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Ενισχύσεις ανά τόνο γάλακτος στα μικρά νησιά του Αιγαίου – Ποσά και κριτήρια
ΑΓΡΟΤΙΚΑ
12:02 - 02 Ιουλ 2026

Ενισχύσεις ανά τόνο γάλακτος στα μικρά νησιά του Αιγαίου – Ποσά και κριτήρια

Reporter.gr Newsroom
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Με απόφαση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων καθορίστηκαν τα ποσά ενίσχυσης για το 2025 ανά επιλέξιμο τόνο αγελαδινού, πρόβειου και αίγειου γάλακτος που παράγεται στα Μικρά Νησιά του Αιγαίου και κατευθύνεται στην παραγωγή παραδοσιακών τυριών και γιαουρτιού.

Το συνολικό ύψος της ενωσιακής ενίσχυσης διαμορφώνεται στα 3.790.000 ευρώ.

Ειδικότερα, τα ποσά ανά τόνο ορίζονται ως εξής:

  • 45,17 ευρώ για κάθε τόνο αγελαδινού γάλακτος
  • 51,63 ευρώ για κάθε τόνο αίγειου γάλακτος
  • 70,99 ευρώ για κάθε τόνο πρόβειου γάλακτος

Το συνολικό ποσό της ενίσχυσης (ενωσιακής) ανέρχεται, σύμφωνα με την απόφαση, στα 3.790.000 ευρώ.

Ενισχύσεις και για τη μελισσοκομία

Παράλληλα, έχει ήδη καθοριστεί το πλαίσιο στήριξης για τη μελισσοκομία στα Μικρά Νησιά του Αιγαίου για το 2025, με συνολική ενωσιακή χρηματοδότηση ύψους 1.150.000 ευρώ και συμπληρωματική εθνική χρηματοδότηση 650.000 ευρώ.

Η βασική ενίσχυση ανέρχεται σε 4 ευρώ ανά επιλέξιμη κυψέλη ετησίως, ανεξάρτητα από την παραγόμενη ποσότητα μελιού.

Επιπλέον, προβλέπεται πρόσθετη ενίσχυση 2 ευρώ ανά κυψέλη για κάθε κιλό ιδιοπαραγόμενου και νόμιμα εμπορευόμενου μελιού, με ανώτατο όριο τα 10 ευρώ ανά κυψέλη, ανάλογα με τη μέση ετήσια παραγωγή:

  • 0,50 έως 1,49 κιλά: 2 ευρώ ανά κυψέλη
  • 1,50 έως 2,49 κιλά: 4 ευρώ ανά κυψέλη
  • 2,50 έως 3,49 κιλά: 6 ευρώ ανά κυψέλη
  • 3,50 έως 4,49 κιλά: 8 ευρώ ανά κυψέλη
  • άνω των 4,50 κιλών: 10 ευρώ ανά κυψέλη

Σε περίπτωση που το συνολικό απαιτούμενο ποσό υπερβαίνει τον διαθέσιμο προϋπολογισμό της δράσης, προβλέπεται οριζόντια μείωση των ενισχύσεων ανά επιλέξιμη κυψέλη.

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