Volvo: Μείωση 9% στις πωλήσεις τον Αύγουστο

Η Volvo Cars πούλησε 48.029 αυτοκίνητα τον Αύγουστο, σημειώνοντας πτώση 9% σε σχέση με τον προηγούμενο χρόνο, σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρείας.

Η Volvo Cars, της οποίας η πλειοψηφία των μετοχών ανήκει στην κινεζική Geely, ανέφερε σε δήλωσή της ότι οι πωλήσεις των πλήρως ηλεκτρικών αυτοκινήτων μειώθηκαν κατά 28% και αντιπροσώπευαν το 20% του συνολικού όγκου πωλήσεων.

Οι πωλήσεις των ηλεκτροκίνητων αυτοκινήτων συνολικά, συμπεριλαμβανομένων και των υβριδικών plug-in, μειώθηκαν κατά 17% και αντιπροσώπευαν το 43% του συνολικού όγκου πωλήσεων.

Η Volvo Cars ανέφερε τον Ιούλιο μια απότομη πτώση στα τριμηνιαία κέρδη, αναφέροντας ότι η ζήτηση παρέμεινε χαμηλή και ασταθής εν μέσω της εξασθένισης της εμπιστοσύνης των καταναλωτών, ενώ οι νέοι δασμοί έθεσαν προκλήσεις για την αυτοκινητοβιομηχανία.