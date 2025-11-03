OpenAI: Επένδυση «μαμούθ» στο cloud της Amazon – Mega deal $38 δισ.

Πρόκειται για το πρώτο συμβόλαιό της με την κορυφαία εταιρεία υποδομών cloud και συνιστά μια επιπλέον ένδειξη ότι η OpenAI, αξίας περίπου 500 δισεκατομμυρίων δολαρίων, δεν εξαρτάται πια αποκλειστικά από τη Microsoft.
Στο πλαίσιο αυτής της συμφωνίας, η OpenAI θα ξεκινήσει άμεσα να αξιοποιεί τους υπολογιστές και τις κάρτες γραφικών (GPUs) της Nvidia που διαθέτει η Amazon στις ΗΠΑ, ενώ προβλέπεται επέκταση αυτής της χρήσης τα επόμενα χρόνια. Μετά την ανακοίνωση, η μετοχή της Amazon παρουσίασε άνοδο περίπου 5%.
Η πρώτη φάση της συνεργασίας θα αξιοποιήσει υπάρχοντα data centers της AWS, ενώ σε επόμενο στάδιο η Amazon θα κατασκευάσει νέες υποδομές αποκλειστικά για την OpenAI.
Η εταιρεία βρίσκεται σε μια περίοδο έντονων συμφωνιών, έχοντας ανακοινώσει συνεργασίες υποδομών συνολικής αξίας περίπου 1,4 τρισεκατομμυρίων δολαρίων με εταιρείες όπως η Nvidia, η Broadcom, η Oracle και η Google. Ορισμένοι αναλυτές προειδοποιούν για πιθανή φούσκα στον χώρο της τεχνητής νοημοσύνης και αμφισβητούν αν υπάρχουν επαρκείς πόροι και ενέργεια για να υλοποιηθούν όλα τα φιλόδοξα σχέδια.
Μέχρι φέτος, η OpenAI είχε αποκλειστική συνεργασία cloud με τη Microsoft, η οποία υποστήριξε την εταιρεία από το 2019 και έχει επενδύσει συνολικά 13 δισεκατομμύρια δολάρια. Τον Ιανουάριο, η Microsoft ανακοίνωσε ότι δεν θα είναι πλέον ο αποκλειστικός πάροχος cloud, διατηρώντας όμως δικαίωμα πρώτης προτίμησης για νέες ανάγκες υπολογιστικής ισχύος.
Η προνομιακή αυτή συνεργασία έληξε πρόσφατα υπό νέους εμπορικούς όρους, επιτρέποντας στην OpenAI να συνεργάζεται ελεύθερα με άλλους μεγάλους παρόχους cloud. Παράλληλα, η εταιρεία είχε ήδη συνάψει συμφωνίες με Oracle και Google, ωστόσο η AWS παραμένει ο κυρίαρχος πάροχος στην αγορά.
Ο Sam Altman, CEO της OpenAI, επισήμανε ότι η ανάπτυξη προηγμένης τεχνητής νοημοσύνης απαιτεί τεράστια και αξιόπιστη υπολογιστική ισχύ και ότι η συνεργασία με την AWS ενισχύει το συνολικό οικοσύστημα υπολογιστικής ισχύος που θα υποστηρίξει τη νέα εποχή της τεχνητής νοημοσύνης, καθιστώντας την προσβάσιμη σε όλους.
Ταυτόχρονα, η OpenAI θα συνεχίσει να επενδύει σημαντικά στη Microsoft, με νέα αγορά υπηρεσιών Azure αξίας 250 δισεκατομμυρίων δολαρίων, επιβεβαιώνοντας τη συνεχιζόμενη συνεργασία τους.