Η Microsoft επενδύει 15,2 δισ. δολάρια στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα για την Τεχνητή Νοημοσύνη

Η Microsoft ανακοίνωσε επενδύσεις ύψους 15,2 δισεκατομμυρίων δολαρίων στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα (ΗΑΕ) έως το 2029, εστιάζοντας κυρίως στην ανάπτυξη υποδομών Τεχνητής Νοημοσύνης (AI) και υπολογιστικού νέφους (cloud).

Σύμφωνα με ανακοίνωση του προέδρου της εταιρείας, Μπραντ Σμιθ, η Microsoft έχει ήδη επενδύσει 7,3 δισ. δολάρια από το 2023 στο πλαίσιο πρωτοβουλίας που υποστηρίζεται από τις κυβερνήσεις των ΗΠΑ και των ΗΑΕ. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει και τη στρατηγική επένδυση ύψους 1,5 δισ. δολαρίων στην εταιρεία G42, που δραστηριοποιείται στην Τεχνητή Νοημοσύνη και διευθύνεται από τον Ταχνούν μπιν Ζαγιέντ, αδελφό του προέδρου των Εμιράτων και σύμβουλο εθνικής ασφάλειας.

«Από το 2026 έως το τέλος του 2029 θα επενδύσουμε επιπλέον 7,9 δισεκατομμύρια δολάρια για την περαιτέρω ανάπτυξη των υποδομών AI και cloud στη χώρα», ανέφερε ο Σμιθ, σημειώνοντας ότι το συνολικό χαρτοφυλάκιο της εταιρείας στα ΗΑΕ θα φτάσει τα 15,2 δισεκατομμύρια δολάρια.

Η ανακοίνωση αυτή έρχεται καθώς η Microsoft επιβεβαίωσε ότι έλαβε άδεια εξαγωγής προηγμένων μικροτσίπ στις χώρες του Κόλπου, γεγονός που ενισχύει τη στρατηγική της παρουσία στην περιοχή.

Τα ΗΑΕ, ένας από τους μεγαλύτερους εξαγωγείς πετρελαίου παγκοσμίως, έχουν καταστήσει την Τεχνητή Νοημοσύνη κεντρικό πυλώνα της στρατηγικής τους για οικονομική διαφοροποίηση, με στόχο να καταστούν παγκόσμιος ηγέτης στον τομέα έως το 2031.

Η νέα αυτή επένδυση της Microsoft αναμένεται να ενισχύσει τον ρόλο των ΗΑΕ ως κόμβου τεχνολογίας και καινοτομίας στη Μέση Ανατολή και να αποτελέσει ακόμη ένα βήμα στη διεθνή κούρσα για την πρωτοκαθεδρία στην Τεχνητή Νοημοσύνη.