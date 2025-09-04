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Δημοσκόπηση σοκ στη Γερμανία: Πέφτει η δημοτικότητα της κυβέρνησης – Σε απόσταση αναπνοής η AfD
Ειδήσεις
14:57 - 04 Σεπ 2025

Δημοσκόπηση σοκ στη Γερμανία: Πέφτει η δημοτικότητα της κυβέρνησης – Σε απόσταση αναπνοής η AfD

Reporter.gr Newsroom
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Σύμφωνα με τη νέα δημοσκόπηση Deutschlandtrend για το δίκτυο ARD, σε μόλις τέσσερις μήνες η γερμανική συγκυβέρνηση εμφανίζει απογοητευτική εικόνα. Στο 25%, δεύτερο κόμμα, η ακροδεξιά AfD.

Όπως αναμεταδίδει η DW, μπορεί οι επικεφαλής των κομμάτων της γερμανικής κυβέρνησης, Φρίντριχ Μερτς (CDU), Μάρκους Ζέντερ (CSU), Λαρς Κλίνγκμπαϊλ και Μπέρμπελ Μπας (SPD) να ανακοίνωναν μαζί σε κοινή συνέντευξη το «φθινόπωρο των μεταρρυθμίσεων», ωστόσο πίσω από τα συγκρατημένα χαμόγελα κρύβεται μια βαθιά διάσταση απόψεων.

Οι «μπύρες» που ήπιαν για το καλό, όπως αποκάλυψε ο Γερμανός καγκελάριος μετά τη διαμάχη του με την υπ. Εργασίας και συμπρόεδρο των Σοσιαλδημοκρατών Μπέρμπελ Μπας, ίσως είχαν ως στόχο να δώσουν μια δεύτερη ευκαιρία στην αναγκαστική συνύπαρξη των δύο κομμάτων προκειμένου να φέρουν εις πέρας επώδυνες μεταρρυθμίσεις.

Την ίδια ώρα, σύμφωνα με τη μεγάλη δημοσκόπηση Deutschlandtrend για το δημόσιο δίκτυο ARD, oι Γερμανοί ψηφοφόροι αξιολογούν αρνητικά την εικόνα της κυβέρνησης Μερτς με το 77% να δηλώνει «δυσαρεστημένο» με τον τρόπο με τον οποίο συμβιώνουν πολιτικά Χριστιανική Ένωση (CDU/CSU) και Σοσιαλδημοκράτες.

Ενδιαφέρον όμως έχει και το εξής δημοσκοπικό εύρημα: 100 ημέρες και πλέον μετά την ανάληψη της εξουσίας από τον Φρίντριχ Μερτς μόλις το 22% των ερωτηθέντων εξακολουθεί να δηλώνει «πολύ ικανοποιημένο» ή «ικανοποιημένο» με τα πεπραγμένα της κυβέρνησης. Αντίστοιχα, στις πρώτες 100 ημέρες της η προηγούμενη τρικομματική κυβέρνηση υπό τον Σοσιαλδημοκράτη Όλαφ Σολτς απολάμβανε ένα ποσοστό της τάξης του 47%.

Πρώτη η Ένωση, σε απόσταση αναπνοής η AfD

Πρώτη στη δημοσκόπηση παραμένει η Χριστιανική Ένωση, ενώ στη δεύτερη θέση, ενισχυμένη κατά μία μονάδα έρχεται η Εναλλακτική για τη Γερμανία. Οι συγκυβερντώνες Σοσιαλδημοκράτες κινούνται στο 14%, στο 11% οι Πράσινοι, στο 10% η Αριστερά, ενώ η Συμμαχία Σάρα Βάγκενκνεχτ και οι Φιλελεύθεροι μένουν εκτός βουλής.

Ως προς τα «καυτά» ζητήματα δημοσιονομικής και οικονομικής πολιτικής που διχάζουν τον κυβερνητικό συνασπισμό, το 51% θεωρεί σωστή την αύξηση της φορολογίας στα υψηλά εισοδήματα που προκύπτουν από μεγάλες κληρονομιές.

Συγχρόνως το 86% θεωρεί ορθή την επιβολή κυρώσεων σε όσους δικαιούχους κοινωνικών επιδομάτων δεν προσέρχονται σε ραντεβού με γερμανικές αρχές χωρίς βάσιμο λόγο ή απορρίπτουν διαρκώς προτάσεις για εργασία.

Από την άλλη πλευρά μόλις το 13% θεωρεί σωστή μια γενική αύξηση της ηλικίας συνταξιοδότησης στα 70 έτη. Παρά το γεγονός ότι ο αριθμός των ανέργων στη Γερμανία ξεπέρασε τα τρία εκατομμύρια, σημειώνοντας αρνητικό ρεκόρ από το 2015, το 80% δεν ανησυχεί ή ανησυχεί ελάχιστα για την απώλεια της θέσης εργασίας του.

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