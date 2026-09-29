Ελπίδες για συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν με τις εξαγωγές πετρελαίου σε υψηλό 11μήνου

Αμερικανοί και Ιρανοί αξιωματούχοι φέρεται να πραγματοποίησαν τη Δευτέρα (28/9) ξεχωριστές συνομιλίες με μεσολαβητές, αναθερμαίνοντας τις διπλωματικές προσπάθειες για τον τερματισμό του πολέμου που βρίσκεται σε εξέλιξη εδώ και επτά μήνες. Η Τεχεράνη πιέζει για απάντηση στο αναθεωρημένο πλαίσιο εκεχειρίας που έχει προτείνει, την ώρα που οι εξαγωγές αργού πετρελαίου από τη Μέση Ανατολή έχουν ανακάμψει στο υψηλότερο επίπεδό τους από την έναρξη της σύγκρουσης.

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, συναντήθηκε στη Νέα Υόρκη με Καταριανούς μεσολαβητές, όπου παρέμεινε μετά την ολοκλήρωση της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών. Όπως δήλωσε, σύμφωνα με το CNBC, αναμένει απάντηση από την Ουάσινγκτον έως την Τρίτη.

«Μιλήσαμε για ιδέες και για το πώς θα βρούμε λύσεις ώστε να εκπληρωθούν οι όροι του Ιράν», δήλωσε ο Αραγτσί, προσθέτοντας ότι σκοπεύει να επιστρέψει στην Τεχεράνη μόλις υπάρξει απάντηση από την αμερικανική πλευρά. «Όποτε οι Καταριανοί έχουν μια απάντηση, ξέρουν πώς να μας τη διαβιβάσουν», πρόσθεσε.

Η πρόταση του Ιράν

Το ιρανικό σχέδιο, το οποίο παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών την περασμένη εβδομάδα, προβλέπει ένα χρονοδιάγραμμα τεσσάρων έως πέντε ημερών μέσα στο οποίο οι ΗΠΑ θα πρέπει να αποδεσμεύσουν τα παγωμένα ιρανικά κεφάλαια, να άρουν τις κυρώσεις που αφορούν το ιρανικό πετρέλαιο και να τερματίσουν τον ναυτικό αποκλεισμό των ιρανικών λιμανιών.

Παράλληλα, προβλέπεται η έναρξη πυρηνικών συνομιλιών μέσα σε διάστημα επτά ημερών. Η Τεχεράνη έχει συνδέσει οποιαδήποτε κίνηση για εκ νέου άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ με την υλοποίηση των συγκεκριμένων βημάτων.

Απορρίπτει ο Τραμπ

Ο Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε την Κυριακή την πρόταση «απαράδεκτη» και δήλωσε ότι την απορρίπτει, υποστηρίζοντας στους δημοσιογράφους πως το Ιράν επιδιώκει μια γρήγορη συμφωνία εξαιτίας των οικονομικών πιέσεων που αντιμετωπίζει.

Κατά την παρουσία του στον Λευκό Οίκο τη Δευτέρα, ο Τραμπ επιβεβαίωσε ότι Αμερικανοί αξιωματούχοι είχαν επίσης συνομιλίες με μεσολαβητές, χωρίς ωστόσο να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες. «Θα νικήσουμε. Θα γίνει αρκετά γρήγορα», ανέφερε.

Σε ανάρτησή του τη Δευτέρα, ο Τραμπ δήλωσε ότι δεν έχει προσφέρει τίποτα στο Ιράν προκειμένου να τερματιστεί ο πόλεμος, διαψεύδοντας δημοσιεύματα που επικαλούνταν Αμερικανούς αξιωματούχους και σύμφωνα με τα οποία ήταν διατεθειμένος να χαλαρώσει τις κυρώσεις και να αποδεσμεύσει παγωμένα κεφάλαια, με αντάλλαγμα «συγκεκριμένα» μέτρα από την Τεχεράνη σχετικά με το πυρηνικό της πρόγραμμα.

«Αυτό δεν είναι αλήθεια. Δεν τους πρόσφερα ΤΙΠΟΤΑ», έγραψε ο Τραμπ στο Truth Social τη Δευτέρα.

Τόσο το Axios όσο και το CNN μετέδωσαν, επικαλούμενα ανώνυμους Αμερικανούς αξιωματούχους, ότι ο Τραμπ ήταν διατεθειμένος να προχωρήσει σε άρση των κυρώσεων κατά του Ιράν και σε αποδέσμευση ιρανικών κεφαλαίων στο πλαίσιο μιας τελικής συμφωνίας. Σύμφωνα με τα ίδια δημοσιεύματα, αυτό θα μπορούσε να συμβεί υπό την προϋπόθεση ότι το Ιράν θα παρουσίαζε «συγκεκριμένη πρόοδο» στο ζήτημα του πυρηνικού του προγράμματος.

Ανακάμπτουν οι εξαγωγές πετρελαίου

Η νέα διπλωματική κινητικότητα καταγράφεται την ώρα που τα στοιχεία για τη φυσική προσφορά πετρελαίου δείχνουν ότι οι επιπτώσεις του πολέμου στην αγορά ενέργειας υποχωρούν.

Σύμφωνα με στοιχεία της Kpler, οι εξαγωγές αργού πετρελαίου από τη Μέση Ανατολή έχουν ανακάμψει τον Σεπτέμβριο περίπου στο υψηλότερο επίπεδο από την έναρξη του πολέμου τον Φεβρουάριο. «Οι εξαγωγές αργού από τη Μέση Ανατολή βρίσκονται μόλις κάτω από το 80% των επιπέδων προ σύγκρουσης», ανέφερε η εταιρεία παρακολούθησης σε σημείωμά της τη Δευτέρα.

Ωστόσο, η κατάσταση στα ίδια τα Στενά του Ορμούζ εξακολουθεί να απέχει σημαντικά από την κανονικότητα. Τα δεδομένα πραγματικού χρόνου της Kpler έδειξαν ότι η συνολική διέλευση από τα στενά ανήλθε το Σάββατο σε 10.591 χιλιάδες βαρέλια ημερησίως, έναντι βασικού επιπέδου 17.133 χιλιάδων βαρελιών την ημέρα πριν από τον πόλεμο.

Το αδιέξοδο που παραμένει στα Στενά επηρεάζει και την αμερικανική αγορά καυσίμων, καθώς οι τιμές λιανικής του ντίζελ εξακολουθούν να κινούνται κοντά στο ιστορικό υψηλό των 6,53 δολαρίων ανά γαλόνι.

Παράλληλα, η κυβέρνηση Τραμπ εξετάζει εκ νέου το ενδεχόμενο επιβολής απαγόρευσης στις εξαγωγές καυσίμων, μόλις λίγες ημέρες αφότου είχε αποστασιοποιηθεί από προηγούμενη εκδοχή του σχεδίου. Σύμφωνα με την Kpler, μια τέτοια κίνηση θα μπορούσε να διατηρήσει περίπου 1,2 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα στην εγχώρια αγορά των ΗΠΑ, δημιουργώντας παράλληλα τον κίνδυνο να ασκηθούν σημαντικές πιέσεις στις διαθέσιμες υποδομές αποθήκευσης.