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ΠΑΣΟΚ: Σιωπή κυβέρνησης - Ζαχαράκη για το πρωτοφανές συμβάν παραβίασης του αδιάβλητου των Πανελλαδικών
Πολιτική
12:43 - 11 Ιουλ 2026

ΠΑΣΟΚ: Σιωπή κυβέρνησης - Ζαχαράκη για το πρωτοφανές συμβάν παραβίασης του αδιάβλητου των Πανελλαδικών

Reporter.gr Newsroom
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Η κυβέρνηση και το υπουργείο Παιδείας δεν έχουν πάρει σαφή θέση σχετικά με ένα περιστατικό που αφορά το αδιάβλητο των Πανελλαδικών Εξετάσεων. 

Σε σχετική του ανακοίνωση το ΠΑΣΟΚ επανέρχεται στο ζήτημα και αναφέρει πως ο υπεύθυνος ΚΤΕ Παιδείας του κόμματος, Στέφανος Παραστατίδης, με επίκαιρη ερώτησή του στη Βουλή, ανέδειξε το θέμα και ο παριστάμενος Υφυπουργός δεν αναίρεσε και δεν διέψευσε τίποτα.

Επιπλέον, το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης σημειώνει: «Το Υπουργείο Παιδείας όχι μόνο γνώριζε το θέμα, αλλά το ίδιο έδωσε τη λύση της αυθαίρετης βαθμολόγησης με άριστα δύο υποψηφίων. Από πού άντλησε αυτή τη νομιμοποίηση; Είναι πρωτοφανές!

Ζητήσαμε την παραίτηση της ηγεσίας του Υπουργείου Παιδείας, ως την ελάχιστη και αυτονόητη πράξη για ένα τέτοιο συμβάν.

Η κυβέρνηση δεν έχει καν σχολιάσει το γεγονός».

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