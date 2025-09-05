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Επιχειρήσεις
18:43 - 05 Σεπ 2025

Orsted: Εξασφαλίζει χρηματοδότηση $9,4 δισ. για αμερικανικά έργα υπεράκτιων αιολικών εν μέσω της αντιπαράθεσης με Τραμπ

Reporter.gr Newsroom
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Η εταιρεία ανάπτυξης υπεράκτιων αιολικών πάρκων Orsted (ORSTED.CO) έλαβε την Παρασκευή την έγκριση των μετόχων για μια επείγουσα αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους 9,4 δισεκατομμυρίων δολαρίων, προκειμένου να χρηματοδοτήσει τα έργα της στις ΗΠΑ που έχουν περιέλθει σε αβεβαιότητα λόγω της αντίθεσης του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ στην ανανεώσιμη ενέργεια και μόλις μια μέρα μετά την προσφυγή κατά της αμερικανικής κυβέρνησης για να αποτρέψει το μπλοκάρισμα της ολοκλήρωσης ενός αιολικού πάρκου ανοιχτά της Νέας Αγγλίας.

Η κατάσταση είναι κρίσιμη για τη δανέζικη εταιρεία υπό κρατικό έλεγχο, η οποία κάποτε θεωρούνταν πρωτοπόρος στον τομέα των υπεράκτιων αιολικών πάρκων, αλλά πλέον προσπαθεί να αποφύγει μια ενδεχόμενη υποβάθμιση της πιστοληπτικής της ικανότητας. Η Orsted, που προηγουμένως ήταν παραγωγός πετρελαίου με την ονομασία DONG Energy, μεταμορφώθηκε σε παγκόσμιο ηγέτη στις ανανεώσιμες πηγές, αυξάνοντας την αξία της αγοράς της πενταπλάσια από την εισαγωγή της στο Χρηματιστήριο το 2016 έως το 2021.

Ωστόσο, οι διαταραχές στην εφοδιαστική αλυσίδα, η εκτόξευση των επιτοκίων, οι καθυστερήσεις στα έργα και οι πολιτικές του Τραμπ κατά των ανεμογεννητριών πλήττουν σοβαρά τον κλάδο των υπεράκτιων αιολικών, οδηγώντας την τιμή της μετοχής της Orsted σε πτώση κατά 85% από το υψηλό του 2021.

Κεντρικό στοιχείο της τρέχουσας κρίσης αποτελούν τα αμερικανικά έργα Sunrise Wind και Revolution Wind. Δύο τρίτα του νέου κεφαλαίου προορίζονται για το Sunrise Wind, έργο που είδε δυνητικούς συνεπενδυτές να αποχωρούν μετά την εντολή του Λευκού Οίκου προς τη νορβηγική Equinor (EQNR.OL) να σταματήσει ένα γειτονικό αιολικό πάρκο τον Απρίλιο. Τον προηγούμενο μήνα, οι αμερικανικές αρχές εξέδωσαν επίσης διαταγή διακοπής εργασιών για το σχεδόν ολοκληρωμένο Revolution Wind, προκαλώντας την κοινοπραξία που το διαχειρίζεται να μηνύσει την κυβέρνηση.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Orsted, Rasmus Errboe, δήλωσε στο Reuters ότι η εταιρεία αντιμετωπίζει εβδομαδιαίο κόστος περίπου 100 εκατομμυρίων δανικών κορωνών (15,7 εκατ. δολάρια) για το 50% της συμμετοχής της στο Revolution Wind, που συνιδιοκτητεί με την Skyborn Renewables.

«Έχουμε εκτενή διάλογο με όλους τους εμπλεκόμενους στη Ουάσινγκτον και σε πολιτειακό επίπεδο», ανέφερε ο Errboe, προειδοποιώντας ότι τα κόστη μπορεί να αυξηθούν σημαντικά έως τον Οκτώβριο, αν τα εξειδικευμένα πλοία που έχουν συμβληθεί για την εγκατάσταση των υπόλοιπων υποσταθμών και καλωδίων δεν είναι πλέον διαθέσιμα, αναγκάζοντας την Orsted να επιστρέψει στην αγορά με πιθανώς υψηλότερο κόστος.

Η διαταγή διακοπής εργασιών έχει επίσης αυξήσει τα κόστη για το Sunrise Wind κατά 60 έως 70 εκατ. κορώνες την εβδομάδα, καθώς η Orsted χρησιμοποιεί το ίδιο πλοίο για την εγκατάσταση των ανεμογεννητριών και στα δύο έργα.

Οι μετοχές της δανέζικης εταιρείας ανανεώσιμης ενέργειας Orsted έκλεισαν 0,7% την Πέμπτη 4/9, υψηλότερα μετά από προηγούμενη άνοδο έως και 4%, καθώς η εταιρεία προσέφυγε νομικά κατά της κυβέρνησης Τραμπ για να αποτρέψει το μπλοκάρισμα της ολοκλήρωσης ενός αιολικού πάρκου ανοιχτά της Νέας Αγγλίας.

Την Δευτέρα, η Orsted ανακοίνωσε ότι θα λάβει σχεδόν 1 δισεκατομμύριο δολάρια σε νέα κεφάλαια από τη νορβηγική πετρελαϊκή εταιρεία Equinor, στο πλαίσιο της προγραμματισμένης έκδοσης δικαιωμάτων αξίας 60 δισεκατομμυρίων δανέζικων κορόνων (9,4 δισεκατομμύρια δολάρια), καθώς αντιμετωπίζει συνεχιζόμενες επιθέσεις στα υπεράκτια αιολικά έργα της στις ΗΠΑ.

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