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ΝΟΥΝΟΥ: Λανσάρει το νέο Protein Cheese στην κατηγορία του κίτρινου τυριού
ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ
07:53 - 19 Ιουν 2026

ΝΟΥΝΟΥ: Λανσάρει το νέο Protein Cheese στην κατηγορία του κίτρινου τυριού

Γιώργος Αλεξάκης
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Μια νέα πρόταση στην κατηγορία του κίτρινου τυριού παρουσιάζει το ΝΟΥΝΟΥ, με το λανσάρισμα του ΝΟΥΝΟΥ Protein Cheese, ενός προϊόντος που ανταποκρίνεται στη διαρκώς αυξανόμενη ζήτηση των καταναλωτών για τρόφιμα με υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνη.

Το νέο προϊόν συνδυάζει τη διατροφική αξία με τη γεύση που χαρακτηρίζει τη μάρκα ΝΟΥΝΟΥ. Σύμφωνα με την εταιρεία, κάθε φέτα παρασκευάζεται από 1,5 ποτήρι φρέσκο αγελαδινό γάλα χαμηλών λιπαρών και προσφέρει συνολικά 57 γραμμάρια φυσικής πρωτεΐνης ανά συσκευασία 180 γραμμαρίων, με περιεκτικότητα 10% σε λιπαρά.

Η υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνη συμβάλλει στην ανάπτυξη και διατήρηση της μυϊκής και οστικής μάζας, ενώ παράλληλα ενισχύει το αίσθημα κορεσμού και την καθημερινή ενεργειακή υποστήριξη, καλύπτοντας σύγχρονες διατροφικές ανάγκες.

Με το νέο λανσάρισμα, τα γνωστά «μεΓάλα τοστάκια» αποκτούν και protein εκδοχή, προσφέροντας μία επιλογή για πρωινό ή σνακ για όλες τις ηλικίες.

Η εμπορική υποστήριξη του νέου προϊόντος περιλαμβάνει πλάνο επικοινωνίας 360°, με τηλεοπτική και ψηφιακή καμπάνια, συνεργασίες με influencers, προωθητικές ενέργειες στα σημεία πώλησης, γευστικές δοκιμές και δράσεις δημοσίων σχέσεων.

Υπενθυμίζεται ότι η FrieslandCampina Hellas – ΝΟΥΝΟΥ δραστηριοποιείται στην αγορά του κίτρινου τυριού από το 2007, συμβάλλοντας στην ανάπτυξη της κατηγορίας των επώνυμων προϊόντων. Με το ΝΟΥΝΟΥ Protein Cheese, η εταιρεία επιδιώκει να ενισχύσει περαιτέρω την παρουσία της στην αγορά, εστιάζοντας στις σύγχρονες διατροφικές τάσεις και στις ανάγκες των καταναλωτών για προϊόντα υψηλής θρεπτικής αξίας.
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