκατ. βαρέλια αργού πετρελαίου στα Γιανμπού και Αλ Μουατζίς», ανέφερε την Τρίτη σε ανάρτησή της στο X η εταιρεία παρακολούθησης δεξαμενόπλοιων TankerTrackers.com.

Το Αλ Μουατζίς είναι τερματικός σταθμός νότια του Γιανμπού.

Η εταιρεία πρόσθεσε ότι εντόπισε επίσης φορτώσεις διυλισμένων προϊόντων, ενώ συνολικά αναγνώρισε οπτικά 40 δεξαμενόπλοια, ανεξάρτητα από τη δραστηριότητά τους ή την απόστασή τους από τους συγκεκριμένους τερματικούς σταθμούς.

Δύο πηγές της αγοράς εκτίμησαν ξεχωριστά ότι οι φορτώσεις αργού από το Γιανμπού ανέρχονται σε περίπου 2 εκατ. βαρέλια ημερησίως από την περασμένη εβδομάδα.

Σταδιακή επαναφορά της δυναμικότητας του αγωγού

Η εταιρεία ναυτιλιακής παρακολούθησης Kpler εκτιμά ότι η τρέχουσα ροή του αγωγού ανέρχεται σε περίπου 2,65 εκατ. βαρέλια ημερησίως και αναμένει ότι θα αυξηθεί στα 3 έως 4 εκατ. βαρέλια ημερησίως τις επόμενες ημέρες.

Ωστόσο, σύμφωνα με την ίδια εκτίμηση, η πλήρης επαναφορά στα επίπεδα πριν από την επίθεση, όταν η δυναμικότητα ανερχόταν περίπου στα 5,5 εκατ. βαρέλια ημερησίως, ενδέχεται να χρειαστεί ακόμη έναν μήνα.

Τα αποθέματα αργού στον τερματικό σταθμό του Γιανμπού αυξήθηκαν κατά περίπου 1 εκατ. βαρέλια στις 22 Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με την Kpler. Πρόκειται για την πρώτη αύξηση των αποθεμάτων μετά την επίθεση.

Αυξάνονται οι μεταφορές μέσω Ορμούζ

Σε μέσο όρο επτά ημερών έως τις 22 Σεπτεμβρίου, η Kpler υπολογίζει τις διελεύσεις αργού από τα Στενά του Ορμούζ, συμπεριλαμβανομένων των μεταφορτώσεων από πλοίο σε πλοίο στον Κόλπο του Ομάν, σε 9 εκατ. βαρέλια ημερησίως.

Το επίπεδο αυτό είναι σημαντικά υψηλότερο από το χαμηλό των 2,2 εκατ. βαρελιών ημερησίως που είχε καταγραφεί στα τέλη Ιουλίου, αντιστοιχώντας περίπου στο 60% του μέσου όρου του 2025.

Με την προσθήκη των καθαρών αυξήσεων από τις φορτώσεις στο Γιανμπού και τη Φουτζέιρα, οι εξαγωγές αργού από τη Μέση Ανατολή ανέρχονται πλέον σε λίγο κάτω από το 80% των επιπέδων που καταγράφονταν πριν από τη σύγκρουση.

Παράλληλα, οι φορτώσεις αργού από τον αιγυπτιακό τερματικό σταθμό Σίντι Κερίρ επανεκκίνησαν στις 22 Σεπτεμβρίου, έπειτα από διακοπή 10 ημερών. Ωστόσο, σύμφωνα με την Kpler, δεξαμενόπλοια εξακολουθούν να παραμένουν σε αναμονή στα ανοικτά, καθώς οι περιορισμοί συνεχίζουν να περιορίζουν την πρόσβαση μεγάλου μέρους του εμπορικού στόλου στον τερματικό σταθμό.

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