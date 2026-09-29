IEA: Σε επιφυλακή για τις αγορές πετρελαίου – Ανοιχτή η νέα απελευθέρωση αποθεμάτων

Ανοιχτό αφήνει ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας (IEA) το ενδεχόμενο να εξεταστεί από τα κράτη-μέλη του μια νέα απελευθέρωση στρατηγικών αποθεμάτων πετρελαίου στην αγορά, εφόσον κριθεί απαραίτητο, όπως δήλωσε την Τρίτη 29/9 ο επικεφαλής του Οργανισμού, Φατίχ Μπιρόλ.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους στο Δουβλίνο, πριν από τη συνάντηση των υπουργών Ενέργειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο κ. Μπιρόλ ανέφερε ότι ο IEA παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις στις ενεργειακές αγορές, με ιδιαίτερη έμφαση στα πετρελαϊκά προϊόντα.

«Παρακολουθούμε πολύ στενά τις αγορές, ειδικά τις αγορές προϊόντων, όπως το ντίζελ και άλλα. Εάν υπάρξει ανάγκη, φυσικά, θα συζητήσουμε με τις κυβερνήσεις των κρατών μελών μας για να λάβουμε τα απαραίτητα μέτρα», δήλωσε.

Η τοποθέτηση του επικεφαλής του IEA αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο συντονισμένης δράσης των κρατών-μελών, χωρίς ωστόσο να προαναγγέλλει συγκεκριμένη απόφαση για νέα αποδέσμευση αποθεμάτων.

Δεν σχολίασε τις προτάσεις για νέα αποδέσμευση αποθεμάτων

Ο Φατίχ Μπιρόλ απέφυγε, πάντως, να σχολιάσει συγκεκριμένες προτάσεις που έχουν διατυπωθεί για την απελευθέρωση επιπλέον ποσοτήτων από τα στρατηγικά αποθέματα πετρελαίου.

Μεταξύ όσων έχουν αφήσει ανοιχτό ένα τέτοιο ενδεχόμενο είναι ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν, καθώς και άλλοι αξιωματούχοι, με στόχο την άσκηση πίεσης στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου.

Ο επικεφαλής του IEA περιορίστηκε να επισημάνει ότι ο Οργανισμός αξιολογεί συνεχώς τις συνθήκες στην αγορά και ότι, εφόσον προκύψει ανάγκη, θα υπάρξουν διαβουλεύσεις με τις κυβερνήσεις των κρατών-μελών για τα επόμενα βήματα.