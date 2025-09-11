Η Paramount Skydance ετοιμάζει προσφορά για την εξαγορά της Warner Bros

Η Paramount Skydance προετοιμάζει πρόταση εξαγοράς της Warner Bros Discovery, σύμφωνα με πηγές της Wall Street Journal. Η προσφορά αναμένεται να χρηματοδοτηθεί από την οικογένεια Έλισον και θα περιλαμβάνει κυρίως μετρητά.

Το ντιλ καλύπτει ολόκληρη τη Warner Bros, συμπεριλαμβανομένων των τηλεοπτικών δικτύων και του κινηματογραφικού στούντιο. Η Warner Bros είχε ανακοινώσει πέρυσι σχέδια για αναδιάρθρωση των δραστηριοτήτων της σε δύο κύριες μονάδες: μία επικεντρωμένη στα τηλεοπτικά δίκτυα και μία στην παραγωγή ταινιών και υπηρεσιών streaming.

Η Skydance, υπό την ηγεσία του Ντέιβιντ Έλισον, γιου του δισεκατομμυριούχου και συνιδρυτή της Oracle, Λάρι Έλισον, ολοκλήρωσε πριν από λίγες εβδομάδες συμφωνία συγχώνευσης με την Paramount, στην οποία περιλαμβάνονται τα κανάλια Nickelodeon, MTV, Comedy Central και το κινηματογραφικό στούντιο Paramount Pictures.

Η ανακοίνωση της πρόθεσης εξαγοράς από την Paramount προκάλεσε άμεση αντίδραση στην αγορά, με τη μετοχή της Warner Bros να καταγράφει άλμα έως και 20%.

Το ντιλ αναμένεται να επηρεάσει σημαντικά την αγορά ψυχαγωγίας και τις στρατηγικές για τηλεοπτικά δίκτυα και streaming, ενισχύοντας τον ρόλο της Paramount Skydance στον κλάδο.