ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Γερμανία: Ήπια βελτίωση στο επιχειρηματικό κλίμα του λιανεμπορίου τον Οκτώβριο
Επιχειρήσεις
09:29 - 03 Νοε 2025

Γερμανία: Ήπια βελτίωση στο επιχειρηματικό κλίμα του λιανεμπορίου τον Οκτώβριο

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Σύμφωνα με τις μετρήσεις του ινστιτούτου ifo, οι γερμανικές επιχειρήσεις αξιολογούν την τρέχουσα κατάσταση ως καλύτερη, αλλά παραμένουν επιφυλακτικές. 

Πιο αναλυτικά, το επιχειρηματικό κλίμα (ifo Business Climate) στον γερμανικό λιανικό τομέα αυξήθηκε ελαφρώς τον Οκτώβριο, φτάνοντας τις -23,2 μονάδες, από -23,8 μονάδες τον Σεπτέμβριο.

«Το επιχειρηματικό κλίμα μεταξύ των λιανεμπόρων βρίσκεται σε χαμηλό επίπεδο», δήλωσε ο ειδικός του ifo, Patrick Höppner. «Οι προσδοκίες, ειδικότερα, παραμένουν ζοφερές. Πολλοί λιανέμποροι αναμένουν ότι η επιχειρηματική κατάσταση θα παραμείνει πολύ δύσκολη έως το 2026».

Η ψυχολογία στις καταστημάτων επίπλων και ειδών DIY (κάν’ το μόνος σου) έχει βελτιωθεί κάπως, ενώ έχει επιδεινωθεί ελαφρώς στο λιανεμπόριο ένδυσης. Πάνω από τους μισούς λιανέμπορους ανέφεραν συγκράτηση των καταναλωτών. Στα φυσικά καταστήματα, το 45,3% των λιανέμπορων ανέφερε χαμηλότερη από τη συνήθη εποχική κίνηση κατά το τρίτο τρίμηνο.
«Τα διαδικτυακά καταστήματα των λιανέμπορων είχαν κάπως καλύτερη επισκεψιμότητα», δήλωσε ο Höppner. «Μόνο το 23,7% των λιανέμπορων ανέφερε λιγότερα κλικ από το σύνηθες για την εποχή».

Ελαφρώς περισσότεροι λιανέμποροι σχεδιάζουν αυξήσεις τιμών τους επόμενους μήνες: ο δείκτης προσδοκιών τιμών αυξήθηκε ελαφρώς τον Οκτώβριο στις 25,9 μονάδες.
Οι καταστηματάρχες επίπλων και οι λιανέμποροι τροφίμων σχεδιάζουν να αυξήσουν τις τιμές τους πιο συχνά από ό,τι ο λιανικός τομέας συνολικά.

Η έλλειψη εξειδικευμένου προσωπικού εξακολουθεί να αποτελεί πρόκληση για το 25,4% των λιανέμπορων, ενώ το 6,8% ανέφερε δυσκολίες στη χρηματοδότηση.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Γερμανία: Ο πρόεδρος του ifo προτείνει ανώτατο όριο στο ποσοστό δημόσιων δαπανών
Ειδήσεις

Γερμανία: Ο πρόεδρος του ifo προτείνει ανώτατο όριο στο ποσοστό δημόσιων δαπανών

Μερτς: Δεν θα συνιστούσα στα παιδιά μου να μείνουν στις ΗΠΑ
Ειδήσεις

Μερτς: Δεν θα συνιστούσα στα παιδιά μου να μείνουν στις ΗΠΑ

Γερμανία: Γεωπολιτική αβεβαιότητα και υψηλό κόστος πιέζουν τις κατασκευές κατοικιών
Ειδήσεις

Γερμανία: Γεωπολιτική αβεβαιότητα και υψηλό κόστος πιέζουν τις κατασκευές κατοικιών

Γερμανικές καταγγελίες για το Ταμείο Ανάκαμψης: Στο επίκεντρο η Ισπανία για χρήση κονδυλίων σε συντάξεις
Ειδήσεις

Γερμανικές καταγγελίες για το Ταμείο Ανάκαμψης: Στο επίκεντρο η Ισπανία για χρήση κονδυλίων σε συντάξεις

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Magazino
18/05/2026 - 13:13

Η Αθήνα στον ρυθμό του Final Four της EuroLeague

Οικονομία
18/05/2026 - 13:09

Προσωπικός Βοηθός: Ενισχύεται με χρηματοδότηση 34,8 εκατ. ευρώ από το ΕΣΠΑ

Το σκίτσο του ΚΥΡ
18/05/2026 - 13:07

«Αλλαγή»

Ειδήσεις
18/05/2026 - 13:00

Επιχείρηση της ΕΛΑΣ στα Βορίζια: Έξι συλλήψεις για ζωοκλοπές, καταπατήσεις και εκβιασμούς

Πολιτική
18/05/2026 - 12:54

Ανδρουλάκης: Οι οκτώ δεσμεύσεις του ΠΑΣΟΚ για το ιδιωτικό χρέος

Ναυτιλία
18/05/2026 - 12:51

Επιθέσεις με drones σε εμπορικά πλοία στη Μαύρη Θάλασσα – Κλιμακώνεται η πίεση στη ναυτιλία

Αυτοδιοίκηση
18/05/2026 - 12:49

Δήμος Αθηναίων: Την Τετάρτη (20/5) ξεκινά η υποβολή αιτήσεων για συμμετοχή μαθητών στα καλοκαιρινά camps

Ειδήσεις
18/05/2026 - 12:38

Χανταϊός: Στο Ρότερνταμ για απολύμανση το υπερωκεάνιο MV Hondius

Επιχειρήσεις
18/05/2026 - 12:32

Η EY επαναπροσδιορίζει τις ελεγκτικές υπηρεσίες με agentic AI

Εμπορεύματα
18/05/2026 - 12:25

Οι Κερδισμένοι και οι Χαμένοι της Νέας Παγκόσμιας Τάξης του Πετρελαίου

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
18/05/2026 - 12:22

Καραβίας: Σήμα για άνοιγμα στην ινδική αγορά – «Προτεραιότητα η διαφοροποίηση των πηγών εσόδων»

Ειδήσεις
18/05/2026 - 12:15

Ιράν: Νέα αναθεωρημένη πρόταση προς τις ΗΠΑ με σκοπό τον τερματισμό της σύγκρουσης

Οικονομία
18/05/2026 - 12:05

Καύσιμα: Έρχονται τιμές άνω των €2,10 στη βενζίνη

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
18/05/2026 - 12:00

ΡΑΑΕΥ: Νέο εργαλείο για τη στατιστική ανάλυση των τιμών ηλεκτρικής ενέργειας

Οικονομία
18/05/2026 - 11:59

ΤτΕ: Οι επιπτώσεις της πολεμικής σύρραξης πέρασαν άμεσα στις καταναλωτικές τιμές

Ομόλογα
18/05/2026 - 11:55

Βρετανία: Στα ύψη το κόστος δανεισμού – Ασφυκτική πίεση στον Στάρμερ

Ναυτιλία
18/05/2026 - 11:54

Συμβιβασμός $2,25 δισ. για το δυστύχημα του «Dali» – Ανοιχτό το μέτωπο ευθυνών

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
18/05/2026 - 11:47

ΔΕΗ: Καλύφθηκε σε χρόνο ρεκόρ η ΑΜΚ - Ζήτηση στην περιοχή των €9-10 δισ.

Πολιτική
18/05/2026 - 11:42

«Η Ελλάδα που αντιστέκεται»: Το βίντεο-ντοκιμαντέρ του Παύλου Γερουλάνου για τον Έβρο

Σχόλια Αγοράς
18/05/2026 - 11:38

Νευρικότητα στις αγορές: ΔΕΗ, τράπεζες και Μέση Ανατολή καθορίζουν το κλίμα

ΤΣΙΜΕΝΤΑ & ΟΡΥΚΤΑ
18/05/2026 - 11:33

Ικτίνος: Σε «ρότα» υλοποίησης η συμφωνία διεθνούς αξιοποίησης του ακινήτου της στον Όρμο Σητείας Κρήτης

Magazino
18/05/2026 - 11:11

Διεθνής Ημέρα Μουσείων: Οι δωρεάν δράσεις που αξίζει να βάλεις στο πρόγραμμα

ΑΜΥΝΑ
18/05/2026 - 11:05

Mission 2030: Ο κλάδος της Αεροδιαστημικής και Άμυνας εισέρχεται σε νέα εποχή ανάπτυξης - Οι προκλήσεις

ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
18/05/2026 - 11:03

ΔΑΑ: Άνοδος 8,1% στην επιβατική κίνηση το πρώτο τρίμηνο του 2026

Ανακοινώσεις
18/05/2026 - 10:50

ΔΕΗ: Η ανακοίνωση για την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου – Στο 33,4% το ποσοστό του Δημοσίου

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
18/05/2026 - 10:47

Eurobank: Δωρεά εξοπλισμού στο Αγαθονήσι - Διαχρονική η στήριξη στις ένοπλες δυνάμεις

Χρηματιστήρια
18/05/2026 - 10:41

Στα «κόκκινα» οι ευρωαγορές μετά το νέο τελεσίγραφο Τραμπ στο Ιράν

Ειδήσεις
18/05/2026 - 10:24

Γερμανία: Ο πρόεδρος του ifo προτείνει ανώτατο όριο στο ποσοστό δημόσιων δαπανών

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
18/05/2026 - 10:14

Εκκίνηση για το mega book building της ΔΕΗ - Στόχος άντλησης έως €4,3 δισ.

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
18/05/2026 - 09:58

EBIKEN: Ζητά από ΥΠΕΝ και ΡΑΑΕΥ έλεγχο της ελληνικής αγοράς ηλεκτρισμού

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ