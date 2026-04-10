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SoftBank: Αντλεί δισ. από τις αγορές με ευρωομόλογα - Στο μικροσκόπιο η έκθεση AI και OpenAI
Επιχειρήσεις
18:31 - 10 Απρ 2026

SoftBank: Αντλεί δισ. από τις αγορές με ευρωομόλογα - Στο μικροσκόπιο η έκθεση AI και OpenAI

Reporter.gr Newsroom
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Σε μια κίνηση με έντονο στρατηγικό αποτύπωμα, η SoftBank Corp., ο τηλεπικοινωνιακός βραχίονας του ιαπωνικού ομίλου, προχώρησε την Παρασκευή στην πρώτη της έκδοση ομολόγων σε ευρώ, προσελκύοντας ισχυρή ζήτηση από επενδυτές, παρά τις ανησυχίες γύρω από τη φιλόδοξη στροφή της μητρικής εταιρείας προς την τεχνητή νοημοσύνη.

Η ιαπωνική εταιρεία κινητής τηλεφωνίας εξέδωσε ομόλογα διάρκειας 6 και 10 ετών, με το ενδιαφέρον της αγοράς να ξεπερνά τα 4,2 δισ. ευρώ, ποσό που δείχνει την υψηλή εμπιστοσύνη των επενδυτών.

Η έντονη ζήτηση οδήγησε σε μείωση του κόστους δανεισμού κατά περίπου 30 μονάδες βάσης και στις δύο εκδόσεις. Το ομόλογο λήξης 2032 (ύψους 500 εκατ. ευρώ) τιμολογήθηκε περίπου στις 105 μονάδες βάσης πάνω από τα mid-swaps, ενώ το μεγαλύτερης διάρκειας ομόλογο λήξης 2036 διαμορφώθηκε στις 140 μονάδες βάσης πάνω από τα mid-swaps.

Σύμφωνα με αναλυτές της CreditSights, η SoftBank Corp. επωφελείται από τη σταθερή θέση της στην ολιγοπωλιακή αγορά τηλεπικοινωνιών της Ιαπωνίας, στοιχείο που ενισχύει την πιστοληπτική της εικόνα.

Ωστόσο, το Bloomberg σημειώνει ότι οι επενδυτές παραμένουν ιδιαίτερα προσεκτικοί ως προς τους κινδύνους που συνδέονται με τη μητρική SoftBank Group. Ο όμιλος έχει εντείνει τις επενδύσεις του στην τεχνητή νοημοσύνη, συμπεριλαμβανομένης της χρηματοδότησης συμμετοχής στην OpenAI, ενώ εξετάζει δανεισμό έως και 40 δισ. δολαρίων — που θα αποτελούσε τον μεγαλύτερο δανεισμό σε δολάρια στην ιστορία του.

Η επιθετική αυτή στρατηγική έχει προκαλέσει ανησυχία στις αγορές και στους οίκους αξιολόγησης. Η S&P Global Ratings πρόσφατα αναθεώρησε τις προοπτικές της μητρικής σε «αρνητικές», επικαλούμενη αυξημένη έκθεση στην OpenAI και τις πιέσεις ρευστότητας.

Παράλληλα, η μετοχή της SoftBank Group καταγράφει πτώση 14% από την αρχή του έτους, ενώ τα CDS έχουν αυξηθεί κατά περίπου 20%. Ο όμιλος προχώρησε επίσης σε έκδοση υβριδικών ομολόγων στην Ιαπωνία με επιτόκιο 4,97%, το υψηλότερο που έχει καταγραφεί για αντίστοιχο εργαλείο.

Τα νέα ευρωομόλογα της SoftBank αναμένεται να λάβουν αξιολόγηση BBB από την S&P και BBB+ από τη Fitch. Σύμφωνα με την S&P, η αξιολόγηση της θυγατρικής μπορεί να ξεπερνά κατά δύο βαθμίδες εκείνη της μητρικής, ενώ η CreditSights εκτιμά ότι μια υποβάθμιση είναι απίθανη όσο παραμένει ανοιχτό το ενδεχόμενο IPO της OpenAI.

Την έκδοση ανέλαβαν οι JPMorgan Chase, BNP Paribas, Citigroup και Mizuho.

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