ΗΠΑ: Ανοδος 0,6% στις λιανικές πωλήσεις τον Νοέμβριο

Σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε την Τετάρτη το U.S. Department of Commerce, οι λιανικές πωλήσεις ενισχύθηκαν κατά 0,6% τον Νοέμβριο, καταγράφοντας ισχυρή ανάκαμψη από τη μείωση 0,1% του Οκτωβρίου, η οποία μάλιστα είχε αναθεωρηθεί προς τα κάτω. Η επίδοση ξεπέρασε τις προβλέψεις των οικονομολόγων, που σε έρευνα της FactSet ανέμεναν άνοδο 0,4%.
Η δημοσίευση της έκθεσης καθυστέρησε έναν μήνα λόγω του κυβερνητικού «shutdown» που σημειώθηκε νωρίτερα, ενώ τα στοιχεία παρουσιάζονται με εποχική προσαρμογή, χωρίς ωστόσο να λαμβάνεται υπόψη ο πληθωρισμός.
Τα δεδομένα αναδεικνύουν τη συνολική ανθεκτικότητα της αμερικανικής οικονομίας καθ’ όλη τη διάρκεια του 2025, παρά τις εκτεταμένες οικονομικές πολιτικές της κυβέρνησης Τραμπ και τις αναταράξεις που προκάλεσε η προσωρινή διακοπή λειτουργίας της ομοσπονδιακής κυβέρνησης.
Αν και οι πολιτικές αυτές και η επιβράδυνση της αγοράς εργασίας έχουν επηρεάσει τη διάθεση των Αμερικανών απέναντι στην οικονομία, όπως δείχνουν έρευνες και δημοσκοπήσεις, οι καταναλωτές συνεχίζουν να ξοδεύουν. Η εξέλιξη αυτή είναι κρίσιμη, καθώς η καταναλωτική δαπάνη αντιστοιχεί περίπου στα δύο τρίτα του αμερικανικού ΑΕΠ, με τις λιανικές πωλήσεις να αποτελούν βασικό πυλώνα της.