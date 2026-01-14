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ΗΠΑ: Ανοδος 0,6% στις λιανικές πωλήσεις τον Νοέμβριο
Επιχειρήσεις
15:56 - 14 Ιαν 2026

ΗΠΑ: Ανοδος 0,6% στις λιανικές πωλήσεις τον Νοέμβριο

Reporter.gr Newsroom
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Οι λιανικές πωλήσεις στις Ηνωμένες Πολιτείες αυξήθηκαν περισσότερο από το αναμενόμενο τον Νοέμβριο, υπογραμμίζοντας τη σταθερότητα της καταναλωτικής δαπάνης, παρά τις ανησυχίες για την οικονομία και την επιβράδυνση της αγοράς εργασίας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε την Τετάρτη το U.S. Department of Commerce, οι λιανικές πωλήσεις ενισχύθηκαν κατά 0,6% τον Νοέμβριο, καταγράφοντας ισχυρή ανάκαμψη από τη μείωση 0,1% του Οκτωβρίου, η οποία μάλιστα είχε αναθεωρηθεί προς τα κάτω. Η επίδοση ξεπέρασε τις προβλέψεις των οικονομολόγων, που σε έρευνα της FactSet ανέμεναν άνοδο 0,4%.

Η δημοσίευση της έκθεσης καθυστέρησε έναν μήνα λόγω του κυβερνητικού «shutdown» που σημειώθηκε νωρίτερα, ενώ τα στοιχεία παρουσιάζονται με εποχική προσαρμογή, χωρίς ωστόσο να λαμβάνεται υπόψη ο πληθωρισμός.

Τα δεδομένα αναδεικνύουν τη συνολική ανθεκτικότητα της αμερικανικής οικονομίας καθ’ όλη τη διάρκεια του 2025, παρά τις εκτεταμένες οικονομικές πολιτικές της κυβέρνησης Τραμπ και τις αναταράξεις που προκάλεσε η προσωρινή διακοπή λειτουργίας της ομοσπονδιακής κυβέρνησης.

Αν και οι πολιτικές αυτές και η επιβράδυνση της αγοράς εργασίας έχουν επηρεάσει τη διάθεση των Αμερικανών απέναντι στην οικονομία, όπως δείχνουν έρευνες και δημοσκοπήσεις, οι καταναλωτές συνεχίζουν να ξοδεύουν. Η εξέλιξη αυτή είναι κρίσιμη, καθώς η καταναλωτική δαπάνη αντιστοιχεί περίπου στα δύο τρίτα του αμερικανικού ΑΕΠ, με τις λιανικές πωλήσεις να αποτελούν βασικό πυλώνα της.

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