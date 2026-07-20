ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
ΕΤΒΑ: Ολοκληρώθηκε η διαδικασία κατάθεσης δικαιολογητικών για έργα του ΤΑΑ Ελλάδα 2.0, προϋπολογισμού €50 εκατ.
Επιχειρήσεις
15:29 - 20 Ιουλ 2026

ΕΤΒΑ: Ολοκληρώθηκε η διαδικασία κατάθεσης δικαιολογητικών για έργα του ΤΑΑ Ελλάδα 2.0, προϋπολογισμού €50 εκατ.

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Με πίστη και στρατηγική προσήλωση στη συνεχή ενδυνάμωση των υποδομών αλλά και των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τις Εγκατεστημένες Επιχειρήσεις, η ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ Α.Ε.,  ολοκλήρωσε εμπρόθεσμα την κατάθεση όλων των δικαιολογητικών που αφορούν στα έργα που πραγματοποιήθηκαν με την αρωγή του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΤΑΑ).

Ειδικότερα, η ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ Α.Ε., στο πλαίσιο δεκατεσσάρων (14) επενδυτικών σχεδίων, υπέβαλε στη Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας τα αντίστοιχα αιτήματα τελικού ελέγχου. Τα σχέδια αυτά αφορούν σε 14 Επιχειρηματικά Πάρκα και περιλαμβάνουν συνολικά 70 έργα, τα οποία εντάσσονται σε 10 διαφορετικές κατηγορίες. Η συνολική επένδυση ανήλθε σε 48,6 εκατ. Ευρώ με το ποσοστό απορροφητικότητας να είναι 96,4% κυρίως λόγω των εκπτώσεων προμηθειών που επιτεύχθηκαν.

Πράσινες Επενδύσεις Βιωσιμότητας και Ψηφιακού Μετασχηματισμού

Όσον αφορά στις κατηγορίες των έργων, ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην αναβάθμιση και επέκταση των δικτύων ύδρευσης, συνολικού μήκους άνω των 200 χιλιομέτρων, καθώς και στον εξοπλισμό των αντλιοστασίων, που αντιστοιχούν περίπου στο 40% της συνολικής δαπάνης. Η αναβάθμιση των δικτύων, σε συνδυασμό με την ψηφιακή αναβάθμιση της ύδρευσης μέσω της εγκατάστασης ψηφιακών υδρομέτρων, συμβάλλει σημαντικά στη μείωση των απωλειών ύδατος και επιτρέπει τον απομακρυσμένο έλεγχο και την παρακολούθηση της υδροδότησης στα Επιχειρηματικά Πάρκα.

Αντίστοιχη έμφαση δόθηκε στη μείωση της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας, μέσω της αναβάθμισης των Μονάδων Καθαρισμού Ακαθάρτων (ΜΚΑ) και των δικτύων αποβλήτων. Παράλληλα, με στόχο τη βελτίωση της κυκλοφοριακής ασφάλειας εντός των Επιχειρηματικών Πάρκων, ασφαλτοστρώθηκαν περισσότερα από 40 χιλιόμετρα οδικού δικτύου και τοποθετήθηκαν 1.400 φωτιστικά σώματα τύπου LED.

Τέλος, υλοποιήθηκαν έργα που αφορούν δίκτυα όμβριων υδάτων, καθώς και έργα περίφραξης των Επιχειρηματικών Πάρκων.

Έμφαση στη Θεσσαλονίκη και τη Βόρεια Ελλάδα

Σε ό,τι αφορά στην κατανομή των δαπανών, το Επιχειρηματικό Πάρκο Θεσσαλονίκης απορρόφησε το 30% της συνολικής δαπάνης, ενώ το Επιχειρηματικό Πάρκο Πατρών το 16%, με το υπόλοιπο να κατανέμεται στα λοιπά Επιχειρηματικά Πάρκα.

Με στόχο τη συνεχή αναβάθμιση των υποδομών στα Επιχειρηματικά της Πάρκα, η ΕΤΒΑ αναζητά, σε συνεργασία με τις Εγκατεστημένες Επιχειρήσεις και την Πολιτεία, νέα εργαλεία που θα επιτρέψουν τη δυναμική αναβάθμιση και των υπολοίπων Ε.Π. με έμφαση στη βιωσιμότητα, την ανθεκτικότητα και την ενδυνάμωση του Εθνικού Αναπτυξιακού αφηγήματος.

Αναφορικά στην ολοκλήρωση των έργων και στην κατάθεση των αντίστοιχων δικαιολογητικών, ο CEO της ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ Α.Ε. κ. Αθανάσιος Ψαθάς δήλωσε: «Από την πρώτη μέρα έγκρισης των έργων ΤΑΑ αναγνωρίσαμε τη σπουδαιότητα και κινηθήκαμε με ταχείς ρυθμούς και έμφαση στη διαφάνεια, την εξοικονόμηση και την αποτελεσματικότητα. Θέτοντας ως προτεραιότητα τις Εγκατεστημένες Επιχειρήσεις, η ΕΤΒΑ εμπροσθοβαρώς ανέλαβε το πλήρες κόστος των έργων. Με αυτόν τον τρόπο, αναδεικνύουμε έμπρακτα πως σήμερα, τα Επιχειρηματικά Πάρκα της ΕΤΒΑ είναι έτοιμα για τη νέα εποχή θέτοντας στο επίκεντρο την Εγκατεστημένη Επιχείρηση».

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΥΠΕΘΟ για Ταμείο Ανάκαμψης: Διαψεύδει τα δημοσιεύματα – Δεν θα χαθεί ούτε ένα ευρώ
Οικονομία

ΥΠΕΘΟ για Ταμείο Ανάκαμψης: Διαψεύδει τα δημοσιεύματα – Δεν θα χαθεί ούτε ένα ευρώ

Κομισιόν: Ο Ντέκλαν Κοστέλο αναλαμβάνει το «τιμόνι» του Ταμείου Ανάκαμψης της ΕΕ
Ειδήσεις

Κομισιόν: Ο Ντέκλαν Κοστέλο αναλαμβάνει το «τιμόνι» του Ταμείου Ανάκαμψης της ΕΕ

Δημοσιονομικό Συμβούλιο: Θέμα επιβίωσης οι μεταρρυθμίσεις μετά το τέλος του Ταμείου Ανάκαμψης
Οικονομία

Δημοσιονομικό Συμβούλιο: Θέμα επιβίωσης οι μεταρρυθμίσεις μετά το τέλος του Ταμείου Ανάκαμψης

Γερουλάνος: Το «Ελλάδα 2.0» δεν θα ολοκληρωθεί ποτέ - Πόσα έργα χάθηκαν
Πολιτική

Γερουλάνος: Το «Ελλάδα 2.0» δεν θα ολοκληρωθεί ποτέ - Πόσα έργα χάθηκαν

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
20/07/2026 - 15:54

Tο PEUGEOT 2008 διευρύνει τη γκάμα του με τον νέας γενιάς κινητήρα βενζίνης Turbo 100

Οικονομία
20/07/2026 - 15:54

ΥΠΕΘΟ για Ταμείο Ανάκαμψης: Διαψεύδει τα δημοσιεύματα – Δεν θα χαθεί ούτε ένα ευρώ

Ειδήσεις
20/07/2026 - 15:51

BofA: «Φρένο» από την ΕΚΤ τον Ιούλιο – Πιθανή αύξηση επιτοκίων τον Σεπτέμβριο

Ειδήσεις
20/07/2026 - 15:43

Προκλητικός Ερντογάν για την εισβολή στην Κύπρο: Δεν θα αφήσουμε ποτέ μόνους τους Τουρκοκύπριους αδελφούς μας

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
20/07/2026 - 15:37

Στον δρόμο για το Παρίσι: το smart #2 ολοκληρώνει ένα απαιτητικό πρόγραμμα δοκιμών πριν από την παγκόσμια πρεμιέρα του

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
20/07/2026 - 15:36

30.000.000 οχήματα GAC: ένα παγκόσμιο ορόσημο που περνά και από την Ελλάδα

Πολιτική
20/07/2026 - 15:33

Τσουκαλάς: Για τη ΝΔ τα σκάνδαλα είναι κανονικότητα, μας καλεί να τα συνηθίσουμε

Επιχειρήσεις
20/07/2026 - 15:29

ΕΤΒΑ: Ολοκληρώθηκε η διαδικασία κατάθεσης δικαιολογητικών για έργα του ΤΑΑ Ελλάδα 2.0, προϋπολογισμού €50 εκατ.

Πολιτική
20/07/2026 - 15:24

Συναντήσεις Μαρκόπουλου με παραγωγικούς φορείς ενόψει της ΔΕΘ

Ανεμοδείκτης
20/07/2026 - 15:20

Η κυβερνητική αφωνία για το Άργος τα λέει όλα

Ναυτιλία
20/07/2026 - 15:16

Καταρρέει η κίνηση των πλοίων στο Στενό του Ορμούζ

Πολιτική
20/07/2026 - 15:15

Επιστρέφει στα καθήκοντα του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου της ΝΔ ο Νότης Μηταράκης

Ναυτιλία
20/07/2026 - 15:13

Αμερικανική Ακτοφυλακή: Ανανέωση της συμμετοχής της Ελλάδος στην Πρωτοβουλία «QUALSHIP 21» την περίοδο 2026-2027

Ναυτιλία
20/07/2026 - 15:06

PCT: Διπλή διάκριση για την υπεύθυνη ανάπτυξη και τη βιώσιμη επιχειρηματικότητα

ΥΔΡΕΥΣΗ
20/07/2026 - 15:04

ΥΠΕΝ: Ενισχύεται ο στρατηγικός σχεδιασμός για αντιμετώπιση της λειψυδρίας – Πρόσκληση €65 εκατ. για έργα ύδρευσης

Ειδήσεις
20/07/2026 - 14:56

Στάρμερ: Η δουλειά μου τελείωσε, φεύγω με χαμόγελο

ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ
20/07/2026 - 14:52

Μελέτη ΣΕΒΤ-ΙΟΒΕ: Στρατηγικός πυλώνας της οικονομίας η Βιομηχανία Τροφίμων & Ποτών

Πολιτική
20/07/2026 - 14:50

Μαρινάκης: «Ο ΣΥΡΙΖΑ άλλαξε βιτρίνα» αναφέρει για ΕΛ.Α.Σ. - Ανέκδοτο να μιλάει για κοστολόγηση ο Ανδρουλάκης

Ειδήσεις
20/07/2026 - 14:46

Κομισιόν: Πρόστιμο-ρεκόρ ύψους 550 εκατ. ευρώ στην AliExpress για παράνομα και επικίνδυνα προϊόντα

Ειδήσεις
20/07/2026 - 14:30

Ουκρανία: Ρωσική πυραυλική επίθεση σε φορτηγό πλοίο στην Οδησσό - Δέκα νεκροί

Επιχειρήσεις
20/07/2026 - 14:30

Επιτροπή Ανταγωνισμού: Παράταση στη διαβούλευση για τις δεσμεύσεις της Booking.com

Οικονομία
20/07/2026 - 14:19

Απάντηση Στουρνάρα σε Αποστολάκη: Η τιμολόγηση στα ασφάλιστρα υγείας είναι ελεύθερη

Πολιτική
20/07/2026 - 14:16

Ανδρουλάκης: Η κυβέρνηση έχει ταυτιστεί με μια ασύδοτη αγορά που προσφέρει πολλά στους λίγους

Υγεία
20/07/2026 - 14:15

Εγκύκλιος του υπουργείου Υγείας για τον καύσωνα – Αναλυτικές οδηγίες

Επιχειρήσεις
20/07/2026 - 14:04

Στρατηγική συνεργασία Grant Thornton και ECHMES για την ενίσχυση των υπηρεσιών Περιβάλλοντος και Ενέργειας

ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ
20/07/2026 - 14:02

Σχοινάς: Ενισχύεται ο ΕΦΕΤ με 40 νέα στελέχη – Προτεραιότητα η ασφάλεια των τροφίμων

Εμπορεύματα
20/07/2026 - 13:50

Πετρέλαιο: Ήπια πτώση μετά το «παράθυρο» διαλόγου ΗΠΑ – Ιράν

Νομίσματα
20/07/2026 - 13:42

Κολλημένο στα $64.000 το Bitcoin – Ελπίδες για επιστροφή των θεσμικών επενδυτών

ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
20/07/2026 - 13:37

Γέλιο, δοκιμασίες και απρόβλεπτες ατάκες στο event της Allwyn για τις 5 κορυφαίες ομοσπονδίες: Ο ορισμός pick n’ rol και η θέση libero

Πολιτική
20/07/2026 - 13:26

Θεοδωρικάκος: Με τον Αναπτυξιακό Νόμο στηρίζουμε έμπρακτα με 150 εκατ. ευρώ τον πρωτογενή τομέα

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ