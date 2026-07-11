KE ΣΥΡΙΖΑ: Επιστροφή Πολάκη και ακύρωση της υποστήριξης στον Τσίπρα

Αλλαγή πορείας σε σχέση με την περίοδο της ηγεσίας του Σωκράτη Φάμελλου αποφάσισε η Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ, αποσύροντας τη στήριξή της στην ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα. Επιβεβαιώθηκε η επιστροφή του Παύλου Πολάκη στην ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ, ενώ σχετικά με το μέλλον του κόμματος, θα υπάρξει νέα συνεδρίαση το επόμενο σαββατοκύριακο.

Η συμμετοχή ήταν μικρή, αλλά σύμφωνα με πληροφορίες, μαζί με τις διαδικτυακές παρουσίες, υπήρξε η απαιτούμενη «απαρτία».

Σύμφωνα με την πλευρά Πολάκη αποφάσισε την επιστροφή του βουλευτή Χανίων στην ΚΟ του κόμματος.

Επιπλέον

-Η παρούσα συνεδρίαση της κεντρικής Επιτροπής αναγνωρίσει πως οι νέες συνθήκες έχουν καταστήσει την απόφαση για την στήριξη της ΕΛΑΣ της 6ης Ιουνίου ανεφάρμοστη, ακυρώνοντας την.



-Αποφασίστηκε και η συνέχιση της σημερινής συνεδρίασης την επόμενη εβδομάδα, ως μια κίνηση καλής θέλησης απέναντι στην Κουμουνδούρου για την προεκλογική ετοιμασία του κόμματος, αλλά και την εκλογή νέων κομματικών οργάνων.

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Αιχμηρές τοποθετήσεις

Ο Νίκος Παππάς τοποθετήθηκε αιχμηρά, λέγοντας πως «ο Αλέξης Τσίπρας έκανε σαφές ότι δεν επιθυμεί συνεργασία με οργανωμένα κόμματα. Και ότι αν κάποιος θέλει να τον συναντήσει, μπορεί να το κάνει μόνο μέσω της προσωπικής διαπραγμάτευσης.Αυτό δεν μπορεί να αποτελέσει βάση πολιτικής στρατηγικής για ένα κόμμα της Αριστεράς. Οι συνεργασίες δεν μπορούν να οικοδομούνται πάνω σε προσωπικές διαπραγματεύσεις», σημείωσε.

Την άποψη ότι υπάρχει καταστατικό που δεν επιτρέπει αδιέξοδα εξέφρασε η Ρένα Δούρου προσερχόμενη στην συνεδρίαση της ΚΕ: «Λυπάμαι που δημιουργήθηκαν τεχνητά αδιέξοδα και πιστεύω ότι βάζοντας το συλλογικό πάνω από το προσωπικό, με συνέπεια και σοβαρότητα θα έρθει σύντομα ο καιρός που ο ΣΥΡΙΖΑ θα ανταποκριθεί στην αγωνία χιλιάδων μελών και ψηφοφόρων και στις ανάγκες μιας κοινωνίας που χειμάζεται από την επταετία του κ. Μητσοτάκη».