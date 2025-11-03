Γερμανία: Ήπια βελτίωση στο επιχειρηματικό κλίμα του λιανεμπορίου τον Οκτώβριο

Σύμφωνα με τις μετρήσεις του ινστιτούτου ifo, οι γερμανικές επιχειρήσεις αξιολογούν την τρέχουσα κατάσταση ως καλύτερη, αλλά παραμένουν επιφυλακτικές.

Πιο αναλυτικά, το επιχειρηματικό κλίμα (ifo Business Climate) στον γερμανικό λιανικό τομέα αυξήθηκε ελαφρώς τον Οκτώβριο, φτάνοντας τις -23,2 μονάδες, από -23,8 μονάδες τον Σεπτέμβριο.

«Το επιχειρηματικό κλίμα μεταξύ των λιανεμπόρων βρίσκεται σε χαμηλό επίπεδο», δήλωσε ο ειδικός του ifo, Patrick Höppner. «Οι προσδοκίες, ειδικότερα, παραμένουν ζοφερές. Πολλοί λιανέμποροι αναμένουν ότι η επιχειρηματική κατάσταση θα παραμείνει πολύ δύσκολη έως το 2026».

Η ψυχολογία στις καταστημάτων επίπλων και ειδών DIY (κάν’ το μόνος σου) έχει βελτιωθεί κάπως, ενώ έχει επιδεινωθεί ελαφρώς στο λιανεμπόριο ένδυσης. Πάνω από τους μισούς λιανέμπορους ανέφεραν συγκράτηση των καταναλωτών. Στα φυσικά καταστήματα, το 45,3% των λιανέμπορων ανέφερε χαμηλότερη από τη συνήθη εποχική κίνηση κατά το τρίτο τρίμηνο.

«Τα διαδικτυακά καταστήματα των λιανέμπορων είχαν κάπως καλύτερη επισκεψιμότητα», δήλωσε ο Höppner. «Μόνο το 23,7% των λιανέμπορων ανέφερε λιγότερα κλικ από το σύνηθες για την εποχή».

Ελαφρώς περισσότεροι λιανέμποροι σχεδιάζουν αυξήσεις τιμών τους επόμενους μήνες: ο δείκτης προσδοκιών τιμών αυξήθηκε ελαφρώς τον Οκτώβριο στις 25,9 μονάδες.

Οι καταστηματάρχες επίπλων και οι λιανέμποροι τροφίμων σχεδιάζουν να αυξήσουν τις τιμές τους πιο συχνά από ό,τι ο λιανικός τομέας συνολικά.

Η έλλειψη εξειδικευμένου προσωπικού εξακολουθεί να αποτελεί πρόκληση για το 25,4% των λιανέμπορων, ενώ το 6,8% ανέφερε δυσκολίες στη χρηματοδότηση.