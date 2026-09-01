Νέα εταιρική ταυτότητα και νέα 360° καμπάνια για την Ελληνικός Χρυσός από την Unlimited Creativity

Με αφορμή την έναρξη μιας νέας εποχής για την Ελληνικός Χρυσός και το έργο των Σκουριών, η Unlimited Creativity υπογράφει τη νέα εταιρική οπτική ταυτότητα της εταιρείας, καθώς και τη στρατηγική σύλληψη και δημιουργική ανάπτυξη της νέας 360° εταιρικής καμπάνιας «Το έργο μας μπροστά».

Η ανανέωση της εταιρικής ταυτότητας σηματοδοτεί τη μετάβαση της Ελληνικός Χρυσός στη νέα φάση της αναπτυξιακής της πορείας και ενισχύει τη σύνδεσή της με το διεθνές brand της Eldorado Gold.

Με στόχο τη δημιουργία μιας σύγχρονης, συνεκτικής και εξωστρεφούς εταιρικής παρουσίας, η Unlimited Creativity ανέπτυξε ένα νέο οπτικό σύστημα που ευθυγραμμίζει την εικόνα της Ελληνικός Χρυσός με τη διεθνή ταυτότητα του Ομίλου, διατηρώντας παράλληλα τον διακριτό χαρακτήρα και τη θέση της εταιρείας στην ελληνική αγορά.

Η νέα ταυτότητα δημιουργεί ένα ενιαίο visual language που μπορεί να λειτουργεί με συνέπεια σε όλα τα σημεία επαφής της εταιρείας και να εκφράζει τη σύγχρονη στρατηγική της, τη διεθνή της διάσταση και τη νέα δυναμική με την οποία προχωρά στο μέλλον.

Τη νέα εταιρική εικόνα έρχεται να συμπληρώσει η 360° καμπάνια «Το έργο μας μπροστά», που δημιουργήθηκε με αφορμή το σημαντικό ορόσημο των Σκουριών και αποτελεί τον κεντρικό άξονα επικοινωνίας της Ελληνικός Χρυσός για τη νέα αυτή περίοδο.

Τη στρατηγική σύλληψη, τη δημιουργική ιδέα και το σενάριο της καμπάνιας ανέπτυξε η Unlimited Creativity, δημιουργώντας μια σύγχρονη κινηματογραφική αφήγηση που στρέφει το βλέμμα στο μέλλον μέσα από όσα ήδη γίνονται σήμερα.

Στο επίκεντρο βρίσκονται οι ίδιοι οι άνθρωποι πίσω από το έργο. Εργαζόμενοι της Ελληνικός Χρυσός και άνθρωποι της τοπικής κοινωνίας γίνονται οι πραγματικοί πρωταγωνιστές της καμπάνιας, μεταφέροντας με αμεσότητα και αυθεντικότητα την ιστορία των Σκουριών.

H καμπάνια αναδεικνύει το εύρος του έργου, τη σύγχρονη και υπεύθυνη μεταλλευτική δραστηριότητα, την τεχνολογία και την καινοτομία, αλλά κυρίως τον ανθρώπινο παράγοντα και τη συμβολή της επένδυσης στην τοπική κοινωνία και τη βιώσιμη ανάπτυξη της χώρας.

Η νέα εταιρική οπτική ταυτότητα και η νέα καμπάνια αποτελούν δύο εκφράσεις της ίδιας στρατηγικής μετάβασης: μιας Ελληνικός Χρυσός που εξελίσσεται, ενισχύει τη διεθνή της παρουσία και περνά σε μια νέα εποχή, με το έργο των Σκουριών να αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα ορόσημα της πορείας της.