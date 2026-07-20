Ουκρανία: Ρωσική πυραυλική επίθεση σε φορτηγό πλοίο στην Οδησσό - Δέκα νεκροί

Δέκα άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους έπειτα από ρωσική πυραυλική επίθεση εναντίον εμπορικού πλοίου που μετέφερε φορτίο καλαμποκιού κοντά στο λιμάνι της Οδησσού, στη νότια Ουκρανία, σύμφωνα με Ουκρανούς αξιωματούχους. Πρόκειται για τη φονικότερη επίθεση που έχει σημειωθεί στο πλαίσιο της κλιμάκωσης των συγκρούσεων στη Μαύρη Θάλασσα τις τελευταίες εβδομάδες.

Σύμφωνα με το ουκρανικό Πολεμικό Ναυτικό, το φορτηγό πλοίο Golden Leo, το οποίο έφερε σημαία Γουινέας-Μπισάου και είχε πλήρωμα αποτελούμενο από Ινδούς και Σύρους ναυτικούς, επλήγη την Κυριακή (19/7) από τρεις ρωσικούς πυραύλους κρουζ. Η επίθεση προκάλεσε εκτεταμένη πυρκαγιά στο πλοίο, όπως ανακοίνωσε το Ναυτικό μέσω της εφαρμογής Telegram.

Ανταποκριτής του Reuters στην Οδησσό ανέφερε ότι είδε πυκνό καπνό να υψώνεται από πλοίο ανοιχτά των ακτών της πόλης. Το πρακτορείο επιβεβαίωσε στη συνέχεια ότι επρόκειτο για το Golden Leo.

Όπως επισημαίνεται, η επιχείρηση έρευνας και διάσωσης διήρκεσε καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας, σύμφωνα με την Αρχή Λιμένων της Ουκρανίας. Από την επίθεση σκοτώθηκαν εννέα μέλη του πληρώματος, καθώς και ένας πλοηγός, ενώ οκτώ από τους συνολικά δεκαεπτά ναυτικούς διασώθηκαν.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της LSEG, ιδιοκτήτρια του πλοίου είναι η εταιρεία Ocean Grace Shipping Ltd, με έδρα τη Μουμπάι της Ινδίας. Η εταιρεία διαχείρισης του πλοίου, Friends Shipping Co SA, δεν ανταποκρίθηκε άμεσα σε αίτημα για σχολιασμό του περιστατικού.

Μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει επίσημη δημόσια αντίδραση από τη Μόσχα σχετικά με την επίθεση.

Κλιμακώνεται η ένταση στη Μαύρη Θάλασσα

Να σημειωθεί ότι η Μαύρη Θάλασσα αποτελεί μία από τις βασικές εστίες έντασης από τους πρώτους μήνες μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία το 2022. Αν και η συμφωνία που είχε συναφθεί για την ασφαλή μεταφορά σιτηρών συνέβαλε στην αποκλιμάκωση των πιέσεων στις διεθνείς αγορές τροφίμων και επέτρεψε την επανεκκίνηση της ναυσιπλοΐας, οι εχθροπραξίες στην περιοχή έχουν ενταθεί εκ νέου.

Τόσο η Ρωσία όσο και η Ουκρανία έχουν αυξήσει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις τους στη Μαύρη Θάλασσα και στην Αζοφική Θάλασσα, στοχεύοντας κρίσιμες υποδομές και πηγές εσόδων του αντιπάλου.

Οι ουκρανικές δυνάμεις έχουν εξαπολύσει επιθέσεις κατά ρωσικών ενεργειακών εγκαταστάσεων, μεταξύ των οποίων και πετρελαιοφόρα πλοία, ενώ η Ρωσία έχει εντείνει τα πλήγματα εναντίον ουκρανικών λιμανιών και εμπορικών πλοίων.

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε σήμερα (20/7), σύμφωνα με το πρακτορείο Interfax, ότι στη διάρκεια της νύχτας οι ρωσικές δυνάμεις έπληξαν δεξαμενές καυσίμων στο λιμάνι της Οδησσού.

Όπως δήλωσε η περιφερειάρχης της Οδησσού, οι ρωσικές επιθέσεις έχουν προκαλέσει τον θάνατο συνολικά 28 ανθρώπων στην περιφέρεια από τις αρχές του μήνα.

Η νέα κλιμάκωση των επιθέσεων προκαλεί έντονη ανησυχία για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας και την ομαλή λειτουργία των εξαγωγών σιτηρών, καθώς τόσο η Ρωσία όσο και η Ουκρανία συγκαταλέγονται στους σημαντικότερους εξαγωγείς αγροτικών προϊόντων παγκοσμίως. Οι εξελίξεις στη Μαύρη Θάλασσα ενδέχεται να επηρεάσουν την παγκόσμια εφοδιαστική αλυσίδα και να αναζωπυρώσουν τις πιέσεις στις διεθνείς αγορές τροφίμων.