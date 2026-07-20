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Tο PEUGEOT 2008 διευρύνει τη γκάμα του με τον νέας γενιάς κινητήρα βενζίνης Turbo 100
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
15:54 - 20 Ιουλ 2026

Tο PEUGEOT 2008 διευρύνει τη γκάμα του με τον νέας γενιάς κινητήρα βενζίνης Turbo 100

Νίκος Λιβανός
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Το PEUGEOT 2008, ένα από τα πλέον επιτυχημένα B-SUV της ελληνικής αγοράς, διευρύνει τη γκάμα του με τον νέας γενιάς κινητήρα βενζίνης Turbo 100, και προσφέρεται με ακόμη περισσότερες επιλογές μέσω του προγράμματος PEUGEOT NOW!. Από την αποδοτική έκδοση βενζίνης έως τις 2 προηγμένες υβριδικές εκδόσεις με αυτόματο κιβώτιο διπλού συμπλέκτη e-DCS6, το best seller SUV της PEUGEOT προσφέρει σήμερα μία από τις πιο ολοκληρωμένες προϊοντικές προτάσεις της κατηγορίας του, με ιδιαίτερα ανταγωνιστικές τιμές και άμεση διαθεσιμότητα.

Ο νέος κινητήρας Turbo 100 αποτελεί την τρίτη γενιά κινητήρων βενζίνης της PEUGEOT, αντικαθιστώντας τον πολυβραβευμένο PureTech, και αναπτύχθηκε εξαρχής με στόχο τη βελτίωση της απόδοσης, της οικονομίας και της αξιοπιστίας. Πρόκειται για έναν 3κύλινδρο κινητήρα 1.199 κ.εκ., στον οποίο το 70% των εξαρτημάτων είναι νέας σχεδίασης. Ανάμεσά τους περιλαμβάνονται η καδένα χρονισμού, ο υπερσυμπιεστής μεταβλητής γεωμετρίας, το σύστημα άμεσου ψεκασμού υψηλής πίεσης, τα έμβολα και ο κορμός του κινητήρα.

Η νέα αρχιτεκτονική αποδίδει 101 ίππους στις 5.500 σ.α.λ. και μέγιστη ροπή 205 Nm από τις μόλις 1.750 σ.α.λ., προσφέροντας άμεση απόκριση και ελαστικότητα στην καθημερινή οδήγηση.

Ο υπερσυμπιεστής μεταβλητής γεωμετρίας βελτιστοποιεί τη λειτουργία του κινητήρα σε όλο το φάσμα των στροφών, ενισχύοντας την απόδοση στις χαμηλές στροφές και προσφέροντας ακόμη μεγαλύτερη οδηγική άνεση. Παράλληλα, το νέο σύστημα άμεσου ψεκασμού υψηλής πίεσης (350 bar), σε συνδυασμό με τη λειτουργία βάσει του κύκλου Miller και την υψηλή σχέση συμπίεσης, συμβάλλουν στη βελτίωση της θερμοδυναμικής απόδοσης, μειώνοντας την κατανάλωση καυσίμου και τις εκπομπές CO₂.

Η υιοθέτηση καδένας χρονισμού και η συνολική ανασχεδίαση του κινητήρα ενισχύουν σημαντικά την αξιοπιστία, ενώ το διάστημα προγραμματισμένης συντήρησης αυξάνεται πλέον στα 2 χρόνια ή 25.000 χιλιόμετρα.

PEUGEOT NOW! Η ιδανική στιγμή για να αποκτήσετε το νέο σας PEUGEOT 2008

Το πρόγραμμα PEUGEOT NOW! δίνει τη δυνατότητα στους ενδιαφερόμενους να αποκτήσουν άμεσα επιλεγμένα ετοιμοπαράδοτα μοντέλα PEUGEOT με σημαντικό όφελος.

Στο πλαίσιο του προγράμματος, το νέο PEUGEOT 2008 Turbo 100 στην έκδοση Style Plus διατίθεται από 21.400€, αποτελώντας μία εξαιρετικά ελκυστική πρόταση για όσους αναζητούν ένα σύγχρονο B-SUV με προηγμένη τεχνολογία, υψηλό επίπεδο εξοπλισμού και εξαιρετική σχέση αξίας προς τιμή.

Για όσους αναζητούν ακόμη πλουσιότερο εξοπλισμό, το PEUGEOT 2008 Turbo 100 στην έκδοση Allure διατίθεται από 22.400€. Η κορυφαία έκδοση της γκάμας προσφέρει ένα ιδιαίτερα πλούσιο επίπεδο εξοπλισμού, που περιλαμβάνει μεταξύ άλλων: Adaptive Cruise Control, PEUGEOT i-Cockpit® με ψηφιακό πίνακα οργάνων 10", Connected Navigation 3D, σύστημα ορατότητας με κάμερες 360°, Σύστημα εισόδου και εκκίνησης χωρίς κλειδί (Keyless Entry & Start), ασύρματη φόρτιση smartphone, Σύστημα επόπτευσης τυφλού σημείου (Blind Spot Detection), πίσω φιμέ κρύσταλλα και ζάντες αλουμινίου 17 ιντσών.

Για όσους επιθυμούν περισσότερη άνεση και αποδοτικότητα, τα PEUGEOT 2008 Hybrid 110 και 145 με το αυτόματο κιβώτιο διπλού συμπλέκτη e-DCS6 διατίθονται με σημαντικό όφελος έως 2.500€, προσφέροντας τα πλεονεκτήματα της έξυπνης υβριδικής τεχνολογίας 48V της PEUGEOT, με δυνατότητα αμιγώς ηλεκτρικής κίνησης σε αστικές συνθήκες, χωρίς να θυσιάζεται χώρος αποσκευών για την μπαταρία και χωρίς την ανάγκη εξωτερικής φόρτισης.

Με την προσθήκη του νέου Turbo 100 και τις προνομιακές τιμές του προγράμματος PEUGEOT NOW!, το PEUGEOT 2008 προσφέρει σήμερα περισσότερες επιλογές από ποτέ. Είτε με τον νέο κινητήρα βενζίνης ή με τις 2 προηγμένες υβριδικές εκδόσεις νέας γενιάς, συνεχίζει να αποτελεί μία από τις πιο ολοκληρωμένες προτάσεις στην κατηγορία των B-SUV, συνδυάζοντας γοητευτική σχεδίαση, premium αισθητική, προηγμένη τεχνολογία, οδηγική απόλαυση και υψηλή αξία.

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