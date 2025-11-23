BHP: Επανέρχεται με νέα πρόταση εξαγοράς της Anglo American - Στρατηγικές κινήσεις για τον χαλκό

Η BHP Group κάνει νέα προσπάθεια εξαγοράς της Anglo American Plc, προσπαθώντας να ανατρέψει τα σχέδια συγχώνευσης της τελευταίας με την καναδική Teck Resources. Η κίνηση αυτή προστίθεται στο έντονο κύμα συγκεντρώσεων που καταγράφεται παγκοσμίως στον μεταλλευτικό κλάδο, με στρατηγικό επίκεντρο τον χαλκό, κρίσιμο στοιχείο για την ενεργειακή μετάβαση και την ηλεκτροκίνηση.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του Bloomberg, επικαλούμενο ανώνυμες πηγές με γνώση των διαπραγματεύσεων, η BHP έχει προσεγγίσει ξανά την Anglo τις τελευταίες ημέρες. Η μετοχή της Anglo American στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου έχει ενισχυθεί κατά 17% φέτος, με την αποτίμηση της εταιρείας να φτάνει τα 31,9 δισ. λίρες (41,8 δισ. δολάρια), ενώ η BHP ξεπερνά τα 130 δισ. δολάρια σε αποτίμηση.

Η νέα πρόταση της BHP έρχεται λιγότερο από τρεις εβδομάδες πριν από την κρίσιμη ψηφοφορία των μετόχων της Anglo και της Teck για τη δημιουργία ενός μεταλλευτικού κολοσσού χαλκού αξίας άνω των 60 δισ. δολαρίων, συμφωνία που είχε ανακοινωθεί τον Σεπτέμβριο. Παρά τη νέα προσέγγιση, δεν υπάρχει καμία βεβαιότητα ότι θα καταλήξει σε συμφωνία, ενώ τόσο η BHP όσο και η Anglo αρνήθηκαν να σχολιάσουν.

Η Anglo θεωρείται εδώ και χρόνια πιθανός στόχος εξαγοράς λόγω των πλούσιων κοιτασμάτων χαλκού που διαθέτει. Παράλληλα, το προηγούμενο ανομοιογενές χαρτοφυλάκιο της, που περιλάμβανε διαμάντια και πλατίνα, είχε αποθαρρύνει πιθανούς επενδυτές.

Πέρυσι, η BHP είχε υποβάλει πρόταση ύψους 49 δισ. δολαρίων, η οποία απαιτούσε περίπλοκες αποσχίσεις νοτιοαφρικανικών εταιρειών. Η Anglo είχε απορρίψει την προσφορά ως υποτιμητική, παρουσιάζοντας δικό της σχέδιο αναδιάρθρωσης που στόχευε στην αύξηση της αξίας για τους μετόχους. Από τότε, η Anglo έχει αποχωρήσει από τον κλάδο της πλατίνας στη Νότια Αφρική, καθιστώντας την πιο ελκυστική για τη BHP, αν και παραμένει ενεργή στις δραστηριότητες άνθρακα και διαμαντιών.

Η φετινή πρόταση χαρακτηρίζεται πιο απλή και ευθεία σε σχέση με εκείνη του προηγούμενου έτους, γεγονός που ενδέχεται να αυξήσει τις πιθανότητες θετικής κατάληξης των διαπραγματεύσεων.