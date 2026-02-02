Η Ευρώπη γυρνάει την πλάτη στην Tesla – «Βουτιά» 88% στη Νορβηγία

Η πτωτική πορεία των πωλήσεων της Tesla στην Ευρώπη συνεχίστηκε και με την έναρξη της νέας χρονιάς, καθώς τον Ιανουάριο καταγράφηκε ιδιαίτερα ισχυρή μείωση στις ταξινομήσεις σε δύο από τις πιο κρίσιμες αγορές ηλεκτρικών αυτοκινήτων της ηπείρου.

Σύμφωνα με το Bloomberg, στη Γαλλία οι πωλήσεις της αμερικανικής εταιρείας σημείωσαν πτώση 42% τον Ιανουάριο, περιοριζόμενες σε μόλις 661 οχήματα — επίπεδο που αποτελεί το χαμηλότερο των τελευταίων τριών ετών, βάσει στοιχείων της ένωσης αυτοκινητοβιομηχανίας PFA.

Ακόμη μεγαλύτερη ήταν η υποχώρηση στη Νορβηγία, μία από τις πλέον ανεπτυγμένες αγορές ηλεκτρικών οχημάτων στην Ευρώπη, όπου οι ταξινομήσεις της Tesla μειώθηκαν κατά 88%, παρά το γεγονός ότι η εταιρεία είχε καταγράψει θετικές επιδόσεις στη χώρα κατά το 2025.