Η Ευρώπη γυρνάει την πλάτη στην Tesla – «Βουτιά» 88% στη Νορβηγία

Σύμφωνα με το Bloomberg, στη Γαλλία οι πωλήσεις της αμερικανικής εταιρείας σημείωσαν πτώση 42% τον Ιανουάριο, περιοριζόμενες σε μόλις 661 οχήματα — επίπεδο που αποτελεί το χαμηλότερο των τελευταίων τριών ετών, βάσει στοιχείων της ένωσης αυτοκινητοβιομηχανίας PFA.
Ακόμη μεγαλύτερη ήταν η υποχώρηση στη Νορβηγία, μία από τις πλέον ανεπτυγμένες αγορές ηλεκτρικών οχημάτων στην Ευρώπη, όπου οι ταξινομήσεις της Tesla μειώθηκαν κατά 88%, παρά το γεγονός ότι η εταιρεία είχε καταγράψει θετικές επιδόσεις στη χώρα κατά το 2025.