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Πορτογαλία: Έφοδος της αστυνομίας στη Novo Banco – Σε εξέλιξη έρευνα για διαφθορά
Επιχειρήσεις
18:56 - 29 Οκτ 2025

Πορτογαλία: Έφοδος της αστυνομίας στη Novo Banco – Σε εξέλιξη έρευνα για διαφθορά

Reporter.gr Newsroom
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Η πορτογαλική αστυνομία πραγματοποίησε εκτεταμένη έρευνα στα γραφεία της Novo Banco, της τέταρτης μεγαλύτερης τράπεζας της χώρας, καθώς και στο πορτογαλικό παράρτημα της KPMG, στο πλαίσιο έρευνας για υπόθεση διαφθοράς που σχετίζεται με την πώληση περιουσιακών στοιχείων της τράπεζας, όπως ανακοίνωσαν οι εισαγγελικές αρχές.

Η Novo Banco, που φέτος εξαγοράστηκε από τη γαλλική BPCE, είχε δημιουργηθεί το 2014 μέσα από τη διάσπαση της χρεοκοπημένης Banco Espírito Santo (BES) στο πλαίσιο κρατικής διάσωσης. Από τότε, η τράπεζα επικεντρώθηκε στη μείωση των κινδύνων, κλείνοντας θυγατρικές στο εξωτερικό και πουλώντας μη εξυπηρετούμενα δάνεια και ακίνητα, ακολουθώντας ένα αυστηρό πρόγραμμα αναδιάρθρωσης.

Σύμφωνα με το γραφείο του εισαγγελέα, τα γεγονότα που διερευνώνται «ενδέχεται να συνιστούν αδικήματα ενεργητικής και παθητικής διαφθοράς στον ιδιωτικό τομέα, επιβαρυμένης απάτης και νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες» και συνδέονται με συναλλαγές πώλησης περιουσιακών στοιχείων της Novo Banco από το 2018.

Η τράπεζα δεν απάντησε άμεσα σε αιτήματα για σχόλιο, ενώ και η BPCE αρνήθηκε να τοποθετηθεί σχετικά. Η αμερικανική εταιρεία ιδιωτικών κεφαλαίων Lone Star, η οποία είχε εξαγοράσει τη Novo Banco το 2017, την πούλησε στη BPCE τον Ιούνιο έναντι περίπου 6,4 δισ. ευρώ (7,46 δισ. δολάρια).

Σύμφωνα με τις αρχές, η έρευνα της Τετάρτης επιστράτευσε 100 επιθεωρητές και ειδικούς πληροφορικής, με στόχο την κατάσχεση αποδεικτικών στοιχείων από τα γραφεία της τράπεζας, ιδιωτικές κατοικίες, δικηγορικό γραφείο, εταιρεία ορκωτών λογιστών και άλλες 16 επιχειρήσεις.

Η KPMG επιβεβαίωσε ότι τα γραφεία της ερευνήθηκαν, διευκρινίζοντας ότι δεν αποτελεί η ίδια στόχο της έρευνας και ότι συνεργάζεται πλήρως με τις αρχές, οι οποίες αναζητούν πληροφορίες για έναν από τους πελάτες της.

Η κατάρρευση της BES το 2014, λόγω προβληματικών δανείων και επενδύσεων, έχει οδηγήσει σε σειρά ερευνών στην Πορτογαλία, με τα γραφεία τόσο της Novo Banco όσο και της KPMG να έχουν βρεθεί στο επίκεντρο και παλαιότερα. Οι εισαγγελικές αρχές απέφυγαν να προβούν σε περισσότερες δηλώσεις, επικαλούμενες το καθεστώς δικαστικού απορρήτου της υπόθεσης.

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