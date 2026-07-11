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Βόρεια Κορέα εναντίον ΝΑΤΟ: Η αποπυρηνικοποίηση πρέπει να ξεκινήσει από τους συμμάχους των ΗΠΑ
Ειδήσεις
09:24 - 11 Ιουλ 2026

Βόρεια Κορέα εναντίον ΝΑΤΟ: Η αποπυρηνικοποίηση πρέπει να ξεκινήσει από τους συμμάχους των ΗΠΑ

Reporter.gr Newsroom
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Η Βόρεια Κορέα καταδίκασε το Σάββατο τις Ηνωμένες Πολιτείες και τους συμμάχους τους, κατηγορώντας τους ότι ενισχύουν τα στρατιωτικά μπλοκ και επιταχύνουν την εξοπλιστική κούρσα, μετά τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ που πραγματοποιήθηκε αυτή την εβδομάδα.

Η Πιονγκγιάνγκ κατηγόρησε τους ηγέτες του ΝΑΤΟ ότι παρουσιάζουν την άσκηση των νόμιμων κυριαρχικών δικαιωμάτων της Βόρειας Κορέας ως απειλή, ενώ οι ίδιοι αυξάνουν τις αμυντικές τους δαπάνες, σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Εξωτερικών που μεταδόθηκε από το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων KCNA.

Κατά τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Τουρκία, την Τρίτη, ανακοινώθηκαν στρατιωτικές προμήθειες και βιομηχανικές συμφωνίες συνολικής αξίας άνω των 50 δισεκατομμυρίων δολαρίων, την ώρα που οι Ευρωπαίοι σύμμαχοι εξακολουθούν να δέχονται πιέσεις από τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, να αναλάβουν μεγαλύτερο μερίδιο του βάρους για την άμυνα της Συμμαχίας.

Ο πρόεδρος της Νότιας Κορέας, Λι Τζε Μιούνγκ, της αντίπαλης χώρας της Πιονγκγιάνγκ, δήλωσε στο περιθώριο της Συνόδου ότι ελπίζει η Σεούλ να διευρύνει τη συνεργασία της με τους συμμάχους του ΝΑΤΟ στην έρευνα και ανάπτυξη, συμπεριλαμβανομένων των τεχνολογιών αιχμής, καθώς και στην παραγωγή οπλικών συστημάτων.

Σύμφωνα με το Reuters, η Βόρεια Κορέα υποστήριξε ότι η Σύνοδος απέδειξε πως το ΝΑΤΟ αποτελεί έναν οργανισμό προσανατολισμένο στον πόλεμο και την αντιπαράθεση, ο οποίος επιδιώκει, όπως ανέφερε η Πιονγκγιάνγκ, αποκλειστικά γεωπολιτικά συμφέροντα εις βάρος της ειρήνης και της ασφάλειας τόσο στην Ευρώπη όσο και στην περιοχή Ασίας-Ειρηνικού.

Η Πιονγκγιάνγκ, η οποία υποστηρίζει ότι η προσπάθεια της Δύσης να την αναγκάσει να εγκαταλείψει τα πυρηνικά της όπλα έχει πλέον τερματιστεί οριστικά και αμετάκλητα, εκτιμά αντίθετα ότι οι προσπάθειες για την αποπυρηνικοποίηση θα πρέπει να επικεντρωθούν πρωτίστως σε εκείνο που χαρακτήρισε ως τις επιδιώξεις της Νότιας Κορέας και της Ιαπωνίας να αποκτήσουν δικά τους πυρηνικά όπλα.

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