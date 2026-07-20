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Alpha Bank: Υλοποιεί το πρόγραμμα Alpha Way Change Agents Program και διευρύνει τη συνεργασία της με το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
ΤΡΑΠΕΖΕΣ
16:11 - 20 Ιουλ 2026

Alpha Bank: Υλοποιεί το πρόγραμμα Alpha Way Change Agents Program και διευρύνει τη συνεργασία της με το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Reporter.gr Newsroom
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Η Alpha Bank ολοκλήρωσε τον πρώτο κύκλο του Alpha Way Change Agents Program, ενός πρωτοποριακού στην αγορά εκπαιδευτικού προγράμματος για τη διαχείριση αλλαγής, ειδικά σχεδιασμένου για την Τράπεζα από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΟΠΑ).

Σε ειδική εκδήλωση για την αποφοίτηση των 83 εργαζομένων που διακρίθηκαν κατά τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα επισφραγίστηκε και η στρατηγική συνεργασία των δύο φορέων με την υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας.

Το Alpha Way Change Agents Program σχεδιάστηκε από την ακαδημαϊκή ομάδα του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, με επιστημονική υπεύθυνη την Καθηγήτρια Μαρία Βακόλα,αποκλειστικά για την Alpha Bank και τους ανθρώπους της με στόχο να φέρει τη γνώση και την πιστοποίηση ενός κορυφαίου πανεπιστημίου μέσα στην πραγματικότητα ενός οργανισμού που εξελίσσεται διαρκώς. Στο πρόγραμμα συμμετείχαν συνολικά 600 εργαζόμενοι από την κοινότητα των «change agents» που έχει αναπτυχθεί στην Alpha Bank, οι οποίοι αναλαμβάνουν δυναμικό ρόλο στην προώθηση πρωτοβουλιών αλλαγής μέσα στον οργανισμό, εκπροσωπώντας όλες τις μονάδες αλλά και το δίκτυο καταστημάτων.

Οι πρώτοι 83 απόφοιτοι, που πιστοποιήθηκαν ολοκληρώνοντας το σύνολο των απαιτήσεων του προγράμματος, κλήθηκαν να εντοπίσουν πραγματικές ανάγκες, να σχεδιάσουν παρεμβάσεις και να καταθέσουν ο καθένας τη δική του πρόταση για την επιτάχυνση έργων που ενισχύουν την πελατοκεντρική προσέγγιση και την αποτελεσματικότητα στη λειτουργία της Τράπεζας. Σημειώνεται ότι περισσότερα από 80 έργα αλλαγής βρίσκονται ήδη σε φάση υλοποίησης στην Alpha Bank, παράγοντας ουσιαστικό αντίκτυπο: απλοποίηση διαδικασιών, ταχύτερη εξυπηρέτηση αιτημάτων, ισχυρότερο θετικό αποτύπωμα στην κοινωνία.

«Ο μετασχηματισμός ενός οργανισμού ξεκινά από τους ανθρώπους του. Σχεδιάσαμε το πρόγραμμα Change Agents για να ενεργοποιήσουμε ένα δίκτυο εργαζομένων που λειτουργούν ως πολλαπλασιαστές της αλλαγής σε ολόκληρη την Τράπεζα. Και δεν μείναμε μόνο εκεί. Συνεργαστήκαμε με το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών για να πιστοποιήσουμε τη γνώση και τις δεξιότητες που απέκτησαν οι άνθρωποί μας στο πλαίσιο του εκπαιδευτικού αυτού προγράμματος. Η συνεργασία μας αυτή ανέδειξε στην πράξη πόσο ισχυρά είναι τα αποτελέσματα όταν η ακαδημαϊκή γνώση συναντά τις πραγματικές ανάγκες ενός οργανισμού», ανέφερε στην ομιλία της η Φραγκίσκη Μελίσσα, Chief Human Resources Officer της Alpha Bank.

Στην ίδια κατεύθυνση κινείται και το Μνημόνιο Συνεργασίας που υπέγραψαν η Alpha Bank και το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών διευρύνοντας τη συνεργασία των δύο οργανισμών, με ένα σταθερό πλαίσιο κοινών πρωτοβουλιών που φέρνει την ακαδημαϊκή κοινότητα πιο κοντά στην αγορά εργασίας. Το εν λόγω πλαίσιο περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τα εξής:

  • εκπαιδευτικά προγράμματα και δράσεις αναβάθμισης δεξιοτήτων για τους εργαζομένους της Τράπεζας, με έμφαση στις ψηφιακές δεξιότητες,
  • κοινές ερευνητικές πρωτοβουλίες και εφαρμοσμένα έργα,
  • πρακτική άσκηση φοιτητών και δράσεις διασύνδεσης με την αγορά εργασίας,
  • υποτροφίες αριστείας,
  • συνδιοργάνωση επιστημονικών και εκπαιδευτικών εκδηλώσεων,
  • δράσεις ανταλλαγής γνώσης και εξωστρέφειας, με τη συμμετοχή στελεχών της Alpha Bank, μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας, φοιτητών και αποφοίτων του ΟΠΑ.

«Η κουλτούρα ενός οργανισμού δεν αλλάζει με αποφάσεις και εγκυκλίους. Αλλάζει με την ανάληψη πρωτοβουλίας από τους ίδιους τους ανθρώπους μας, ξεκινώντας από καθημερινά απτά παραδείγματα και φτάνοντας σε έργα μετασχηματισμού μεγαλύτερης κλίμακας. Αυτός είναι ο ρόλος των Change Agents: να είναι συν-δημιουργοί και όχι απλοί αποδέκτες της αλλαγής. Η ικανότητα να ηγείσαι της αλλαγής, να προσαρμόζεσαι γρήγορα, να μετατρέπεις την πρόκληση σε ευκαιρία, είναι ίσως η πιο πολύτιμη δεξιότητα σε ένα περιβάλλον που αλλάζει με ταχύτητα. Το Μνημόνιο που υπογράφουμε σήμερα με το ΟΠΑ επισφραγίζει μια μακροπρόθεσμη σχέση εμπιστοσύνης και δημιουργίας αξίας, μέσα από καινοτόμες δράσεις που συνδέουν την εκπαίδευση με την ανάπτυξη της οικονομίας και την πραγματική αγορά», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Λάζαρος Παπαγαρυφάλλου, Deputy CEO της Alpha Bank.

«Η στρατηγική συνεργασία του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών με την Alpha Bank επιβεβαιώνει τον ηγετικό ρόλο του Ιδρύματος στην παραγωγή και διάχυση της γνώσης, συνδέοντας έμπρακτα την ακαδημαϊκή αριστεία με την πραγματική οικονομία και τις σύγχρονες ανάγκες του επιχειρείν. Μέσα από τον σχεδιασμό στοχευμένου πρωτοποριακού προγράμματος, η ομάδα του ΟΠΑ μετέφερε εξειδικευμένη γνώση αιχμής στη διαχείριση αλλαγής, προσφέροντας στους εργαζομένους της Τράπεζας τα κατάλληλα εφόδια και την πιστοποίηση για να γίνουν οι ίδιοι φορείς εξέλιξης και καινοτομίας. Η υπογραφή του Μνημονίου Συνεργασίας επισφραγίζει αυτή την κοινή πορεία και θέτει τις βάσεις για μία μακροχρόνια, πολυεπίπεδη σύμπραξη. Δημιουργούμε μια ισχυρή, αμφίδρομη γέφυρα ανάμεσα στο Πανεπιστήμιο και την αγορά εργασίας, η οποία περιλαμβάνει κοινές ερευνητικές πρωτοβουλίες και προγράμματα αναβάθμισης δεξιοτήτων, πρακτική άσκηση για τους φοιτητές και τις φοιτήτριές μας και υποτροφίες αριστείας. Σταθερός μας στόχος παραμένει η διαμόρφωση ενός οικοσυστήματος που προάγει τη γνώση, ενισχύει την απασχολησιμότητα των νέων και δημιουργεί ουσιαστική προστιθέμενη αξία για την κοινωνία και την ελληνική οικονομία», σχολίασε ο Πρύτανης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Καθηγητής Βασίλης Βασδέκης.

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