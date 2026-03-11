Amazon: Εισέρχεται δυναμικά στην ευρωπαϊκή αγορά ομολόγων με στόχο τα €10 δισ.

Η Amazon.com Inc. πραγματοποιεί σημαντική είσοδο στην ευρωπαϊκή αγορά εταιρικών ομολόγων, προχωρώντας σε πρωτοφανή έκδοση οκτώ τμημάτων, με στόχο την άντληση περίπου 10 δισ. ευρώ (11,6 δισ. δολάρια). Τα κεφάλαια θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για την ενίσχυση των επενδυτικών της σχεδίων στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Bloomberg, η έκδοση περιλαμβάνει λήξεις που εκτείνονται από δύο έως 38 έτη, σπάζοντας το προηγούμενο ρεκόρ των επτά τμημάτων που κατείχε η LVMH το 2020. Η κίνηση ακολουθεί την πρόσφατη έκδοση 11 τμημάτων δολαριακών ομολόγων της Amazon, μέσω της οποίας άντλησε 37 δισ. δολάρια, καθιστώντας τη συνολική προσφορά μία από τις μεγαλύτερες εταιρικές εκδόσεις ομολόγων στην ιστορία.

Η έκδοση εντάσσεται σε μια τάση «jumbo deals» από εταιρείες cloud computing, που κατευθύνουν τεράστια κεφάλαια σε υποδομές AI. Amazon, Alphabet, Meta και Microsoft προβλέπουν δαπάνες ύψους 650 δισ. δολαρίων για το 2026.

Η εταιρεία χρησιμοποιεί διαφορετικά νομίσματα και ευρύ φάσμα λήξεων, διευρύνοντας την επενδυτική βάση και μειώνοντας τον κίνδυνο αναχρηματοδότησης. Το αμερικανικό σκέλος της συμφωνίας προσέλκυσε παραγγελίες 126 δισ. δολαρίων, δημιουργώντας ένα από τα μεγαλύτερα βιβλία προσφορών για εταιρικό ομόλογο.

Η αγορά ομολόγων επανεκκίνησε αυτή την εβδομάδα μετά την προσωρινή στασιμότητα λόγω της αυξημένης αβεβαιότητας από τη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή. Το θετικό κλίμα ενισχύθηκε από δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ ότι ο πόλεμος με το Ιράν μπορεί να τερματιστεί σύντομα, ενώ οι επενδυτές παραμένουν προσεκτικοί μετά την απόφαση της JPMorgan να περιορίσει μέρος του δανεισμού προς private credit funds.

Η κίνηση της Amazon ακολουθεί την ανακοίνωσή της για επενδύσεις 200 δισ. δολαρίων σε data centers, μικροτσίπ και εξοπλισμό το 2026. Η έκδοση αναμένεται να τιμολογηθεί σήμερα, με την JPMorgan να λειτουργεί ως παγκόσμιος συντονιστής και τους Barclays, Bank of America και Societe Generale να συμμετέχουν ως ανάδοχοι.