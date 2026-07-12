ΕΚΤ: Προσυπογράφει το διεθνές αίτημα για την πλήρη υποστήριξη της ελληνικής γλώσσας στην Amazon KDP

Το International Hellenic Association (IHA)ανακοινώνει με ιδιαίτερη ικανοποίηση ότι το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ) παρέχει τη θεσμική του υποστήριξη και προσυπογράφει το διεθνές petition για την πλήρη υποστήριξη της ελληνικής γλώσσας στην πλατφόρμα Amazon Kindle Direct Publishing (KDP).

Σε επίσημη επιστολή του προς το IHA, το ΕΚΤ αναφέρει:

«Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (National Documentation Centre) παρέχει τη θεσμική του υποστήριξη στην πρωτοβουλία και προσυπογράφει το σχετικό petition.»

Παράλληλα, το ΕΚΤ υπογραμμίζει ότι στηρίζει πρωτοβουλίες που ενισχύουν την ουσιαστική παρουσία της ελληνικής γλώσσας στο σύγχρονο ψηφιακό περιβάλλον, την ισότιμη πρόσβαση στη γνώση και τη διάδοση του ελληνικού επιστημονικού και πολιτιστικού περιεχομένου.

Η εξέλιξη αυτή αποτελεί σημαντική θεσμική ενίσχυση μιας διεθνούς προσπάθειας που έχει ως στόχο την αποκατάσταση μιας μακροχρόνιας έλλειψης: την απουσία πλήρους υποστήριξης της ελληνικής γλώσσας από τη μεγαλύτερη πλατφόρμα αυτοέκδοσης βιβλίων στον κόσμο.

Η ελληνική γλώσσα, με αδιάλειπτη γραπτή παράδοση άνω των 3.400 ετών και θεμελιώδη συμβολή στη διαμόρφωση του παγκόσμιου πολιτισμού, της επιστήμης και της φιλοσοφίας, αξίζει να έχει ισότιμη θέση στις σύγχρονες ψηφιακές πλατφόρμες δημιουργίας και διάδοσης γνώσης.

Το IHA εκφράζει τις θερμές του ευχαριστίες προς τον Διευθυντή του ΕΚΤ, Δρα Κυριάκο Τολιά, καθώς και προς τα στελέχη του οργανισμού για την εμπιστοσύνη και τη θεσμική τους στήριξη.

Η προσυπογραφή του ΕΚΤ προστίθεται στη διαρκώς αυξανόμενη υποστήριξη πανεπιστημίων, επιστημονικών οργανισμών, φορέων και προσωπικοτήτων από την Ελλάδα και το εξωτερικό, οι οποίοι ενώνουν τη φωνή τους ζητώντας από την Amazon να αποκαταστήσει την πλήρη υποστήριξη της ελληνικής γλώσσας στην υπηρεσία Kindle Direct Publishing.

Το International Hellenic Association καλεί όλους τους οργανισμούς, τα πανεπιστήμια, τις βιβλιοθήκες, τους συγγραφείς και τους πολίτες που πιστεύουν στη σημασία της ελληνικής γλώσσας στην ψηφιακή εποχή να στηρίξουν την πρωτοβουλία.

Πιο αναλυτικά στο https://iha-smartislands.org/2026/06/11/83124