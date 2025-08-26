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Γερμανία: Επιδείνωση εξαγωγικών προσδοκιών τον Αύγουστο
Επιχειρήσεις
09:35 - 26 Αυγ 2025

Γερμανία: Επιδείνωση εξαγωγικών προσδοκιών τον Αύγουστο

Reporter.gr Newsroom
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Οι εξαγωγικές προοπτικές στη Γερμανία επιδεινώθηκαν σημαντικά τον Αύγουστο, με τον δείκτη του Ινστιτούτου ifo να υποχωρεί σε αρνητικά επίπεδα, ενώ ο κλάδος των τροφίμων και ποτών και η μεταλλουργία εμφανίζουν ιδιαίτερη επιβράδυνση. Παράλληλα, η χημική βιομηχανία και οι κατασκευαστές επίπλων δείχνουν πιο συγκρατημένη αισιοδοξία.

Πιο αναλυτικά, οι εξαγωγικές προσδοκίες στη Γερμανία επιδεινώθηκαν, πέφτοντας στις -3,6 μονάδες από τις -0,3 μονάδες τον Ιούλιο. «Η απογοήτευση εξαπλώνεται στον τομέα των εξαγωγών», δηλώνει ο Klaus Wohlrabe, επικεφαλής ερευνών στο ifo. «Παρόλο που ο δασμός 15% από τις ΗΠΑ είναι χαμηλότερος από το αναμενόμενο, θα εξασθενήσει ωστόσο την εξαγωγική δυναμική», συμπληρώνει.

Οι παραγωγοί τροφίμων και ποτών δέχθηκαν σημαντικό πλήγμα, με τις προοπτικές εξαγωγών να γίνονται αισθητά πιο απαισιόδοξες. Οι εταιρείες στον τομέα της μεταλλουργίας και της επεξεργασίας μετάλλων, επίσης, αναμένουν μείωση στις διεθνείς πωλήσεις τους.

Από την άλλη, υπάρχει μικρή κινητικότητα στη μηχανική, όπως και στους κατασκευαστές εξοπλισμού πληροφορικής, ενώ στη χημική βιομηχανία υπάρχει συγκρατημένη αισιοδοξία, με τις εταιρείες να περιμένουν αύξηση των εξαγωγών. Το ίδιο ισχύει για τη βιομηχανία επίπλων και τους κατασκευαστές ηλεκτρικού εξοπλισμού.

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