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Ανδρουλάκης: Θέση του ΠΑΣΟΚ είναι η Αυτόνομη Υγειονομική Περιφέρεια Αιγαίου
Πολιτική
16:46 - 11 Ιουλ 2026

Ανδρουλάκης: Θέση του ΠΑΣΟΚ είναι η Αυτόνομη Υγειονομική Περιφέρεια Αιγαίου

Reporter.gr Newsroom
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Στη Λήμνο περιόδευσε το Σάββατο ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής,  Νίκος Ανδρουλάκης.

Πρώτος σταθμός ήταν το νοσοκομείο του νησιού, όπου σε δηλώσεις του μεταξύ άλλων σημείωσε:

«Θέλω να ευχαριστήσω γιατρούς και νοσηλευτές εδώ στο νοσοκομείο της Λήμνου για την ενημέρωση που μου έκαναν σχετικά με τη μερική ανακαίνιση του κτηρίου, αλλά και για τις πολύ σοβαρές ελλείψεις σε γιατρούς.

Θέση του ΠΑΣΟΚ είναι η Αυτόνομη Υγειονομική Περιφέρεια Αιγαίου, η παροχή ουσιαστικών κινήτρων, -οικονομικών, φορολογικών, εκπαιδευτικών-, για όλους τους υγειονομικούς σε όλα τα νησιά της χώρας καθώς και μια ολοκληρωμένη στεγαστική πολιτική. Η στέγαση είναι και αυτή ένα πολύ σοβαρό κίνητρο.

Πρέπει, όμως, να επενδύσουμε και στην αναβάθμιση της πρωτοβάθμιας φροντίδας, να στελεχώσουμε όλα τα περιφερειακά ιατρεία αλλά και να αποκτήσουμε ένα εθνικό δίκτυο τηλεϊατρικής που θα παρέχει υψηλές υπηρεσίες στους μόνιμους κατοίκους.

Τέλος, έχουμε χρέος να στηρίξουμε το ΕΚΑΒ, με βάσεις, προσωπικό, εναέρια και πλωτά μέσα.

Για το ΠΑΣΟΚ, η αναβάθμιση του ΕΣΥ είναι πολιτική προτεραιότητα. Εμείς δημιουργήσαμε το Εθνικό Σύστημα Υγείας.

Εμείς γνωρίζουμε πως θα το κάνουμε ισχυρό σε όλη την Ελλάδα».

Στη συνέχεια ο κ. Ανδρουλάκης επισκέφθηκε την Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Λήμνου.

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