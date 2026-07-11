ΠΑΣΟΚ: Σιωπή κυβέρνησης - Ζαχαράκη για το πρωτοφανές συμβάν παραβίασης του αδιάβλητου των Πανελλαδικών

Σε σχετική του ανακοίνωση το ΠΑΣΟΚ επανέρχεται στο ζήτημα και αναφέρει πως ο υπεύθυνος ΚΤΕ Παιδείας του κόμματος, Στέφανος Παραστατίδης, με επίκαιρη ερώτησή του στη Βουλή, ανέδειξε το θέμα και ο παριστάμενος Υφυπουργός δεν αναίρεσε και δεν διέψευσε τίποτα.
Επιπλέον, το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης σημειώνει: «Το Υπουργείο Παιδείας όχι μόνο γνώριζε το θέμα, αλλά το ίδιο έδωσε τη λύση της αυθαίρετης βαθμολόγησης με άριστα δύο υποψηφίων. Από πού άντλησε αυτή τη νομιμοποίηση; Είναι πρωτοφανές!
Ζητήσαμε την παραίτηση της ηγεσίας του Υπουργείου Παιδείας, ως την ελάχιστη και αυτονόητη πράξη για ένα τέτοιο συμβάν.
Η κυβέρνηση δεν έχει καν σχολιάσει το γεγονός».