ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
OpenAI: Επένδυση «μαμούθ» στο cloud της Amazon – Mega deal $38 δισ.
Επιχειρήσεις
16:39 - 03 Νοε 2025

OpenAI: Επένδυση «μαμούθ» στο cloud της Amazon – Mega deal $38 δισ.

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Η OpenAI υπέγραψε μια συμφωνία με την Amazon Web Services (AWS) για την προμήθεια υπολογιστικής ισχύος συνολικής αξίας 38 δισεκατομμυρίων δολαρίων.  

Πρόκειται για το πρώτο συμβόλαιό της με την κορυφαία εταιρεία υποδομών cloud και συνιστά μια επιπλέον ένδειξη ότι η OpenAI, αξίας περίπου 500 δισεκατομμυρίων δολαρίων, δεν εξαρτάται πια αποκλειστικά από τη Microsoft.

Στο πλαίσιο αυτής της συμφωνίας, η OpenAI θα ξεκινήσει άμεσα να αξιοποιεί τους υπολογιστές και τις κάρτες γραφικών (GPUs) της Nvidia που διαθέτει η Amazon στις ΗΠΑ, ενώ προβλέπεται επέκταση αυτής της χρήσης τα επόμενα χρόνια. Μετά την ανακοίνωση, η μετοχή της Amazon παρουσίασε άνοδο περίπου 5%.

Η πρώτη φάση της συνεργασίας θα αξιοποιήσει υπάρχοντα data centers της AWS, ενώ σε επόμενο στάδιο η Amazon θα κατασκευάσει νέες υποδομές αποκλειστικά για την OpenAI.

Η εταιρεία βρίσκεται σε μια περίοδο έντονων συμφωνιών, έχοντας ανακοινώσει συνεργασίες υποδομών συνολικής αξίας περίπου 1,4 τρισεκατομμυρίων δολαρίων με εταιρείες όπως η Nvidia, η Broadcom, η Oracle και η Google. Ορισμένοι αναλυτές προειδοποιούν για πιθανή φούσκα στον χώρο της τεχνητής νοημοσύνης και αμφισβητούν αν υπάρχουν επαρκείς πόροι και ενέργεια για να υλοποιηθούν όλα τα φιλόδοξα σχέδια.

Μέχρι φέτος, η OpenAI είχε αποκλειστική συνεργασία cloud με τη Microsoft, η οποία υποστήριξε την εταιρεία από το 2019 και έχει επενδύσει συνολικά 13 δισεκατομμύρια δολάρια. Τον Ιανουάριο, η Microsoft ανακοίνωσε ότι δεν θα είναι πλέον ο αποκλειστικός πάροχος cloud, διατηρώντας όμως δικαίωμα πρώτης προτίμησης για νέες ανάγκες υπολογιστικής ισχύος.

Η προνομιακή αυτή συνεργασία έληξε πρόσφατα υπό νέους εμπορικούς όρους, επιτρέποντας στην OpenAI να συνεργάζεται ελεύθερα με άλλους μεγάλους παρόχους cloud. Παράλληλα, η εταιρεία είχε ήδη συνάψει συμφωνίες με Oracle και Google, ωστόσο η AWS παραμένει ο κυρίαρχος πάροχος στην αγορά.

Ο Sam Altman, CEO της OpenAI, επισήμανε ότι η ανάπτυξη προηγμένης τεχνητής νοημοσύνης απαιτεί τεράστια και αξιόπιστη υπολογιστική ισχύ και ότι η συνεργασία με την AWS ενισχύει το συνολικό οικοσύστημα υπολογιστικής ισχύος που θα υποστηρίξει τη νέα εποχή της τεχνητής νοημοσύνης, καθιστώντας την προσβάσιμη σε όλους.

Ταυτόχρονα, η OpenAI θα συνεχίσει να επενδύει σημαντικά στη Microsoft, με νέα αγορά υπηρεσιών Azure αξίας 250 δισεκατομμυρίων δολαρίων, επιβεβαιώνοντας τη συνεχιζόμενη συνεργασία τους.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Σε τροχιά ανάπτυξης οι τεχνολογικοί κολοσσοί, αλλά με σκιές από το κόστος της ΤΝ
Χρηματιστήρια

Σε τροχιά ανάπτυξης οι τεχνολογικοί κολοσσοί, αλλά με σκιές από το κόστος της ΤΝ

Η OpenAI ρίχνει τη σκιά της στα αποτελέσματα των τεχνολογικών κολοσσών
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Η OpenAI ρίχνει τη σκιά της στα αποτελέσματα των τεχνολογικών κολοσσών

Mega deal $16,4 δισ.: Η Shell εξαγοράζει την ARC Resources για να καλύψει το ενεργειακό κενό
Επιχειρήσεις

Mega deal $16,4 δισ.: Η Shell εξαγοράζει την ARC Resources για να καλύψει το ενεργειακό κενό

Η Amazon και η Anthropic ενισχύουν τη στρατηγική τους συνεργασία
Τεχνολογία

Η Amazon και η Anthropic ενισχύουν τη στρατηγική τους συνεργασία

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Πολιτική
18/05/2026 - 18:03

Handelsblatt: Από την κρίση στην ανάπτυξη – Ο ρόλος-κλειδί του Χατζηδάκη στις μεταρρυθμίσεις

Πολιτική
18/05/2026 - 18:02

Βαρδακαστάνης: Tο ΠΑΣΟΚ παράγει πολιτική και λύσεις, απέναντι στις κοινωνικές ανισότητες

Σχόλια Αγοράς
18/05/2026 - 17:55

Χρηματιστήριο: Σε χαμηλό 15νθημέρου, παρά το κρεσέντο της ΔΕΗ

Αναλύσεις
18/05/2026 - 17:53

Moody’s: Βλέπει πολιτικό ρίσκο στην Ελλάδα – Τα 4 σενάρια για εκλογές και οικονομία

Ειδήσεις
18/05/2026 - 17:49

DW: Επανεκκίνηση του στρατηγικού διαλόγου Τουρκίας-Γερμανίας

Πολιτική
18/05/2026 - 17:35

Ο Κασσελάκης συμπαραστέκεται στον Πολάκη: Είναι θύμα του Μπουζουξίδικου #2

Πολιτική
18/05/2026 - 17:34

ΣΥΡΙΖΑ: Πρόκληση η εκρηκτική αύξηση της περιουσιακής κατάστασης βουλευτών της ΝΔ την τελευταία επταετία

ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
18/05/2026 - 17:22

Οι εταιρείες που σηματοδοτούν το αύριο της ελληνικής επιχειρηματικότητας πρωταγωνίστησαν στα Forward Awards 2026

Πολιτική
18/05/2026 - 17:10

ΚΥΣΕΑ: «Πράσινο φως» για επιστροφή των Patriot και φρεγάτες Bergamini

Χρηματιστήρια
18/05/2026 - 17:09

«Φρένο» στη Wall: Φόβοι για επιτόκια και Μέση Ανατολή «ανακόπτουν» το ράλι

Ειδήσεις
18/05/2026 - 17:01

Οι αγορές ανησυχούν για πληθωρισμό και πόλεμο – Η Ευρώπη μένει πίσω στην ΤΝ

Εμπορεύματα
18/05/2026 - 16:48

Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας: Ραγδαία εξάντληση των παγκόσμιων αποθεμάτων πετρελαίου λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή

Ειδήσεις
18/05/2026 - 16:46

ΕΛΑΣ: Αυξημένα μέτρα ασφαλείας για το Final Four της Euroleague

Ειδήσεις
18/05/2026 - 16:38

Η ΕΕ ανανεώνει την εμπορική συμφωνία με το Μεξικό 

Ειδήσεις
18/05/2026 - 16:35

ΗΠΑ και Ιράν στο «παρά πέντε» συμφωνίας: Στο τραπέζι η άρση κυρώσεων για το πετρέλαιο

Ειδήσεις
18/05/2026 - 16:30

Ζελένσκι: Η Ρωσία επιχειρεί την εξαγωγή σιτηρών από την κατεχόμενη Κριμαία μέσω αμερικανικών εταιρειών

Ναυτιλία
18/05/2026 - 16:18

Κικίλιας: Δημοπρατούνται Ψηφιακό Κέντρο Επιχειρήσεων, νέα σκάφη και drones ιπτάμενα, επιφανείας και υποβρύχια

Ειδήσεις
18/05/2026 - 16:12

Μαλδίβες: Εντοπίστηκαν οι σοροί τεσσάρων Ιταλών δυτών σε υποθαλάσσια σπηλιά

Ανακοινώσεις
18/05/2026 - 16:07

Interwood: Ενίσχυση παρουσίας σε έργα εθνικής κλίμακας – Σύμβαση €3,38 εκατ. στο Νέο Διεθνές Αεροδρόμιο Ηρακλείου

Ειδήσεις
18/05/2026 - 16:04

Ισπανία: Ήττα-μήνυμα για τον Σάντσες στις κάλπες της Ανδαλουσίας

Ανακοινώσεις
18/05/2026 - 15:57

Τράπεζα Κύπρου: Στις 25 Μαϊου η αποκοπή για το μέρισμα ύψους 0,5 ευρώ

Ανεμοδείκτης
18/05/2026 - 15:49

Βενιζέλος: Το θέμα δεν είναι ποιος θα απαντήσει στο τριψήφιο, αλλά σε ποιον θα τηλεφωνήσει ο Μητσοτάκης

Επιχειρήσεις
18/05/2026 - 15:45

Μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ ΑΠΘ και Pfizer για τη διασύνδεση της ακαδημαϊκής κοινότητας με την επιχειρηματικότητα 

ΕΜΠΟΡΙΟ
18/05/2026 - 15:42

ICAP CRIF: Στο 25% η διείσδυση των private label προϊόντων την περίοδο 2024-2025

Ειδήσεις
18/05/2026 - 15:34

Τραγωδία στα Πατήσια: Νεκρός εργαζόμενος του ΔΕΔΔΗΕ από έκρηξη σε υποσταθμό

Ομόλογα
18/05/2026 - 15:26

Κύμα πιέσεων στα κρατικά ομόλογα διεθνώς με «οδηγό» τις ΗΠΑ

Ναυτιλία
18/05/2026 - 15:15

Επίσκεψη αντιπροσωπείας από τη Γεωργία στον Οργανισμό Λιμένος Πειραιώς

Ανεμοδείκτης
18/05/2026 - 15:09

Τι θα γίνει με την κρατική επιχορήγηση του ΣΥΡΙΖΑ αν αυτός διαλυθεί;

Πολιτική
18/05/2026 - 15:02

Το ΓΕΕΘΑ «δείχνει» Ουκρανία για το ναυτικό drone στη Λευκάδα – Τα επόμενα βήματα

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
18/05/2026 - 15:00

ΟΑΣΑ: Αύξηση δρομολογίων και επιβατικής κίνησης το πρώτο τετράμηνο του 2026

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ