OpenAI: Επένδυση «μαμούθ» στο cloud της Amazon – Mega deal $38 δισ.

Η OpenAI υπέγραψε μια συμφωνία με την Amazon Web Services (AWS) για την προμήθεια υπολογιστικής ισχύος συνολικής αξίας 38 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Πρόκειται για το πρώτο συμβόλαιό της με την κορυφαία εταιρεία υποδομών cloud και συνιστά μια επιπλέον ένδειξη ότι η OpenAI, αξίας περίπου 500 δισεκατομμυρίων δολαρίων, δεν εξαρτάται πια αποκλειστικά από τη Microsoft.

Στο πλαίσιο αυτής της συμφωνίας, η OpenAI θα ξεκινήσει άμεσα να αξιοποιεί τους υπολογιστές και τις κάρτες γραφικών (GPUs) της Nvidia που διαθέτει η Amazon στις ΗΠΑ, ενώ προβλέπεται επέκταση αυτής της χρήσης τα επόμενα χρόνια. Μετά την ανακοίνωση, η μετοχή της Amazon παρουσίασε άνοδο περίπου 5%.

Η πρώτη φάση της συνεργασίας θα αξιοποιήσει υπάρχοντα data centers της AWS, ενώ σε επόμενο στάδιο η Amazon θα κατασκευάσει νέες υποδομές αποκλειστικά για την OpenAI.

Η εταιρεία βρίσκεται σε μια περίοδο έντονων συμφωνιών, έχοντας ανακοινώσει συνεργασίες υποδομών συνολικής αξίας περίπου 1,4 τρισεκατομμυρίων δολαρίων με εταιρείες όπως η Nvidia, η Broadcom, η Oracle και η Google. Ορισμένοι αναλυτές προειδοποιούν για πιθανή φούσκα στον χώρο της τεχνητής νοημοσύνης και αμφισβητούν αν υπάρχουν επαρκείς πόροι και ενέργεια για να υλοποιηθούν όλα τα φιλόδοξα σχέδια.

Μέχρι φέτος, η OpenAI είχε αποκλειστική συνεργασία cloud με τη Microsoft, η οποία υποστήριξε την εταιρεία από το 2019 και έχει επενδύσει συνολικά 13 δισεκατομμύρια δολάρια. Τον Ιανουάριο, η Microsoft ανακοίνωσε ότι δεν θα είναι πλέον ο αποκλειστικός πάροχος cloud, διατηρώντας όμως δικαίωμα πρώτης προτίμησης για νέες ανάγκες υπολογιστικής ισχύος.

Η προνομιακή αυτή συνεργασία έληξε πρόσφατα υπό νέους εμπορικούς όρους, επιτρέποντας στην OpenAI να συνεργάζεται ελεύθερα με άλλους μεγάλους παρόχους cloud. Παράλληλα, η εταιρεία είχε ήδη συνάψει συμφωνίες με Oracle και Google, ωστόσο η AWS παραμένει ο κυρίαρχος πάροχος στην αγορά.

Ο Sam Altman, CEO της OpenAI, επισήμανε ότι η ανάπτυξη προηγμένης τεχνητής νοημοσύνης απαιτεί τεράστια και αξιόπιστη υπολογιστική ισχύ και ότι η συνεργασία με την AWS ενισχύει το συνολικό οικοσύστημα υπολογιστικής ισχύος που θα υποστηρίξει τη νέα εποχή της τεχνητής νοημοσύνης, καθιστώντας την προσβάσιμη σε όλους.

Ταυτόχρονα, η OpenAI θα συνεχίσει να επενδύει σημαντικά στη Microsoft, με νέα αγορά υπηρεσιών Azure αξίας 250 δισεκατομμυρίων δολαρίων, επιβεβαιώνοντας τη συνεχιζόμενη συνεργασία τους.