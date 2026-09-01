ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Νέα εταιρική ταυτότητα και νέα 360° καμπάνια για την Ελληνικός Χρυσός από την Unlimited Creativity
ΜΕΤΑΛΛΑ
10:28 - 01 Σεπ 2026

Νέα εταιρική ταυτότητα και νέα 360° καμπάνια για την Ελληνικός Χρυσός από την Unlimited Creativity

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Με αφορμή την έναρξη μιας νέας εποχής για την Ελληνικός Χρυσός και το έργο των Σκουριών, η Unlimited Creativity υπογράφει τη νέα εταιρική οπτική ταυτότητα της εταιρείας, καθώς και τη στρατηγική σύλληψη και δημιουργική ανάπτυξη της νέας 360° εταιρικής καμπάνιας «Το έργο μας μπροστά».

Η ανανέωση της εταιρικής ταυτότητας σηματοδοτεί τη μετάβαση της Ελληνικός Χρυσός στη νέα φάση της αναπτυξιακής της πορείας και ενισχύει τη σύνδεσή της με το διεθνές brand της Eldorado Gold.

Με στόχο τη δημιουργία μιας σύγχρονης, συνεκτικής και εξωστρεφούς εταιρικής παρουσίας, η Unlimited Creativity ανέπτυξε ένα νέο οπτικό σύστημα που ευθυγραμμίζει την εικόνα της Ελληνικός Χρυσός με τη διεθνή ταυτότητα του Ομίλου, διατηρώντας παράλληλα τον διακριτό χαρακτήρα και τη θέση της εταιρείας στην ελληνική αγορά.

Η νέα ταυτότητα δημιουργεί ένα ενιαίο visual language που μπορεί να λειτουργεί με συνέπεια σε όλα τα σημεία επαφής της εταιρείας και να εκφράζει τη σύγχρονη στρατηγική της, τη διεθνή της διάσταση και τη νέα δυναμική με την οποία προχωρά στο μέλλον.

Τη νέα εταιρική εικόνα έρχεται να συμπληρώσει η 360° καμπάνια «Το έργο μας μπροστά», που δημιουργήθηκε με αφορμή το σημαντικό ορόσημο των Σκουριών και αποτελεί τον κεντρικό άξονα επικοινωνίας της Ελληνικός Χρυσός για τη νέα αυτή περίοδο.

Τη στρατηγική σύλληψη, τη δημιουργική ιδέα και το σενάριο της καμπάνιας ανέπτυξε η Unlimited Creativity, δημιουργώντας μια σύγχρονη κινηματογραφική αφήγηση που στρέφει το βλέμμα στο μέλλον μέσα από όσα ήδη γίνονται σήμερα.

Στο επίκεντρο βρίσκονται οι ίδιοι οι άνθρωποι πίσω από το έργο. Εργαζόμενοι της Ελληνικός Χρυσός και άνθρωποι της τοπικής κοινωνίας γίνονται οι πραγματικοί πρωταγωνιστές της καμπάνιας, μεταφέροντας με αμεσότητα και αυθεντικότητα την ιστορία των Σκουριών.

H καμπάνια αναδεικνύει το εύρος του έργου, τη σύγχρονη και υπεύθυνη μεταλλευτική δραστηριότητα, την τεχνολογία και την καινοτομία, αλλά κυρίως τον ανθρώπινο παράγοντα και τη συμβολή της επένδυσης στην τοπική κοινωνία και τη βιώσιμη ανάπτυξη της χώρας.

Η νέα εταιρική οπτική ταυτότητα και η νέα καμπάνια αποτελούν δύο εκφράσεις της ίδιας στρατηγικής μετάβασης: μιας Ελληνικός Χρυσός που εξελίσσεται, ενισχύει τη διεθνή της παρουσία και περνά σε μια νέα εποχή, με το έργο των Σκουριών να αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα ορόσημα της πορείας της.

skouries_infographic_427baf0263c5fd0f.jpg

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Κρίσιμες πρώτες ύλες: Η μάχη της Ευρώπης για αυτάρκεια και ο ρόλος-κλειδί της Ελλάδας
Εμπορεύματα

Κρίσιμες πρώτες ύλες: Η μάχη της Ευρώπης για αυτάρκεια και ο ρόλος-κλειδί της Ελλάδας

XA: H προσοχή μετατοπίζεται στην οργανική συναλλακτική δραστηριότητα
Αναλύσεις

XA: H προσοχή μετατοπίζεται στην οργανική συναλλακτική δραστηριότητα

ΠΑΣΟΚ: Επιλεκτικές οι μειώσεις τιμών, σωρευτικές και πολλαπλάσιες οι αυξήσεις (πίνακες)
Οικονομία

ΠΑΣΟΚ: Επιλεκτικές οι μειώσεις τιμών, σωρευτικές και πολλαπλάσιες οι αυξήσεις (πίνακες)

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Κρίσιμες πρώτες ύλες: Η μάχη της Ευρώπης για αυτάρκεια και ο ρόλος-κλειδί της Ελλάδας
Εμπορεύματα

Κρίσιμες πρώτες ύλες: Η μάχη της Ευρώπης για αυτάρκεια και ο ρόλος-κλειδί της Ελλάδας

Ελληνικός Χρυσός και Μεταλλεία Θράκης στην 90η ΔΕΘ: Οι Σκουριές στο επίκεντρο της νέας εποχής
ΜΕΤΑΛΛΑ

Ελληνικός Χρυσός και Μεταλλεία Θράκης στην 90η ΔΕΘ: Οι Σκουριές στο επίκεντρο της νέας εποχής

Η Ελληνικός Χρυσός προσκαλεί το κοινό να ανακαλύψει τον κόσμο της σύγχρονης μεταλλευτικής δραστηριότητας στην 90η ΔΕΘ
ΜΕΤΑΛΛΑ

Η Ελληνικός Χρυσός προσκαλεί το κοινό να ανακαλύψει τον κόσμο της σύγχρονης μεταλλευτικής δραστηριότητας στην 90η ΔΕΘ

Eldorado Gold: Το έργο των Σκουριών προχωρά σταθερά προς την πρώτη παραγωγή συμπυκνώματος
ΜΕΤΑΛΛΑ

Eldorado Gold: Το έργο των Σκουριών προχωρά σταθερά προς την πρώτη παραγωγή συμπυκνώματος

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Σχόλια Αγοράς
01/09/2026 - 11:04

Χρηματιστήριο: Οι τράπεζες στο επίκεντρο μετά το MSCI rebalancing – Τα κρίσιμα επίπεδα για τον ΓΔ

Ομόλογα
01/09/2026 - 10:55

Παγκόσμια «καταιγίδα» στα ομόλογα: Ιαπωνία στο 3%, ΗΠΑ στο 4,78% – Φόβοι για νέα άνοδο επιτοκίων

Επιχειρήσεις
01/09/2026 - 10:46

ΕΣΠ: Νέα ρύθμιση οφειλών έως 120 δόσεις με βάση την πραγματική δυνατότητα αποπληρωμής κάθε επιχείρησης

ΜΕΤΑΛΛΑ
01/09/2026 - 10:28

Νέα εταιρική ταυτότητα και νέα 360° καμπάνια για την Ελληνικός Χρυσός από την Unlimited Creativity

Εμπορεύματα
01/09/2026 - 10:24

Κρίσιμες πρώτες ύλες: Η μάχη της Ευρώπης για αυτάρκεια και ο ρόλος-κλειδί της Ελλάδας

Αναλύσεις
01/09/2026 - 10:14

XA: H προσοχή μετατοπίζεται στην οργανική συναλλακτική δραστηριότητα

Οικονομία
01/09/2026 - 10:02

ΠΑΣΟΚ: Επιλεκτικές οι μειώσεις τιμών, σωρευτικές και πολλαπλάσιες οι αυξήσεις (πίνακες)

Οικονομία
01/09/2026 - 09:42

Ακρίβεια: 1.740 προϊόντα με μειωμένες τιμές – Οι κατηγορίες που ξεχωρίζουν

Χρηματιστήρια
01/09/2026 - 09:15

Ασιατικές αγορές: Στήριξη από το ισχυρό PMI της Κίνας – Στο επίκεντρο το γεν

Ειδήσεις
01/09/2026 - 09:05

Δημογραφικό: 30.000 λιγότερα παιδιά στην Α’ Δημοτικού μέσα σε μία δεκαετία

Ειδήσεις
01/09/2026 - 09:00

Γερμανία: Μικρή ανάσα στις τιμές, αλλά η ενέργεια παραμένει πηγή ανησυχίας

Νομίσματα
01/09/2026 - 08:43

Bitcoin: Νέα πίεση στην αγορά αν χαθούν τα κρίσιμα στηρίγματα

Ειδήσεις
01/09/2026 - 08:35

Τραγωδία στη λεωφόρο Αλεξάνδρας: Τρεις νεκροί σε σύγκρουση δύο μοτοσικλετών

Ειδήσεις
01/09/2026 - 08:23

ΗΠΑ προς Ρωσία: Πρώτα τελειώνει ο πόλεμος, μετά έρχονται οι συμφωνίες

Εμπορεύματα
01/09/2026 - 08:19

Οι διαταραχές στις θαλάσσιες μεταφορές κρατούν το πετρέλαιο πάνω από τα $80 το 2026

Ειδήσεις
01/09/2026 - 08:10

Γαλλία: «Καμπανάκι» στις αγορές για το χρέος – Στα ύψη το κόστος δανεισμού

Ακίνητα
01/09/2026 - 08:06

Εφορία: 43 ακίνητα βγαίνουν στο «σφυρί» από €1.000 – Ποιοι κινδυνεύουν με πλειστηριασμό

Σπύρος Πολυχρονόπουλος
01/09/2026 - 07:59

Ο Πιερρακάκης παίρνει κεφάλι στην κούρσα διαδοχής του Μητσοτάκη

Ανεμοδείκτης
01/09/2026 - 07:49

Οι μνηστήρες της Κοροβέση

Ειδήσεις
31/08/2026 - 23:45

ΗΠΑ – Ρωσία: Συνάντηση Μπέσεντ – Σιλουάνοφ στη G20 με φόντο τον πόλεμο στην Ουκρανία

Ειδήσεις
31/08/2026 - 23:25

Ανώτατο Δικαστήριο ΗΠΑ: «Πράσινο φως» στον Τραμπ για την αίθουσα χορού στον Λευκό Οίκο

Χρηματιστήρια
31/08/2026 - 23:21

Wall: Πτώση μετά τα αμερικανικά πλήγματα στο Ιράν – Με κέρδη «κλείνει», συνολικά, ο Αύγουστος

Ειδήσεις
31/08/2026 - 23:20

«Κ.Ο.Μ.Β.Ο.Σ.»: Πρεμιέρα Τρίτη 1/9 για το νέο σύστημα της ΕΛ.ΑΣ. – Drones και AI εναντίον μποτιλιαρίσματος

Ειδήσεις
31/08/2026 - 23:10

Τραμπ: Συνάντηση με κορυφαία στελέχη πετρελαϊκών εταιρειών για τις τιμές καυσίμων

Επιχειρήσεις
31/08/2026 - 22:55

ΗΠΑ: Sony και Warner Music κατέθεσαν αγωγή σε βάρος της Anthropic για κατάχρηση τραγουδιών

Ειδήσεις
31/08/2026 - 22:53

Ινδία: 11 νεκροί, μεταξύ των οποίων οκτώ παιδιά, από έκρηξη σε εργοστάσιο πυροτεχνημάτων

Πολιτική
31/08/2026 - 22:35

Καλαφάτης: Θέλουμε η Θεσσαλονίκη και η Βόρεια Ελλάδα να αποτελέσουν καταλύτες περιφερειακής ανάπτυξης

Πολιτική
31/08/2026 - 22:20

Σπανάκης: Πάνω από 38% αυξήθηκε η χρηματοδότηση για τη μεταφορά μαθητών από το 2019

Πολιτική
31/08/2026 - 22:20

Χατζηδάκης: Ψεύτικες οι υποσχέσεις της αντιπολίτευσης που υπερβαίνουν τα ευρωπαϊκά όρια

Ειδήσεις
31/08/2026 - 21:55

Γουόρς στη G20: Η παγκόσμια οικονομία αφήνει πίσω τη στασιμότητα – Σε άνοδο οι επενδύσεις

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ