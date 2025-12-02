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Ισχυρή ανάκαμψη 10,1% για την ευρωπαϊκή αεροδιαστημική και αμυντική βιομηχανία το 2024
Επιχειρήσεις
11:08 - 02 Δεκ 2025

Ισχυρή ανάκαμψη 10,1% για την ευρωπαϊκή αεροδιαστημική και αμυντική βιομηχανία το 2024

Reporter.gr Newsroom
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Σε τροχιά έντονης ανάπτυξης κινήθηκε το 2024 ο ευρωπαϊκός κλάδος αεροδιαστημικής και άμυνας, σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε την Τρίτη η Καμίλ Γκραντ, γενική γραμματέας της βιομηχανικής ένωσης ASD. Ο συνολικός κύκλος εργασιών ενισχύθηκε κατά 10,1%, αγγίζοντας τα 325,7 δισ. ευρώ, επίπεδο που αποτελεί νέο σημείο αναφοράς για τον κλάδο.

Η αμυντική βιομηχανία ήταν ο ισχυρότερος μοχλός της ανόδου, με έσοδα αυξημένα κατά 13,8% στα 183,4 δισ. ευρώ. Η Γκραντ ανέφερε ότι η εκτόξευση των επενδύσεων από τα κράτη-μέλη και οι απαιτήσεις ενίσχυσης της ευρωπαϊκής ασφάλειας μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία αποτέλεσαν τους κύριους παράγοντες αυτής της θεαματικής αύξησης.

Σημαντική δυναμική σημείωσε και η πολιτική αεροπορία, με άνοδο 6% και κύκλο εργασιών 129,1 δισ. ευρώ, καθώς η επιβατική κίνηση συνέχισε να ανακάμπτει και η ζήτηση για πιο αποδοτικά, «πράσινα» αεροσκάφη παρέμεινε υψηλή. Παρά ταύτα, οι ελλείψεις στην εφοδιαστική αλυσίδα και στο εργατικό δυναμικό εξακολουθούν να αποτελούν προκλήσεις για την παραγωγή.

Ο διαστημικός τομέας ενισχύθηκε επίσης, με άνοδο 3,1% στα 13,2 δισ. ευρώ, επιβεβαιώνοντας την αυξανόμενη στρατηγική σημασία του.

Συνολικά, ο τομέας αεροδιαστημικής και άμυνας, με περισσότερες από 4.000 εταιρείες, υποστήριξε 4,2 εκατ. θέσεις εργασίας και συνέβαλε με 779 δισ. ευρώ στην ευρωπαϊκή οικονομική δραστηριότητα, όπως ανακοίνωσε το ASD.

Ο πρόεδρος της οργάνωσης, Micael Johansson, κάλεσε την Ευρωπαϊκή Ένωση να υιοθετήσει μια συνολική βιομηχανική στρατηγική για την πολιτική αεροπορία και να διατηρήσει τις υψηλές επενδύσεις στην άμυνα. Προειδοποίησε ότι η τεχνολογική πρωτοκαθεδρία της Ευρώπης «δεν μπορεί να θεωρείται δεδομένη» εν μέσω έντονου διεθνούς ανταγωνισμού.

Οι δαπάνες Έρευνας και Ανάπτυξης αυξήθηκαν κατά 9,4%, αγγίζοντας τα 25,2 δισ. ευρώ, ωστόσο το ASD επισημαίνει ότι η Ευρώπη εξακολουθεί να υστερεί σε σύγκριση με άλλες μεγάλες δυνάμεις σε επίπεδο καινοτομίας.

Τελευταία τροποποίηση στις 02/12/2025 - 11:09
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