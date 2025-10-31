Επιχειρήσεις
22:59 - 31 Οκτ 2025

Ιταλία: Κατάσχεση μετοχών €1,3 δισ. από τη Lagfin - Ερευνάται για φοροδιαφυγή η μητρική της Campari

Reporter.gr Newsroom
Σε μια υπόθεση που προκαλεί αίσθηση στον ιταλικό επιχειρηματικό κόσμο, οι φορολογικές αρχές της Ιταλίας ανακοίνωσαν την κατάσχεση μετοχών αξίας 1,29 δισ. ευρώ από την εταιρεία Lagfin SCA, μητρική του γνωστού ομίλου ποτών Campari, στο πλαίσιο ευρείας κλίμακας έρευνας για φοροδιαφυγή.

Σύμφωνα με τις αρχές, η Lagfin φέρεται να μην κατέβαλε τον λεγόμενο “exit tax”, τον φόρο που επιβάλλεται σε εταιρείες οι οποίες μεταφέρουν την έδρα τους στο εξωτερικό. Η έρευνα αποκάλυψε 5,3 δισ. ευρώ σε μη δηλωθέντα έσοδα, γεγονός που οδήγησε στην κατάσχεση περιουσιακών στοιχείων αντίστοιχης αξίας.

Η υπόθεση ξεκίνησε από την Οικονομική Αστυνομία (Guardia di Finanza), η οποία εντόπισε ανείσπρακτους φόρους ύψους περίπου 1 δισ. ευρώ για την περίοδο 2018–2020. Οι σχετικές έρευνες, που αρχικά διεξάγονταν από την εισαγγελία του Μιλάνου, μεταφέρθηκαν στη Μόντσα για περαιτέρω διερεύνηση.

Η Lagfin, σε προηγούμενη ανακοίνωσή της, είχε απορρίψει τις κατηγορίες, υποστηρίζοντας ότι «η εταιρεία έχει εκπληρώσει στο ακέραιο όλες τις φορολογικές της υποχρεώσεις στις χώρες όπου δραστηριοποιείται» και ότι «οποιαδήποτε ένσταση στερείται νομικής βάσης».

Η Campari Group, γνωστή διεθνώς για τα ποτά Aperol, Skyy Vodka και Wild Turkey, παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις, χωρίς ωστόσο να έχει υπάρξει μέχρι στιγμής επίσημη τοποθέτηση από τη διοίκησή της.

Η υπόθεση αναμένεται να συνεχιστεί τους επόμενους μήνες, καθώς οι ιταλικές αρχές εντείνουν τις προσπάθειές τους για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων που μεταφέρουν έδρες και κεφάλαια στο εξωτερικό.

