ΕΚΤΕΡ: «Πράσινο φως» για τη συγχώνευση με την Ιφικλής

Εγκρίθηκε οριστικά από τα ΔΣ της ΕΚΤΕΡ, καθώς και της 100% θυγατρικής της, Ιφικλής, η συγχώνευση των δύο εταιρειών, όπως γνωστοποιήθηκε με ανακοίνωση της πρώτης τη Δευτέρα (14/7).

Η ανακοίνωση:

«Η ΕΚΤΕΡ ΑΕ («ΕΚΤΕΡ» ή «Εταιρεία») ανακοινώνει ότι κατόπιν της διαπίστωσης της παρέλευσης τουλάχιστον ενός (1) μήνα από τη δημοσιότητα του από 27.5.2025 Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης, σύμφωνα με το άρθρο 35 του Ν. 4601/2019, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, καθώς και το Διοικητικό Συμβούλιο της 100% θυγατρικής της εταιρείας (μη εισηγμένης) με την επωνυμία «ΙΦΙΚΛΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (εφεξής «Ιφικλής»), κατά την συνεδρίαση στις 10.07.2025, ενέκριναν οριστικά τη συγχώνευση με απορρόφηση από την Εταιρεία του Ιφικλή, το από 27.05.2025 κοινό Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης, και την υπογραφή της συμβολαιογραφικής πράξης συγχώνευσης, σύμφωνα με το άρθρο 35 παρ. 2 του Ν. 4601/2019. Το επενδυτικό κοινό θα ενημερωθεί από την ΕΚΤΕΡ σχετικά με την ολοκλήρωση της συγχώνευσης με την καταχώριση στο Γ.Ε.ΜΗ. σύμφωνα με το άρθρο 18 παρ. 1 του Ν. 4601/2019».