Tagesspiegel: Παράδειγμα ή αντιπαράδειγμα η Ελλάδα στην ψηφιακή μετάβαση;

«Πρόκειται για κάτι ακόμα που μπορεί να μάθει η Γερμανία από την Ελλάδα», σχολιάζει η εφημερίδα Tagesspiegel στις στήλες, αναφερόμενη στην εφαρμογή gov.gr και τα βήματα που έγιναν σε θέματα ψηφιακής διοίκησης κατά τα τελευταία χρόνια.

Όπως αναμεταδίδει η DW: «H χώρα που πριν από δέκα χρόνια βρισκόταν στο χείλος της κρατικής κατάρρευσης σήμερα είναι σε θέση να διαχειριστεί περισσότερες από 2.000 κρατικές υπηρεσίες μέσω μιας μόνο εφαρμογής. Ακόμα και η αίτηση για άδεια επαγγελματικής πλοήγησης πλοίου είναι εφικτή μέσω της εφαρμογής», σημειώνει χαρακτηριστικά το δημοσίευμα. «Το 2019 ιδρύθηκε στην Αθήνα το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Έπειτα τα πράγματα εξελίχθηκαν με γοργούς ρυθμούς. Κατά τη διάρκεια της πανδημίας του κορωνοϊού, δημιουργήθηκε μια εφαρμογή για τον προγραμματισμό ραντεβού για εμβολιασμό – μια πρώτη δοκιμή για την ψηφιακή διοίκηση.Το 2022 ξεκίνησε η πλατφόρμα gov.gr, η οποία από τότε συνεχώς εξελίσσεται», επισημαίνει ο συντάκτης του άρθρου, ο οποίος σχολιάζει πως «ένα ακόμα πλεονέκτημα της εφαρμογής είναι ότι οι πολίτες δεν εξαρτώνται πλέον από τη διάθεση των υπαλλήλων των ελληνικών αρχών».