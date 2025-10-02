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OpenAI: Πρωταθλήτρια της τεχνητής νοημοσύνης και στη Wall Street με αποτίμηση-μαμούθ $500 δισ.
Επιχειρήσεις
08:37 - 02 Οκτ 2025

OpenAI: Πρωταθλήτρια της τεχνητής νοημοσύνης και στη Wall Street με αποτίμηση-μαμούθ $500 δισ.

Reporter.gr Newsroom
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Η OpenAI κατέληξε σε συμφωνία που επιτρέπει σε νυν και πρώην υπαλλήλους της να ρευστοποιήσουν μετοχές συνολικής αξίας περίπου 6,6 δισεκατομμυρίων δολαρίων, στηριζόμενη σε αποτίμηση της εταιρείας στα 500 δισεκατομμύρια δολάρια — όπως ανέφερε πηγή του Bloomberg.

Αυτή η δευτερογενής πώληση ανέβασε την OpenAI πάνω από την SpaceX του Ίλον Μασκ, καθιστώντας την τη πιο πολύτιμη startup στον κόσμο. Πριν από αυτό, η OpenAI είχε αποτιμηθεί στα 300 δισ. δολάρια σε γύρο χρηματοδότησης ύψους 40 δισ. δολαρίων, με επικεφαλής τη SoftBank Group.

Στο πλαίσιο της συμφωνίας, εργαζόμενοι της OpenAI πούλησαν μετοχές σε ομάδα επενδυτών, που περιλαμβάνει Thrive Capital, SoftBank, Dragoneer Investment Group, MGX από το Άμπου Ντάμπι και T. Rowe Price, σύμφωνα με άτομο που μίλησε υπό την κάλυψη της ανωνυμίας, λόγω του ιδιωτικού χαρακτήρα των πληροφοριών. Το Bloomberg είχε ήδη αναφέρει ότι γίνονταν συζητήσεις για αυτή τη δευτερογενή πώληση.

Εκπρόσωποι της OpenAI, της Thrive Capital, της SoftBank, της Dragoneer, της MGX και της T. Rowe Price δεν ανταποκρίθηκαν άμεσα σε αιτήματα για δήλωση.

Οι μεγάλες startups των ΗΠΑ συχνά πραγματοποιούν τέτοιες δευτερογενείς πωλήσεις μετοχών, επιτρέποντας στους εργαζομένους να ρευστοποιήσουν εμπράκτως μέρος της συμμετοχής τους — ένα εργαλείο που προσφέρει ανταμοιβές στο προσωπικό και παράλληλα προσελκύει επενδυτές.

Η OpenAI δέχεται αυξανόμενη πίεση σε ανταγωνισμό για ταλαντούχα στελέχη στον χώρο της τεχνητής νοημοσύνης. Η Meta Platforms, για παράδειγμα, έχει επιχειρήσει να προσελκύσει ερευνητές της OpenAI και άλλων κορυφαίων εργαστηρίων, προσφέροντας απολαβές που φθάνουν σε εννιαψήφια επίπεδα. Η δυνατότητα ρευστοποίησης μετοχών μέσω της δευτερογενούς πώλησης μπορεί να δώσει στην OpenAI επιπλέον εργαλείο για να διατηρήσει στελέχη της και να αντισταθεί σε ανταγωνιστικές προσφορές.

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